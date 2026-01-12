Spis treści: Patelnia teflonowa szybko się zużywa: wiemy dlaczego Nie myj patelni teflonowej w zmywarce Jak dbać o patelnie teflonowe i z powłoką?

Patelnia teflonowa szybko się zużywa: wiemy dlaczego

Na rynku mamy co najmniej kilka rodzajów patelni, ale najwygodniej używać tych, które pokryte są albo teflonem, albo inną, nieprzywierającą powłoką. Przyczyna jest prosta: obecność powłok, powoduje, że patelnia nie wymaga używania dużej ilości oleju, aby dania nie przywierały do ich powierzchni. Dlaczego jednak po kilku użyciach jakość patelni pozostawia wiele do życzenia? Winą można obarczyć sposób jej mycia, czyli umieszczenie patelni w zmywarce.

Nie myj patelni teflonowej w zmywarce

Dlaczego nie można myć patelni teflonowych i z powłokami w zmywarce? Odpowiedź jest prosta: detergenty i wysoka temperatura powodują, że ich powierzchnia ulega osłabieniu. Co prawda, pierwsze kilka myć w urządzeniu nie spowoduje, że zauważymy różnicę, ale z czasem możemy zwrócić uwagę, że albo smażone produkty zaczynają przywierać, albo na dnie patelni widzimy uszkodzenia. Dlatego trzeba zaznaczyć: patelnie teflonowe i z powłokami nieprzywierającymi trzeba myć ręcznie.

Jakie patelnie możemy zatem myć w zmywarce? Do tej grupy zaliczają się przede wszystkim te wykonane ze stali, tytanu i emalii. Najlepiej jednak, dla trwałości domowego sprzętu, stosować się zaleceń producenta.

Jak dbać o patelnie teflonowe i z powłoką?

Wiemy już, że patelnię z powłokami trzeba myć ręcznie. Najlepiej poczekać, aż patelnia ostygnie przed czyszczeniem: dopiero później sięgnąć po miękką gąbkę oraz płyn do mycia naczyń. Jeśli zaś na powierzchni zauważymy resztki jedzenia, których nie można z łatwością usunąć, to unikajmy szorowania. Lepiej taką patelnię wcześniej namoczyć, a dopiero później umyć, aby posłużyła nam na dłużej.

Dodatkowo musimy pamiętać o tym, aby nie używać ostrych przedmiotów w trakcie smażenia. Do tego celu nadają się np. łopatki silikonowe albo drewniane. Te ostatnie nie mogą mieć ostrych końców, które także mogą porysować teflonową patelnię.

