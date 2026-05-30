Spis treści: Jak wygląda wielosił błękitny? Ozdobna roślina kwitnie nawet dwa razy w sezonie Jakie wymagania ma wielosił błękitny? Uprawa nie jest wymagająca Wieloletnia bylina odporna na mróz i choroby. Ma jednak pewną słabość

Jak wygląda wielosił błękitny?

Specyficzna prezencja rośliny sprawiła, że potocznie bywa nazywana także drabiną Jakuba. Skąd takie skojarzenie? Wielosił zawdzięcza je charakterystycznym liściom, które układają się piętrowo, przez co przypominają niewielką drabinkę. Potocznie jest nazywany także koziełkiem.

Wieloletnia bylina osiąga zwykle 60-80 centymetrów wysokości i tworzy lekkie, pierzaste kępy. Już same liście wyglądają bardzo dekoracyjnie, jednak największą ozdobą wielosiłu są kwiaty w odcieniach błękitu, wpadającego momentami w fiolet.

Ozdobna roślina kwitnie nawet dwa razy w sezonie

Wielosił błękitny (Polemonium caeruleum) najczęściej rozpoczyna kwitnienie w czerwcu i zdobi ogród do sierpnia. Kwiaty nie tylko pięknie wyglądają, wprowadzając na rabaty nieco sielski i nostalgiczny klimat, ale też wydzielają delikatny, miodowy zapach, który przyciąga pszczoły i motyle.

O wyjątkowości tej byliny świadczy fakt, że przy odpowiedniej pielęgnacji może zakwitnąć ponownie jesienią. Choć efekt będzie mniej spektakularny niż latem, nadal miło będzie podziwiać niebieskie płatki, kiedy większość okazów ozdobnych będzie już zmierzało w kierunku spoczynku. W tym celu należy na bieżąco usuwać przekwitłe kwiatostany po pierwszej turze kwitnienia.

Zapomniany kwiat z wiejskich ogrodów wraca na rabaty 123RF/PICSEL

Jakie wymagania ma wielosił błękitny? Uprawa nie jest wymagająca

Kolejnym atutem rośliny jest fakt, że wielosił błękitny nie należy do gatunków trudnych w uprawie. Na zaproszenie go do ogrodu mogą więc pozwolić sobie nawet początkujący ogrodnicy.

Najlepiej rośnie w miejscach półcienistych. Świetnie czuje się w cieniu wyższych krzewów i drzew, które chronią go przed palącymi promieniami słońca. Wielosił potrzebuje przepuszczalnej i umiarkowanie wilgotnej gleby.

W środowisku naturalnym najczęściej pojawia się w okolicach zbiorników wodnych, co jasne wskazuje na jego upodobania. Z tego powodu latem - w okresach bezdeszczowych potrzebuje regularnego podlewania. Dobra wiadomość jest taka, że nie wymaga za to intensywnego nawożenia.

Wieloletnia bylina odporna na mróz i choroby. Ma jednak pewną słabość

Wielosił błękitny cechuje się dużą odpornością zarówno na choroby, jak i warunki atmosferyczne. Wieloletnia bylina dobrze znosi zimę i nie wymaga specjalnego zabezpieczenia przed mrozem. Rzadko choruje i zazwyczaj nie sprawia większych problemów w uprawie.

Mimo że rzadko staje się celem ataków szkodników, trzeba uważać na ślimaki. Żarłoczne mięczaki upodobały sobie liście wielosiłu, dlatego zaleca się regularnie kontrolować stan rabat, zwłaszcza w wilgotne dni.

