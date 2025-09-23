Kluczowy zabieg we wrześniu. Latem piwonia będzie uginać się od kwiatów
Piwonie to prawdziwe królowe ogrodów. Na przełomie wiosny i lata zachwycają bujnymi kwiatami i intensywnym zapachem. Ta prosta w uprawie bylina pięknie prezentuje się na tle zielonych krzewów i ożywia każdy ogród. Mimo że jesienią piwonia kwitnienie dawno ma za sobą, to wrzesień jest kluczowym miesiącem w pielęgnacji tej rośliny. Sprawdź, jak przygotować naturalny nawóz do piwonii na jesień, by w kolejnym sezonie jeszcze bardziej uginała się od ogromnych kwiatów.
Spis treści:
- Piwonia - zasady pielęgnacji
- Jak pielęgnować piwonię we wrześniu?
- Jaki nawóz do piwonii na jesień?
- Podsyp tym piwonię we wrześniu - latem bujnie zakwitnie
Piwonia - zasady pielęgnacji
Piwonia jest łatwa w uprawie. Potrzebuje jedynie nasłonecznionego stanowiska oraz żyznej, przepuszczalnej gleby o lekko kwaśnym pH. W okresie wzrostu i kwitnienia niezbędne jest regularne podlewanie, a także nawożenie preparatem wieloskładnikowym. Duże byliny mogą wymagać podpór, by zapobiec łamaniu pędów. Aby roślina dłużej i bujniej kwitła, koniecznie trzeba usuwać przekwitnięte kwiaty.
Jak pielęgnować piwonię we wrześniu?
Pod koniec września lub na początku października zwykle liście piwonii zaczynają zasychać. Roślinę należy wtedy ściąć, pozostawiając jedynie 2-3 cm gałęzi nad ziemią. Pozostałości koniecznie usuń z rabaty, by zapobiec rozprzestrzenianiu się ewentualnych chorób, np. szarej pleśni.
Po ścięciu piwonię dobrze jest zabezpieczyć przed zimą poprzez ściółkowanie. Najlepiej użyć w tym celu kory, torfu czy szyszek. Będą one stanowić dobrą izolację od wiatru i mrozu, a dodatkowo ograniczysz w ten sposób rozrost chwastów.
Jaki nawóz do piwonii na jesień?
Piwonia magazynuje energię na zimę w kłączach, dlatego jesienią warto dostarczyć jej składników odżywczych, które ułatwiają ten proces. Jednocześnie unikać należy nawozów azotowych, które stymulują roślinę do wzrostu zielonych części, co może osłabiać system korzeniowy i utrudniać zimowanie. We wrześniu piwonia potrzebuje przede wszystkim potasu i fosforu, które zwiększają odporność na niskie temperatury.
Podsyp tym piwonię we wrześniu - latem bujnie zakwitnie
Bogatym źródłem potasu i fosforu jest popiół drzewny. Warto zmieszać go z kompostem w proporcji 1:1 i dodać jeszcze dwie łyżki mączki bazaltowej. Całość najlepiej wymieszać z wierzchnią warstwą gleby, by składniki odżywcze uwalniały się stopniowo i powoli przy podlewaniu rośliny.