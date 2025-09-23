Kluczowy zabieg we wrześniu. Latem piwonia będzie uginać się od kwiatów

Magdalena Kowalska

Oprac.: Magdalena Kowalska

Piwonie to prawdziwe królowe ogrodów. Na przełomie wiosny i lata zachwycają bujnymi kwiatami i intensywnym zapachem. Ta prosta w uprawie bylina pięknie prezentuje się na tle zielonych krzewów i ożywia każdy ogród. Mimo że jesienią piwonia kwitnienie dawno ma za sobą, to wrzesień jest kluczowym miesiącem w pielęgnacji tej rośliny. Sprawdź, jak przygotować naturalny nawóz do piwonii na jesień, by w kolejnym sezonie jeszcze bardziej uginała się od ogromnych kwiatów.

Jak dbać o piwonie po przekwitnięciu? Kluczowe zabiegi w lipcu
Jak dbać o piwonie po przekwitnięciu? Kluczowe zabiegi w lipcu123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Piwonia - zasady pielęgnacji
  2. Jak pielęgnować piwonię we wrześniu?
  3. Jaki nawóz do piwonii na jesień?
  4. Podsyp tym piwonię we wrześniu - latem bujnie zakwitnie

Piwonia - zasady pielęgnacji

Piwonia jest łatwa w uprawie. Potrzebuje jedynie nasłonecznionego stanowiska oraz żyznej, przepuszczalnej gleby o lekko kwaśnym pH. W okresie wzrostu i kwitnienia niezbędne jest regularne podlewanie, a także nawożenie preparatem wieloskładnikowym. Duże byliny mogą wymagać podpór, by zapobiec łamaniu pędów. Aby roślina dłużej i bujniej kwitła, koniecznie trzeba usuwać przekwitnięte kwiaty.

Zobacz również:

Datura to jedna z roślin, która jest uprawiana na balkonach. Warto jej poświęcić nieco uwagi we wrześniu
Porady

Wrzesień na balkonie. Otocz swoje rośliny szczególną opieką

Tomasz Hirkyj
Tomasz Hirkyj

Jak pielęgnować piwonię we wrześniu?

Pod koniec września lub na początku października zwykle liście piwonii zaczynają zasychać. Roślinę należy wtedy ściąć, pozostawiając jedynie 2-3 cm gałęzi nad ziemią. Pozostałości koniecznie usuń z rabaty, by zapobiec rozprzestrzenianiu się ewentualnych chorób, np. szarej pleśni.

Po ścięciu piwonię dobrze jest zabezpieczyć przed zimą poprzez ściółkowanie. Najlepiej użyć w tym celu kory, torfu czy szyszek. Będą one stanowić dobrą izolację od wiatru i mrozu, a dodatkowo ograniczysz w ten sposób rozrost chwastów.

Piwonie pokochają naturalny nawóz
Piwonie pokochają naturalny nawózJerzy ROMANOWSKIEast News

Jaki nawóz do piwonii na jesień?

Piwonia magazynuje energię na zimę w kłączach, dlatego jesienią warto dostarczyć jej składników odżywczych, które ułatwiają ten proces. Jednocześnie unikać należy nawozów azotowych, które stymulują roślinę do wzrostu zielonych części, co może osłabiać system korzeniowy i utrudniać zimowanie. We wrześniu piwonia potrzebuje przede wszystkim potasu i fosforu, które zwiększają odporność na niskie temperatury.

Podsyp tym piwonię we wrześniu - latem bujnie zakwitnie

Bogatym źródłem potasu i fosforu jest popiół drzewny. Warto zmieszać go z kompostem w proporcji 1:1 i dodać jeszcze dwie łyżki mączki bazaltowej. Całość najlepiej wymieszać z wierzchnią warstwą gleby, by składniki odżywcze uwalniały się stopniowo i powoli przy podlewaniu rośliny.

Zobacz również:

Paciorecznik ogrodowy kwitnie aż od lipca do późnej jesieni
Porady

Ta niedoceniana dama balkonu zachwyci każdego. Rośnie piękniej niż lilie

Paulina Szymczak
Paulina Szymczak
Jesienny bukiet z kwiatów i liści. Zrobisz go w 10 minutPolsatPolsat

Najnowsze