Kiedy najlepiej ćwiczyć, żeby szybciej schudnąć? Zaskakujące wyniki badań

Anna Gburek

Nie od dziś wiadomo, że sport to zdrowie. Już 30 minut aktywności fizycznej dziennie przynosi wiele korzyści zarówno dla wyglądu, jak i zdrowia oraz samopoczucia. Osoby, które chcą schudnąć doskonale o tym wiedzą i sięgają po buty do biegania, rower czy rakietę do squasha. Nie wiedzą jednak, że właściwa pora treningu może przyspieszyć ich starania o piękną sylwetkę.

Pora treningu ma duże znaczenie dla efektywności spalania tłuszczu
Pora treningu ma duże znaczenie dla efektywności spalania tłuszczu123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Dlaczego pora treningu ma znaczenie?
  2. Kto rano wstaje ten... później je śniadanie. Zalety i wady porannego treningu
  3. Trening popołudniowy i wieczorny dla siły i zdrowia
  4. Jak dobrać godzinę treningu do swoich celów?
  5. Dodatkowe triki, które przyspieszą spalanie boczków

Dlaczego pora treningu ma znaczenie?

Większość swojego dnia spędzamy w pracy. Na trening możemy zatem wybrać się wcześnie rano lub po pracy po południu, lub wieczorem. Jak się okazuje, trening poranny i popołudniowy może przynieść zupełne różne skutki. Dlaczego tak się dzieje?

W ciągu dnia zmienia się temperatura ciała i stężenie hormonów, które zależne są od indywidualnego chronotypu dobowego. Bodźce treningowe zadane w odpowiednich porach mogą indukować różne mechanizmy i odpowiedzi hormonalne w organizmie, co wpływa na zupełnie różne efekty treningu.

Zagadnienie to zaciekawiło naukowców, którzy poszukiwali skuteczniejszych metod na redukcję tkanki tłuszczowej, prewencje chorób metabolicznych i układu krążenia, a także wzrost wytrzymałości u sportowców zawodowych. Z ich analiz i badań przeprowadzonych na określonej grupie mężczyzn i kobiet wynika, że zarówno treningi poranne, jak i wieczorne mają swoje wady i zalety.

Kto rano wstaje ten... później je śniadanie. Zalety i wady porannego treningu

Istnieje wiele badań naukowych sprawdzających wpływ treningu porannego na zdrowie i redukcję tkanki tłuszczowej. Przykładem może być badanie amerykańskich naukowców z 2022 roku, którego wyniki zostały opublikowane w czasopiśmie "Frontiers in Physiology". W badaniu wzięły udział dwie grupy wykonujące trening rano przed śniadaniem i po południu. Kobiety i mężczyźni badani byli osobno. Przez 12 tygodni wykonywali 4 treningi w tygodniu obejmujące ćwiczenia oporowe, interwały, rozciąganie i ćwiczenia wytrzymałościowe. Na podstawie wyników naukowcy wysnuli wnioski, że poranny trening:

  • szybciej spalał tkankę tłuszczową w okolicy brzucha,
  • lepiej obniżał ciśnienie krwi.
Kobieta w sportowym stroju wykonuje rozciąganie na schodach miejskich, opierając jedną nogę o stopień, z uśmiechem spogląda w górę.
Jakie są plusy porannego treningu? 123RF/PICSEL

Wnioski te zaobserwowano u kobiet. W innych badaniach sprawdzano wpływ treningu porannego na występowanie chorób czy regulację rytmu dobowego. Poranny trening:

  • przyczynia się do lepszej jakości snu,
  • obniża poziom trójglicerydów i cholesterolu całkowitego,
  • zmniejsza ryzyko zachorowania na raka,
  • poprawia metabolizm lipidów.

Choć wstawanie o 6:00 rano i wychodzenie na trening, szczególnie gdy za oknie jest jeszcze ciemno lub pada deszcz, nie należy do najprzyjemniejszych - to jednak niesie ze sobą wiele zalet.

    Do wad tego rozwiązania z pewnością należy sama pora dnia, która nie dla każdego jest do przejścia. Rano czujemy się bez sił, organizm dopiero zaczyna się budzić, a po nocy może być odwodniony. Intensywny trening w takich warunkach wiele osób może zniechęcić do aktywności fizycznej.

