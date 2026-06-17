Spis treści: Malwa. Kwiat, który stał się symbolem wiejskich ogródków Dlaczego malwy wracają do łask? Jak uprawiać malwę, aby obficie kwitła? Jakie rośliny sadzić obok malwy? Czy malwa jest przyjazna dla zapylaczy?

Malwa. Kwiat, który stał się symbolem wiejskich ogródków

Malwa od dawna zajmuje szczególne miejsce w polskiej tradycji ogrodniczej. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu trudno było znaleźć wiejski ogródek bez wysokich pędów obsypanych kolorowymi kwiatami, wyrastających wzdłuż płotów i przy ścianach domów. Roślina należy do rodzaju Alcea, pochodzącego z rejonów basenu Morza Śródziemnego, a najczęściej uprawianym gatunkiem jest malwa ogrodowa (Alcea rosea), ceniona za dekoracyjny wygląd oraz niewielkie wymagania uprawowe.

Malwy mogą mieć różne kolory kwiatów, ale najpopularniejsze są jednak różowe 123RF/PICSEL

Największym atutem rośliny jest efektowny pokrój. W zależności od odmiany może osiągać od około 1,5 do nawet 2,5 metra wysokości, dzięki czemu stanowi naturalne tło dla niższych gatunków. Na strzelistych łodygach rozwijają się duże kwiaty w wielu kolorach, od bieli i kremu, przez róż i łososiowy, aż po czerwony i purpurowy. Kwitnienie trwa przez wiele tygodni, dlatego roślina długo zachowuje estetyczny wygląd.

Choć malwa kojarzy się przede wszystkim z ogrodami rustykalnymi, obecnie coraz częściej pojawia się także w nowoczesnych aranżacjach. Dobrze prezentuje się przy ogrodzeniach, murach i altanach, ale równie efektownie wygląda wśród bylin oraz traw ozdobnych. Połączenie imponującej wysokości, bogatej kolorystyki i stosunkowo łatwej uprawy sprawia, że malwa ponownie staje się jedną z najchętniej sadzonych roślin kwitnących.

Dlaczego malwy wracają do łask?

Za dawną popularnością malwy stała przede wszystkim jej prostota. Roślina łatwo rozsiewała się sama, dzięki czemu mogła przez wiele lat pojawiać się w ogrodzie bez konieczności regularnego dosadzania nowych egzemplarzy. Dodatkowo obficie kwitła, dobrze radziła sobie w trudnych, częściowo zacienionych miejscach, a przy tym nie wymagała skomplikowanej pielęgnacji.

Jej pozycja zaczęła słabnąć wraz ze zmianą ogrodowych trendów. Coraz większą popularność zdobywały uporządkowane kompozycje z rozległymi trawnikami, iglakami i niskimi rabatami, w których wysokie, swobodnie rosnące rośliny nie zawsze znajdowały miejsce.

W ostatnich latach gatunek ten jednak ponownie zyskuje zwolenników. Powrót mody na ogrody naturalistyczne, pełne kwitnących bylin i roślin przyjaznych zapylaczom sprawił, że jego walory zostały odkryte na nowo. Wysokie pędy obsypane kwiatami przyciągają wzrok przez wiele tygodni, a szeroki wybór odmian sprawia, że malwy dobrze odnajdują się zarówno w tradycyjnych, jak i bardziej nowoczesnych aranżacjach.

Kolorowe malwy są łatwe w uprawie: nie sprawiają większego problemu 123RF/PICSEL

Jak uprawiać malwę, aby obficie kwitła?

Podstawą udanej uprawy tego gatunku jest odpowiednio dobrane stanowisko. Malwa najlepiej rośnie w miejscu nasłonecznionym przez co najmniej 6 godzin dziennie, ciepłym i osłoniętym od silnych podmuchów wiatru, które mogą łamać wysokie pędy. Dobrym wyborem będzie przestrzeń przy ogrodzeniu, murze lub ścianie budynku, gdzie roślina zyskuje naturalną ochronę i jednocześnie ma zapewniony dostęp do wystarczającej ilości światła. Najobficiej kwitnie w glebie żyznej, przepuszczalnej i bogatej w próchnicę, o lekko kwaśnym lub obojętnym odczynie, zwykle w granicach pH 6-7.

Malwy można wysiewać od maja do lipca bezpośrednio do gruntu lub do pojemników przeznaczonych na rozsadę. Młode rośliny najczęściej sadzi się na miejsce stałe jesienią, pozostawiając między nimi około 40-60 cm odstępu, ponieważ z czasem tworzą rozłożyste rozety liściowe. W pierwszym roku uprawy szczególne znaczenie ma regularne podlewanie oraz usuwanie chwastów, które konkurują z sadzonkami o wodę i składniki pokarmowe. W kolejnych sezonach malwa lepiej radzi sobie z suszą, choć najefektowniej kwitnie w podłożu lekko wilgotnym.

Duże znaczenie dla liczby kwiatów ma również odpowiednie nawożenie. W większości ogrodów wystarczą dwie lub trzy dawki nawozu w sezonie, podawane w kwietniu lub maju, następnie w czerwcu i ewentualnie jeszcze raz w lipcu (na słabszych stanowiskach). Do nawożenia warto stosować kompost, obornik albo wieloskładnikowe nawozy do roślin kwitnących, bogate w fosfor i potas. Wysokie odmiany trzeba podwiązywać do podpór, aby zapobiec przewracaniu się pędów podczas silnego wiatru.

Jakie rośliny sadzić obok malwy? Czy malwa jest przyjazna dla zapylaczy?

Ze względu na swoją wysokość malwa najlepiej prezentuje się w tylnej części rabaty. Warto łączyć ją z niższymi bylinami, które wypełnią przestrzeń u podstawy pędów i zapewnią atrakcyjny wygląd przez cały sezon. Dobrym towarzystwem dla malw są między innymi floksy, jeżówki, rudbekie, łubiny, ostróżki, liliowce, kocimiętka oraz szałwia omszona. Takie zestawienie pozwala stworzyć wielopiętrową kompozycję, w której każda roślina pełni inną funkcję dekoracyjną.

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W ogrodach naturalistycznych gatunek ten świetnie radzi sobie w towarzystwie traw ozdobnych, takich jak rozplenice czy trzcinniki. Delikatne, przewieszające się liście traw dobrze kontrastują z wysokimi i sztywnymi pędami malwy, dzięki czemu rabata wygląda bardziej harmonijnie. Warto sadzić je grupach po kilka egzemplarzy, ponieważ wtedy tworzą wyraźny akcent kolorystyczny i przyciągają uwagę nawet z większej odległości.

Malwa może również wspierać lokalne populacje owadów zapylających. Szczególnie cenne są odmiany o kwiatach pojedynczych lub półpełnych, które zapewniają łatwy dostęp do pyłku i nektaru. W połączeniu z roślinami kwitnącymi w różnych terminach, takimi jak lawenda czy astry jesienne, pomaga stworzyć rabatę, która przez cały sezon pozostaje atrakcyjna dla pszczół, trzmieli i motyli.





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