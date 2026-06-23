Spis treści: Przepis na sycący koktajl z malin i płatków owsianych Dlaczego koktajl z malin i płatków owsianych jest taki sycący i kiedy najlepiej go pić? Jak zwiększyć wartość odżywczą koktajlu z malin i płatków owsianych?

Przepis na sycący koktajl z malin i płatków owsianych

Zrobienie sycącego koktajlu z malin i płatków owsianych nie jest skomplikowane. To sposób na pyszną przekąskę, która genialnie zaspokaja głód. Do jego przygotowania będziemy potrzebować następujących składników:

70 g świeżych malin (1 garść);

35 g płatków owsianych górskich ( mniej więcej 2-3 łyżki);

200 ml mleka zwykłego lub roślinnego.

Sposób przygotowania:

Najpierw gotujemy płatki owsiane przez około 4-5 minut. Następnie pozwalamy im się wystudzić. Do blendera wrzucamy świeże malina, ostudzone płatki owsiane oraz wlewamy mleko. Całość miksujemy na gładki koktajl.

Dlaczego koktajl z malin i płatków owsianych jest taki sycący i kiedy najlepiej go pić?

Dlaczego ten napój jest tak sycący? Wszystko dzięki błonnikowi zawartemu w malinach oraz płatkach owsianych. Składnik ten chłonie wodę i w pewien sposób pęcznieje w żołądku, przyczyniając się tym samym do zwiększenia uczucia sytości. Co więcej, błonnik stabilizuje również poziom cukru, zapobiegając gwałtownym skokom glukozy, które często są przyczyną nagłych i silnych ataków głodu.

Kiedy najlepiej pić koktajl z malin i płatków owsianych? Tego typu napój możemy spożyć jako szybką i zdrową przekąskę w trakcie dnia. Wiele osób sięga po koktajl na drugie śniadanie. Co ciekawe, z uwagi na zawartość węglowodanów, dobrze jest wypić go również przed treningiem.

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Jak zwiększyć wartość odżywczą koktajlu z malin i płatków owsianych?

Koktajl z malin i płatków owsianych to dobre źródło błonnika i węglowodanów. Okazuje się jednak, że poprzez dodanie kilku składników możemy zwiększyć wartość odżywczą tego przysmaku.

Przede wszystkim - jeśli zależy nam na większej ilości białka, warto uzupełnić koktajl jedną miarką odżywki białkowej. To szczególnie zalecane osobom aktywnym fizycznie, które chcą wesprzeć rozwój mięśni.

Do koktajlu możemy również dodać innego rodzaju owoce - większa różnorodność pozytywnie wpłynie na smak oraz zawartość witamin i minerałów. Szczególnie poleca się uzupełnienie napoju borówkami, truskawkami, bananem, brzoskwinią lub kiwi.

Nie zapominajmy również o zdrowych tłuszczach. Pod tym względem, koktajl możemy wzbogacić za pomocą siemienia lnianego lub nasion chia.





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