    Trening popołudniowy i wieczorny dla siły i zdrowia

    Te same badania naukowe pozwalają wysnuć wnioski dotyczące treningu wykonywanego popołudniu i wieczorem. Na ich podstawie okazuje się, że trening wieczorny:

    • chroni przed chorobami sercowo-naczyniowymi,
    • wywołuje lepsze ukrwienie mózgu niż trening poranny,
    • zwiększa utlenianie tłuszczów,
    • obniża ciśnienie krwi i zmęczenie,
    • poprawiają 24-godzinny poziom glukozy i lipidów we krwi.

    Wieczorem organizm jest lepiej nawodniony, bardziej pobudzony, ma większe napięcie mięśniowe, co powoduje, że jesteśmy zdolni do większego wysiłku - intensywniejszego i trwającego dłuższy czas. Trening interwałowy trwający 60 min nie będzie zatem problemem. Zwiększy on wytrzymałość i siłę mięśni.

    Jak dobrać godzinę treningu do swoich celów?

    Wnioski naukowców są dość jednoznaczne, co potwierdza jeszcze jedno badanie z 2025 roku przeprowadzone na chińskich studentach z otyłością. Wyniki tych badań opublikowane w czasopiśmie "BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation" jasno wskazują, że szybsze efekty w redukcji tkanki tłuszczowej przynoszą treningi poranne.

    Jeśli twoim celem jest redukcja boczków - na trening wybierz się rano. Jeśli jednak chcesz zwiększyć wytrzymałość i siłę mięśni - planuj treningi wtedy, gdy twoje ciało jest odpowiednio pobudzone, czyli po południu lub wieczorem.

    Warto jednak pamiętać, że treningi wieczorne nie pozostają obojętne na redukcję tkanki tłuszczowej. Wykonywane 4 godziny przed snem poprawiają poziomu glukozy i lipidów następnego dnia. Sprawia to, że tkanka tłuszczowa nie odkłada się, tylko jest szybciej i efektywniej przemieniana na energię.

      Naukowcy są zgodni w jednym - najefektywniejszy dla zdrowia i sylwetki jest trening regularny. Osoby chcące zgubić boczki powinny znaleźć sport, który sprawia im przyjemność. Podobnie jest z porą na trening. Znajdź taką, którą łatwo wpleciesz w swój plan dnia i preferencje. Jeśli poranny trening nie zgadza się z twoim chronotypem sowy i wyjście o 6:00 rano pobiegać jest dla ciebie koszmarem - planuj treningi wieczorem.

      Najefektywniejszy dla zdrowia i sylwetki jest trening regularny
       Najefektywniejszy dla zdrowia i sylwetki jest trening regularny123RF/PICSEL

      Pamiętaj również, że efekty treningów są zauważalne jedynie wtedy, gdy zapewniamy organizmowi odpowiednią ilość snu. To właśnie regeneracja potreningowa sprawia, że poprawiają się nasze wyniki sportowe i parametry życiowe. Jeśli trening wieczorny sprawia, że później się kładziesz i niedosypiasz - staraj się wyjść na trening rano lub po południu.

      Dodatkowe triki, które przyspieszą spalanie boczków

      Poranny trening na czczo nie jest jedynym, który może przyspieszyć spalanie boczków. W redukcji tkanki tłuszczowej najefektywniejsze są spokojne aerobowe treningi np. bieganie, jazda na rowerze, nordic walking czy trening na wioślarzu. Ważne jednak, aby trening wykonywany był w tętnie do 75% maksymalnego. Jak to sprawdzić? Podczas aktywności możesz swobodnie rozmawiać, bez większej zadyszki. Zatem spokojne bieganie z koleżanką rano lub wieczorem może być najprzyjemniejszą i najefektywniejszą drogą do pięknej sylwetki. Oprócz regularnego treningu zadbaj o:

      • regularny i odpowiednio długi sen,
      • dietę z ujemnym bilansem kalorycznym,
      • dużą ilość błonnika w diecie pochodzącego z warzyw i produktów pełnoziarnistych,
      • zadbaj o zdrowe źródło białka w diecie, które zapewni ci sytość na dłużej i szybszą regenerację mięśni;
      • odpowiednie nawodnienie - co najmniej 2 litry płynów dziennie.

      Zadbaj również o różnorodność treningów. Oprócz ćwiczeń aerobowych znajdź czas na pilates czy jogę, które pozwolą ci wzmocnić mięśnie głębokie i uelastycznią tkanki. W napiętym planie dnia pozwolą się również wyciszyć i odnaleźć radość z czasu spędzonego tylko dla siebie.

