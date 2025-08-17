Pracodawcy udzielają urlopów wypoczynkowych, biorąc pod uwagę trzy kwestie:

ogólny plan urlopów w dziale firmy,

prośby pracowników,

konieczność zapewnienia normalnego toku pracy.

Zazwyczaj pracownik może skorzystać z urlopu w terminie, który mu pasuje. Czasem zdarza się jednak, że pracodawca jest zmuszony wysłać go na przymusowy urlop, w mniej korzystnym dla pracownika czasie. Kiedy może to zrobić?

Kiedy pracodawca może wysłać nas na przymusowy urlop?

Pracodawca może wysłać pracownika na przymusowy urlop wypoczynkowy w dwóch sytuacjach:

w okresie wypowiedzenia umowy o pracę,

w przypadku niewykorzystanego urlopu zaległego.

W tym pierwszym przypadku pracodawca ma prawo do jednostronnego podjęcia decyzji o skierowaniu pracownika na urlop, by wykorzystał zaległe dni. W drugim - może nakazać wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego, jeśli pracownik nie wykorzystał go w poprzednim roku oraz do 30 września roku następnego.

Kiedy pracodawca nie może wysłać pracownika na przymusowy urlop?

Poza sytuacjami opisanymi powyżej pracodawca nie może zmusić pracownika do wzięcia urlopu. Nie może tego zrobić nawet w przypadku przestoju w pracy z przyczyn, które leżą po jego stronie.

W przypadku przestoju z winy pracodawcy, pracownikowi przysługuje też wynagrodzenie, nawet jeśli nie wykonuje on swojej pracy.

Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi?

Pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę przysługuje 20 dni urlopu, w przypadku gdy jest staż pracy, jest krótszy, niż 10 lat, i 26 dni, jeśli staż pracy wynosi co najmniej 10 lat.

Do stażu pracy wlicza się również okres nauki:

ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej - 3 lata stażu,

ukończenie średniej szkoły zawodowej - 5 lat stażu,

ukończenie średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata stażu,

ukończenie szkoły policealnej - 6 lat stażu,

ukończenie szkoły wyższej - 8 lat stażu.

"MOŻNA ZDROWIEJ" – O PIELĘGNACJI SKÓRY. Kosmetolog: Latem i przy depilacji popełniamy mnóstwo błędów INTERIA.PL