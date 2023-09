Dlaczego pomidory pękają na krzaku?

Popękane pomidory na krzaku nie tylko nieestetycznie wyglądają, ale przede wszystkim są o wiele bardziej narażone na różne choroby. Pęknięcia na pomidorach powstają wskutek dużych wahań wilgotności ziemi oraz powietrza.

Jeśli roślina jest wysuszona i nagle aplikujemy jej zbyt dużą ilość wody, zaczyna pobierać ją na zapas, a to z kolei prowadzi do pęcznienia pomidora i pękania jego skórki.

Przyczyną pękania pomidorów może być również nieprawidłowe ogławianie krzewów pomidora, czyli usuwanie wierzchołków pędów. Jeśli krzew ma za mało liści, ryzyko pojawienia się pęknięć zdecydowanie rośnie.

Jak zabezpieczyć pomidory przed pękaniem?

Przede wszystkim powinniśmy pamiętać o regularnym podlewaniu pomidorów niewielką ilością wody, by ziemia zawsze była odpowiednio wilgotna. Jeśli podłoże będzie suche - nie należy aplikować zbyt dużo wody pod krzew.

Warto również postawić na odmiany pomidora, które są stosunkowo odporne na pękanie skórki. W takim przypadku najlepiej sprawdzą się m.in.: Baron F1, Jawor, Koneser F1, Koralik, Rumba Ożarowska i Tamaris F1.

W celu uniknięcia wahania poziomu wilgotności podłoża należy stosować ściółkowanie gleby pod krzewami pomidorów. Z uwagi na zmienne warunki pogodowe najbardziej narażone na pękanie są pomidory uprawiane w gruncie.

Podczas uprawy pomidorów warto również sięgać po nawozy bogate w fosfor i potas. Dobrym rozwiązaniem jest także stosowanie gnojówki z pokrzywy, będącej doskonałym źródłem azotu.

Pomidor najzdrowszym owocem na świecie

Centers for Disease Control and Prevention to amerykańska agencja rządowa wchodząca w skład Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej, która zajmuje się m.in. profilaktyką zdrowotną w USA. Eksperci przeprowadzają regularne badania warzyw i owoców, tym samym aktualizując dane o występujących w nich witaminach i minerałach.

Po przeprowadzeniu dokładnej analizy wyników badań naukowcy stworzyli listę najzdrowszych warzyw i owoców na świecie. Jednak gdy mowa o owocach - dla wielu osób werdykt był dosyć kontrowersyjny.

Otóż zdaniem naukowców najzdrowsym owocem na świecie jest pomidor, którego wiele osób uważa za warzywo. Okazuje się jednak, że pomidor z botanicznego punktu widzenia jest owocem, ponieważ powstaje z kwiatów i zawiera w sobie nasiona.