Piwonia - zasady pielęgnacji

Piwonia jest łatwa w uprawie. Potrzebuje jedynie nasłonecznionego stanowiska oraz żyznej, przepuszczalnej gleby o lekko kwaśnym pH. W okresie wzrostu i kwitnienia niezbędne jest regularne podlewanie, a także nawożenie preparatem wieloskładnikowym. Duże byliny mogą wymagać podpór, by zapobiec łamaniu pędów. Aby roślina dłużej i bujniej kwitła, koniecznie trzeba usuwać przekwitnięte kwiaty.

Jak pielęgnować piwonię we wrześniu?

Pod koniec września lub na początku października zwykle liście piwonii zaczynają zasychać. Roślinę należy wtedy ściąć, pozostawiając jedynie 2-3 cm gałęzi nad ziemią. Pozostałości koniecznie usuń z rabaty, by zapobiec rozprzestrzenianiu się ewentualnych chorób, np. szarej pleśni.

Po ścięciu piwonię dobrze jest zabezpieczyć przed zimą poprzez ściółkowanie. Najlepiej użyć w tym celu kory, torfu czy szyszek. Będą one stanowić dobrą izolację od wiatru i mrozu, a dodatkowo ograniczysz w ten sposób rozrost chwastów.

Jaki nawóz do piwonii na jesień?

Piwonia magazynuje energię na zimę w kłączach, dlatego jesienią warto dostarczyć jej składników odżywczych, które ułatwiają ten proces. Jednocześnie unikać należy nawozów azotowych, które stymulują roślinę do wzrostu zielonych części, co może osłabiać system korzeniowy i utrudniać zimowanie. We wrześniu piwonia potrzebuje przede wszystkim potasu i fosforu, które zwiększają odporność na niskie temperatury.

Podsyp tym piwonię we wrześniu - latem bujnie zakwitnie

Bogatym źródłem potasu i fosforu jest popiół drzewny. Warto zmieszać go z kompostem w proporcji 1:1 i dodać jeszcze dwie łyżki mączki bazaltowej. Całość najlepiej wymieszać z wierzchnią warstwą gleby, by składniki odżywcze uwalniały się stopniowo i powoli przy podlewaniu rośliny.

