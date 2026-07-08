Wysokość emerytury zależy nie tylko od kwoty zwaloryzowanych składek na koncie ubezpieczonego, zwaloryzowanego kapitału początkowego, środków zapisanych na subkoncie i średniego dalszego trwania życia, ale także od daty złożenia wniosku do ZUS-u. Warto więc dobrze zaplanować moment przejścia na emeryturę, bo możemy dzięki temu podnieść nasze świadczenie nawet o kilkaset złotych miesięcznie!

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Kiedy przejść na emeryturę? To najlepszy dzień na złożenie wniosku

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że najlepszym momentem na przejście na emeryturę jest ten tuż po urodzinach - ZUS przyjmuje bowiem krótszy średni czas dalszego życia do wyliczenia emerytury.

Według ekspertów, warto rozwiązać umowę o pracę dzień lub dwa przed końcem miesiąca i od razu złożyć wniosek o emeryturę. Pozwoli nam to otrzymać zarówno ostatnią pensję, jak i emeryturę za ten sam miesiąc. Jeśli wniosek złożymy ostatniego dnia miesiąca, świadczenie będzie wypłacane dopiero od kolejnego miesiąca.

Co ciekawe, spore znaczenie ma także miesiąc przejścia na emeryturę. Najkorzystniejszy jest luty przez wzgląd na późniejszą marcową waloryzację. Bardzo dobrym wyborem jest również lipiec - brana jest bowiem wtedy pod uwagę roczna waloryzacja składek i kapitału. Dla przykładu, w ubiegłym roku wskaźnik waloryzacji wyniósł aż 14,41 proc. i przełożył się na wyższe świadczenia nawet o 500 zł miesięcznie w porównaniu do osób, które przeszły na emeryturę w maju.

Jaki jest najgorszy miesiąc na przejście na emeryturę?

Według ekspertów, najgorszym miesiącem na przejście na emeryturę jest czerwiec - wynika to ze specyfiki rocznej waloryzacji składek ZUS. Przejście na emeryturę w tym miesiącu sprawia, że zgromadzone środki nie zostaną zwaloryzowane tak korzystnie, jak w przypadku złożenia wniosku od lipca. Kapitał nie korzysta jeszcze wtedy z czerwcowej waloryzacji składek, a emeryta nie obejmuje pełna, roczna waloryzacja świadczeń od 1 marca. W rezultacie emerytura wyliczona w czerwcu może być niższa nawet o kilkaset złotych miesięcznie przy wyższym kapitale w porównaniu do tej z lipca!

Planując idealny moment przejścia na emeryturę warto jednak zawsze skorzystać z pomocy ekspertów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mogą oni także doradzić nam przedłużenie aktywności zawodowej. Według szacunków ZUS-u, jeden dodatkowy rok pracy gwarantuje emeryturę wyższą o 8-15 proc.! W przeliczeniu może być to nawet 400 zł więcej. Praca dłuższa o dodatkowe siedem lat może za to wręcz podwoić świadczenie emerytalne.

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