Dlaczego warto mieć trawy ozdobne w ogrodzie?

Trawy ozdobne to jedne z najlepszych roślin do ogrodu czy na taras. Szybko rosną, są uroczymi, dekoracyjnymi akcentami i pozwalają dłużej cieszyć się latem - kwitną zwykle wtedy, kiedy inne rośliny przekwitają. Często są też jedyną ozdobą zimowego ogrodu. Nadają się do uprawy także w donicach, a ze względu na spore rozmiary mogą zapewnić większą prywatność na balkonie czy tarasie. Do tego są banalne w uprawie - wymagają jedynie nasłonecznionego miejsca i przepuszczalnej gleby. Dobrze znoszą okresy suszy i upałów, kwitną nawet jeśli zapominamy o nawożeniu. Trawy ozdobne mają jeszcze jedną ogromną zaletę - bardzo łatwo je rozmnażać, a liczbę sadzonek z powodzeniem podwoimy w każdym sezonie. Roślinę po ścięciu na wiosnę należy tylko ostrożnie wykopać i przedzielić na dwie części.

Różowa "wata cukrowa"

Muhlenbergia to egzotyczna trawa zachwycająca puchatym pokrojem, który przypomina watę cukrową. Szczególnie efektowna jest jej różowa odmiana. Roślina późnym latem staje się prawdziwą królową ogrodu - kwitnienie trwa od końca sierpnia przez około 8 tygodni.

Muhlenberia jest wyjątkowo prosta w uprawie. Wymaga słonecznego stanowiska i przepuszczalnej gleby, dobrze znosi okresy suszy. Jest mrozoodporna, ale przed zimą należy ją ściąć - zimuje w postaci kłączy. Latem tworzy luźne kępy długich, wąskich i sztywnych liści, samoistnie formuje się w kulisty kształt i dorasta do 60 cm wysokości.

Falująca królowa ogrodów

Rozplenica japońska to delikatna i elegancka roślina, która od lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Jest odporna na mróz, suszę, choroby i szkodniki, więc idealnie nadaje się do uprawy w naszym klimacie. W tym sezonie warto postawić na jej jeszcze bardziej oryginalną i zachwycającą odmianę - Red Head. Purpurowo-czerwone i wysokie kwiatostany pojawiają się na koniec lata i wyglądają zjawiskowo, kontrastując z intensywnie zielonymi liśćmi trawy.

Rozplenica osiąga nawet 1,2 m wysokości i budzi słuszny zachwyt - falujące nawet na delikatnym wietrze kwiatostany sprawiają, że ogród zyskuje magiczny wymiar. Roślinę najlepiej sadzić wiosną lub jesienią, pamiętając o sporych odstępach między sadzonkami - co najmniej 50-60 cm.

Barwne pióropusze przyćmią inne rośliny

Jeszcze bardziej efektowne są różowe pióropusze trawy pampasowej. To prawdziwy gigant wśród traw ozdobnych. Roślina dość szybko osiąga nawet 1,5-2,5 m wysokości i tworzy gęste kępy wygiętych w łuk liści. Późnym latem rozwijają się okazałe wiechy nazywane często lisimi ogonami. Ścięte przed zimą tworzą trwałe i eleganckie elementy bukietowych aranżacji do wnętrz.

Trawa pampasowa wymaga podlewania w okresie upału i suszy, a także nawożenia, dzięki któremu bardziej intensywnie kwitnie. Przed nadejściem mrozów roślinę należy ściąć i okryć 20-centymetrową warstwą trocin lub torfu.

Kolorowy, włochaty dywan w ogrodzie

Jeśli szukasz bardziej stonowanych akcentów do ogrodu, postaw na miskanta chińskiego, który również dostępny jest w różowej odmianie. Uwagę przyciąga eleganckimi, zwiewnymi i delikatnymi kwiatostanami, które przypominają nieco długowłose dywany. Pojawiają się one już w sierpniu i sprawiają, że ogród wygląda bujnie, ale subtelnie.

Miskant formuje się w zwarte gęste kępy i może osiągać nawet 1,8 m wysokości. To idealna trawa dla mało doświadczonych ogrodników - dobrze rośnie nawet w półcieniu i przeciętnych warunkach glebowych. Jest też odporna na choroby i szkodniki. W czasie kwitnienia dosłownie rozświetla rabaty i przyciąga uwagę.

