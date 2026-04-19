Kolorowe dzwonki kwitną całe lato. Odstraszają z ogrodu uciążliwe owady

Natalia Jabłońska

Nikandra miechunkowa to roślina, która wyróżnia się na tle klasycznych gatunków zdobiących polskie rabaty i grządki. Wprowadza do ogrodu odrobinę egzotyki, więc przypadnie do gustu wszystkim ogrodnikom, którzy szukają nietuzinkowych gatunków. Wygląd jej kwiatów niektórym przypomina kolorowe parasolki, inni porównują ten okaz do ozdobnych lampionów.

Fioletowa nikandra miechunkowa z białym środkiem, zielone liście i ciemne nasiona w zielonych osłonkach.
Dzwonkowate kwiaty nikandry urozmaicą przydomową przestrzeń123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Nieoczywista roślina do ogrodu. Nikandra miechunkowa
  2. Piękność w ogrodzie, która przyciąga spojrzenia
  3. Gdzie sadzić nikandrę? Jakie ma wymagania?
  4. Naturalny sposób na owady w ogrodzie

Nieoczywista roślina do ogrodu. Nikandra miechunkowa

Róże, piwonie, hortensje, aksamitki, begonie - tych roślin zapewne nie trzeba nikomu przedstawiać. Cieszą się ogromnym wzięciem wśród ogrodników, więc ich widok na rabatach nikogo nie dziwi. A gdyby w tym sezonie nieco zaszaleć i zaprosić na swoją posesję nieco mniej oczywisty okaz?

Nikandra miechunkowa, nazywana też nikandrą peruwiańską (Nicandra physalodes), to roślina ozdobna pochodząca z Ameryki Południowej. W sprzyjających warunkach jest w stanie dorastać do nawet półtora metra wysokości, tworząc rozłożyste, lekko krzewiaste kępy.

Zobacz też: Milion dzwonków na balkonie. Efektowna alternatywa dla pelargonii

Piękność w ogrodzie, która przyciąga spojrzenia

Liście są duże, jasnozielone i lekko ząbkowane, lecz największą ozdobą są dzwonkowate, jasnofioletowe kwiaty z białym, kontrastowym środkiem. Charakterystyczny kształt bywa porównywany do parasolek. Kwitnienie przypada zazwyczaj na okres od lipca aż do pierwszych jesiennych przymrozków. Szukasz rośliny, której urok nie przemija szybko? Jesteś we właściwym miejscu.

fioletowy kwiat o pięciu płatkach obok dwóch zielonych owoców, otoczony jasnozielonymi liśćmi i łodygami na rozmytym tle roślinności
Egzotyczna roślina nadaje się do uprawy w polskim klimacie123RF/PICSEL

Po przekwitnięciu pojawiają się kuliste owoce zamknięte w naturalnych osłonkach, przypominających lampiony. Całość utrzymuje się przez wiele tygodni, nadal stanowiąc nietuzinkową dekorację ogrodowej przestrzeni.

Zobacz też: Ma zjawiskowe liście i jeszcze piękniejsze kwiaty. Posadź zamiast różanecznika

Gdzie sadzić nikandrę? Jakie ma wymagania?

Nikandra miechunkowa upodobała sobie stanowiska słoneczne lub lekko zacienione, gdzie ma dostęp do światła przez większą część dnia. Preferuje gleby żyzne, przepuszczalne i umiarkowanie wilgotne. Jest jednak rośliną dość tolerancyjną, więc poradzi sobie także w mniej sprzyjających warunkach.

Wysiew nasion przeprowadza się wiosną - na rozsadę lub bezpośrednio do gruntu. W drugim przypadku należy wstrzymać się z pracami do drugiej połowy maja, aby uniknąć przemarznięcia młodych roślinek. Nikandra nie jest mrozoodporna, więc w Polsce uprawia się ją jako okaz jednoroczny. Latem nie wymaga intensywnej pielęgnacji, choć regularne podlewanie w okresach suszy sprzyja bujnemu wzrostowi i obfitemu kwitnieniu.

Zobacz również:

Kupidynek błękitny to ozdobna roślina do ogrodu
Porady

Rośnie tam, gdzie inne rośliny sobie nie radzą. Okaz idealny na skalniak i suche rabaty

Natalia Jabłońska

Naturalny sposób na owady w ogrodzie

Nikandra peruwiańska jest uznawana za roślinę odstraszającą uciążliwe owady. Wydzielane przez nią związki działają zniechęcająco na muchy i komary, choć nie jest to środek o stuprocentowej skuteczności.

Nadal jednak warto posadzić ją w pobliżu tarasów, altan i miejsc, w których najczęściej wypoczywamy, by zapewnić sobie naturalne wsparcie w walce z intruzami. Dzięki tym właściwościom nikandra łączy funkcję dekoracyjną z praktycznym zastosowaniem.

