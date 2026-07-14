Kto powinien płacić za remont balkonu?

Balkony w ciepłe, letnie dni dają właścicielom mieszkań w blokach namiastkę ogrodów, są miejscem wypoczynku i… kością niezgody pomiędzy właścicielami i administracją. A w zasadzie tą kością staję się w chwili, gdy konieczny jest gruntowny remont balkonu. Ponieważ przepisy nie są jasne w tej kwestii, właściciele uważają, że powinna wykonać go wspólnota na jej koszt, administracja, że właściciel. W efekcie czasem możemy podziwiać widoki bloków, których nowe elewacje świecą czystością, ale skazą są odrapane balkony. Trudności w porozumieniu i odmienne interpretacje przepisów prawa mieszkaniowego sprawiały, że spory o remont balkonu trafiał do sądu. Gdzie wydający wyroki, musieli każdorazowo odwoływać się do orzecznictwa Sądu Najwyższego. Przy czym w polskim systemie prawnym tego typu wyroki nie są źródłem obowiązującego prawa, a w dodatku każdy z nich odnosił się do konkretnego stanu faktycznego i rozwiązania technicznego w danym budynku. Aby uniknąć tego typu sytuacji, rząd postanowił znowelizować przepisy ustawy o własności lokali (projekt UD312).

Zmiany w przepisach

W nowelizacji ma znaleźć się sformułowanie, które wskaże podmiot odpowiedzialny za remont balkonu. W wyjaśnieniu do projektu noweli dostępnym na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów to wspólnota mieszkaniowa będzie odpowiedzialna za remont elementów konstrukcyjnych balkonu:

Elementy konstrukcyjne balkonu (logii, tarasu) stanowią nieruchomość wspólną, za której utrzymanie odpowiada wspólnota. Są to dźwigary, płyta balkonowa wraz z izolacją, balustrada balkonu oraz inne elementy balkonu stanowiące fragmenty elewacji budynku.

Takie wskazanie oznacza, że za naprawy i odnawianie balkonów będzie odbywało się na koszt wspólnoty. Jednocześnie wnętrze balkonu zostanie zaklasyfikowane jako składowa lokalu, co oznacza, że prace remontowe takie jak malowanie czy układanie posadzek będzie pokrywał właściciel mieszkania z własnej kieszeni.

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