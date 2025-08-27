Kiedy zaczyna i kończy się sezon grzewczy w Polsce?

Jesienią każdego roku miliony Polaków zadają sobie pytanie, kiedy wreszcie ich kaloryfery zrobią się ciepłe, natomiast wiosną, gdy temperatura za oknem wynosi ponad 20 st. C, zastanawiamy się, dlaczego grzejniki nadal są gorące. Zatem, kiedy zaczyna się i kończy sezon grzewczy? Okazuje się, że odpowiedź na to pytanie wcale nie jest jednoznaczna.

Według Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 15 stycznia 2007 r. sezon grzewczy to okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów.

W związku z tym żadne przepisy nie wskazują konkretnej daty na rozpoczęcie sezonu grzewczego. Nie przewidziano również konkretnej daty jego zakończenia.

Decyzję o rozpoczęciu sezonu grzewczego, jak i o jego zakończeniu, podejmuje indywidualnie spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa lub zarządca danej nieruchomości, kierując się komfortem termicznym lokatorów. Właściciele prywatnych nieruchomości sami decydują o rozpoczęciu sezonu grzewczego.

Warto jednak zwrócić uwagę na rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., które może być pomocne przy podejmowaniu decyzji odnośnie sezonu grzewczego. Otóż wynika z niego, że instalacje i urządzenia do ogrzewania budynku powinny mieć szczytową moc cieplną określoną zgodnie z polskimi normami dotyczącymi obliczania zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń, a także obliczania oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła przegród budowlanych.

Temperatury obliczeniowe ogrzewanych pomieszczeń, służące jako dane do obliczania szczytowej mocy cieplnej dla instalacji i urządzeń do ogrzewania budynku, zgodnie z danymi zawartymi w rozporządzeniu wynoszą 20 st. C (pokoje mieszkalne, przedpokoje, kuchnie indywidualne wyposażone w paleniska gazowe lub elektryczne, pokoje biurowe, sale posiedzeń).

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, w Polsce sezon grzewczy rozpoczyna się zazwyczaj na przełomie września i października, gdy temperatura na zewnątrz jest niska. Z kolei zakończenie sezonu grzewczego często przypada kwiecień lub maj.

Warto odpowietrzyć kaloryfer wraz ze startem sezonu grzewczego 123RF/PICSEL

Jak przygotować się do sezonu grzewczego?

Zanim nasze grzejniki w mieszkaniach zrobią się ciepłe, warto wcześniej odpowiednio je przygotować do sezonu grzewczego. Może się bowiem zdarzyć, że kaloryfery u sąsiada będą już gorące, ale w naszym mieszkaniu ich efektywność będzie niemal zerowa.

Wraz z nadejściem sezonu grzewczego wiele osób zmaga się z zapowietrzeniem kaloryfera. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest nieprawidłowy dopływ wody do grzejnika. Ponadto kaloryfer zapowietrza się, ponieważ do jego wnętrza przedostaje się zbyt duża ilość powietrza. Taka "usterka" jest dosyć powszechna i na szczęście bez problemu sami możemy ją usunąć.

Zanim przystąpimy do odpowietrzania kaloryfera, upewnijmy się, że jest on zimny. W tym celu należy zakręcić zawór sterujący temperaturą. Wiele, zwłaszcza nowszych grzejników, wyposażonych jest w specjalny zawór odpowietrzający, który znajduje się przeważnie z boku grzejnika, w jego górnej części.

Zawór delikatnie odkręcamy śrubokrętem lub specjalnym kluczykiem - w zależności od zamontowanego zaworu. Jeśli kaloryfer jest zapowietrzony, wówczas usłyszymy charakterystyczny dźwięk powietrza uchodzącego pod ciśnieniem. W momencie, gdy z zaworu zacznie wydobywać się woda, należy zakręcić zawór. Oznacza to, że kaloryfer został odpowiednio odpowietrzony.

Chcąc dobrze przygotować grzejnik do sezonu grzewczego, nie możemy również zapominać o dokładnym wyczyszczeniu kaloryfera. Ma to bardzo duży wpływ na równomierne i efektywne rozprowadzanie ciepła.

