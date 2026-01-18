Obowiązkowe wyposażenie samochodu w 2026 roku

W przypadku obowiązkowego wyposażenia samochodu obowiązują przepisy, które weszły w życie wiele lat temu. Mimo nadal spora część kierowców zapomina o pewnych, niezbędnych elementach wyposażania pojazdu lub co gorsza - nie ma świadomości, że są zobowiązani prawnie do ich posiadania.

Obowiązkowe wyposażenie samochodu reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Lista jest bardzo długa i znajdują się na niej m.in. zagłówki na każdym zewnętrznym przednim siedzeniu.

W tego typu elementy auto wyposażane jest jeszcze w fabryce przez producenta, dlatego kierowcy powinni się skupić na innych szczegółach, które już niekoniecznie znajdują się w pojeździe oferowanym w sprzedaży. O czy mowa?

Otóż w 2026 r. każde auto powinno być wyposażone w trójkąt do ustawiania na drodze, który jest przeznaczony do ostrzegania o obecności unieruchomionego pojazdu. To jednak nie koniec, ponieważ auto musi również posiadać gaśnicę umieszczoną w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia.

Czy apteczka i kamizelka odblaskowa są obowiązkowe w samochodzie?

Przepisy nie nakładają na kierowców obowiązku wyposażania auta w kamizelkę odblaskową i apteczkę. Choć takie akcesoria zdecydowanie warto wozić w bagażniku, to jednak ich ewentualny brak nie może być podstawą do nałożenia mandatu lub do otrzymania negatywnego wyniku badania technicznego.

Samochód musi posiadać gaśnicę umieszczoną w miejscu łatwo dostępnym Vladiczech@gmail.com 123RF/PICSEL

Jaki mandat za brak obowiązkowego wyposażenia w 2026 r.?

Brak gaśnicy lub trójkąta ostrzegawczego w samochodzie to nie tylko ryzyko związane z otrzymaniem mandatu, ale i kwestia negatywnego wyniku badania technicznego pojazdu.

W 2026 r. mandat za brak obowiązkowej gaśnicy lub trójkąta ostrzegawczego w samochodzie wynosi od 20 zł do 500 zł. Skąd ta duża różnica? Wysokość mandatu jest uznaniowa i zależy od oceny sytuacji przez funkcjonariusza.

Ponadto za brak gaśnicy kierowca może otrzymać 2 punkty karne. W przypadku braku na wyposażeniu auta trójkąta ostrzegawczego ustawodawca nie przewidział punktów karnych.

Jednak już np. w sytuacji awarii pojazdu i braku trójkąta, gdy zachodzi potrzeba jego użycia, funkcjonariusz policji może ukarać kierowcę jednym punktem karnym.

