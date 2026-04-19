Nieoczywista roślina do ogrodu. Nikandra miechunkowa

Róże, piwonie, hortensje, aksamitki, begonie - tych roślin zapewne nie trzeba nikomu przedstawiać. Cieszą się ogromnym wzięciem wśród ogrodników, więc ich widok na rabatach nikogo nie dziwi. A gdyby w tym sezonie nieco zaszaleć i zaprosić na swoją posesję nieco mniej oczywisty okaz?

Nikandra miechunkowa, nazywana też nikandrą peruwiańską (Nicandra physalodes), to roślina ozdobna pochodząca z Ameryki Południowej. W sprzyjających warunkach jest w stanie dorastać do nawet półtora metra wysokości, tworząc rozłożyste, lekko krzewiaste kępy.

Piękność w ogrodzie, która przyciąga spojrzenia

Liście są duże, jasnozielone i lekko ząbkowane, lecz największą ozdobą są dzwonkowate, jasnofioletowe kwiaty z białym, kontrastowym środkiem. Charakterystyczny kształt bywa porównywany do parasolek. Kwitnienie przypada zazwyczaj na okres od lipca aż do pierwszych jesiennych przymrozków. Szukasz rośliny, której urok nie przemija szybko? Jesteś we właściwym miejscu.

Egzotyczna roślina nadaje się do uprawy w polskim klimacie 123RF/PICSEL

Po przekwitnięciu pojawiają się kuliste owoce zamknięte w naturalnych osłonkach, przypominających lampiony. Całość utrzymuje się przez wiele tygodni, nadal stanowiąc nietuzinkową dekorację ogrodowej przestrzeni.

Gdzie sadzić nikandrę? Jakie ma wymagania?

Nikandra miechunkowa upodobała sobie stanowiska słoneczne lub lekko zacienione, gdzie ma dostęp do światła przez większą część dnia. Preferuje gleby żyzne, przepuszczalne i umiarkowanie wilgotne. Jest jednak rośliną dość tolerancyjną, więc poradzi sobie także w mniej sprzyjających warunkach.

Wysiew nasion przeprowadza się wiosną - na rozsadę lub bezpośrednio do gruntu. W drugim przypadku należy wstrzymać się z pracami do drugiej połowy maja, aby uniknąć przemarznięcia młodych roślinek. Nikandra nie jest mrozoodporna, więc w Polsce uprawia się ją jako okaz jednoroczny. Latem nie wymaga intensywnej pielęgnacji, choć regularne podlewanie w okresach suszy sprzyja bujnemu wzrostowi i obfitemu kwitnieniu.

Naturalny sposób na owady w ogrodzie

Nikandra peruwiańska jest uznawana za roślinę odstraszającą uciążliwe owady. Wydzielane przez nią związki działają zniechęcająco na muchy i komary, choć nie jest to środek o stuprocentowej skuteczności.

Nadal jednak warto posadzić ją w pobliżu tarasów, altan i miejsc, w których najczęściej wypoczywamy, by zapewnić sobie naturalne wsparcie w walce z intruzami. Dzięki tym właściwościom nikandra łączy funkcję dekoracyjną z praktycznym zastosowaniem.

