Spis treści: Gdzie najczęściej wbija się kleszcz? Jak bezpiecznie usunąć kleszcza? Jakie objawy po ukąszeniu powinny zaniepokoić?

Gdzie najczęściej wbija się kleszcz?

Kleszcze najczęściej wybierają miejsca ciepłe, wilgotne i słabiej widoczne. Po powrocie ze spaceru po lesie, parku czy łące warto dokładnie obejrzeć całe ciało, zwracając szczególną uwagę na pachwiny, okolice pach, doły podkolanowe, kark, linię włosów oraz skórę za uszami.

Ukąszenie kleszcza bywa praktycznie niewyczuwalne, ponieważ pasożyt podczas wkłucia wydziela substancje o działaniu znieczulającym. Z tego powodu wiele osób zauważa go dopiero po kilku godzinach, a nawet dniach. Regularna kontrola skóry po pobycie na świeżym powietrzu pozostaje jedną z najskuteczniejszych metod profilaktyki.

Pamiętajmy, że szybkie usunięcie kleszcza zmniejsza ryzyko przeniesienia niektórych patogenów, w tym bakterii wywołujących boreliozę. Nie oznacza to jednak, że każde ukąszenie kończy się zakażeniem - wiele kleszczy nie przenosi chorób odkleszczowych.

Jak bezpiecznie usunąć kleszcza?

Najważniejszą zasadą po zauważeniu kleszcza jest zachowanie spokoju i jak najszybsze mechaniczne usunięcie pasożyta. Można zrobić to przy pomocy cienkiej pęsety, specjalnego lassa lub pompki dostępnej w aptekach.

Kleszcza należy chwycić jak najbliżej skóry - najlepiej przy samej główce - i wyciągnąć zdecydowanym ruchem wzdłuż osi wkłucia. Nie powinno się go wykręcać, szarpać ani zgniatać, ponieważ może to zwiększyć ryzyko przedostania się drobnoustrojów do organizmu.

Po usunięciu miejsce ukąszenia należy dokładnie zdezynfekować oraz umyć ręce. Przez kolejne dni warto obserwować skórę i zwracać uwagę na ewentualne zmiany.

Lekarze ostrzegają również przed popularnymi domowymi metodami usuwania kleszczy. Smarowanie pasożyta tłuszczem, alkoholem czy lakierem do paznokci nie tylko nie pomaga, ale może zwiększyć ryzyko zakażenia. Podrażniony kleszcz może bowiem wydzielać więcej śliny oraz treści pokarmowej zawierającej patogeny.

Sezon na kleszcze już się rozpoczął... 123RF/PICSEL

Jakie objawy po ukąszeniu powinny zaniepokoić?

W większości przypadków po ukąszeniu pojawia się niewielkie zaczerwienienie lub mała grudka przypominająca podrażnienie po ukłuciu owada. Taki miejscowy odczyn zapalny zwykle ustępuje samoistnie po kilku dniach i nie świadczy o zakażeniu.

Niepokój powinien wzbudzić natomiast rumień wędrujący - charakterystyczna zmiana skórna uznawana za jeden z najważniejszych objawów boreliozy. Najczęściej pojawia się od kilku dni do kilku tygodni po ukąszeniu. Ma postać rozszerzającego się okręgu o średnicy przekraczającej 5 centymetrów, często z jaśniejszym środkiem przypominającym tarczę strzelecką.

Rumień zwykle nie boli i nie swędzi, ale z czasem stopniowo się powiększa. W takiej sytuacji konieczna jest szybka konsultacja lekarska i wdrożenie antybiotykoterapii. Wczesne leczenie pozwala uniknąć groźnych powikłań, takich jak problemy neurologiczne, zapalenie stawów czy neuroborelioza.

Borelioza nie zawsze daje charakterystyczne objawy skórne. U części osób mogą pojawić się jedynie symptomy przypominające grypę - osłabienie, bóle mięśni, gorączka czy bóle głowy. Dlatego po ukąszeniu kleszcza warto przez kilka tygodni uważnie obserwować organizm i w razie niepokojących objawów skonsultować się z lekarzem.

