Myć ręcznie czy w zmywarce? Odwieczny dylemat

Wszystko zaczyna się od mycia. Jeśli mam do umycia delikatne, ulubione kieliszki, prawie zawsze wybieram mycie ręczne. Mam tu kilka żelaznych zasad. Po pierwsze, używam letniej wody - zbyt gorąca może z czasem powodować matowienie szkła. Po drugie, zamiast wlewać masę płynu, stawiam na minimalizm. Po trzecie, czasem sięgam po mój sprawdzony domowy trik: do wody dodaję ocet, mniej więcej w proporcji 1:1. Działa cuda na osady i genialnie nabłyszcza!

Jeśli jednak zdecyduję się wstawić naczynia do zmywarki, zawsze upewniam się, że wybrałam program do mycia szkła. Zazwyczaj ma on niższą temperaturę, około 40-45°C. Pilnuję też, żeby w zmywarce nigdy nie zabrakło soli i nabłyszczacza. To właśnie nabłyszczacz sprawia, że woda gładko spływa z naczyń, a ja nie muszę walczyć z zaciekami.

Moje domowe triki na wagę złota

Zanim sięgniesz po mocną chemię ze sklepu, wypróbuj kilka trików, które podpatrzyłam jeszcze u mojej babci - są tanie, ekologiczne i naprawdę działają. Wspomniany już ocet to mój absolutny faworyt w walce z kamieniem i osadami. Czasem robię roztwór wody z octem do mycia, a czasem po prostu przecieram nim zmatowione szklanki. Blask wraca w mgnieniu oka! Równie świetnie sprawdza się sok z cytryny, który nie tylko czyści, ale zostawia też piękny, świeży zapach. A gdy trafi mi się wyjątkowo uporczywy osad, na przykład po herbacie, robię prostą pastę z sody oczyszczonej i wody. Delikatnie czyszczę nią problematyczne miejsce i po kłopocie. Pamiętaj tylko, by unikać szorstkich gąbek, które mogą porysować szkło.

Sekret tkwi w suszeniu i polerowaniu

Nawet najlepiej umyte naczynia mogą stracić cały swój urok, jeśli źle je wysuszysz. Zostawianie szkła do samodzielnego wyschnięcia to prosta droga do smug, zwłaszcza przy twardej wodzie. Jeśli używam zmywarki, mam taki nawyk, że po zakończonym cyklu od razu uchylam drzwiczki - para wodna ucieka, a naczynia nie parują.

Niezależnie od tego, jak myjesz naczynia, kluczowy jest dla mnie ostatni etap: polerowanie. Używam do tego czystej, suchej ściereczki z mikrofibry lub lnu, bo nie zostawiają żadnych włosków. Naczynia poleruję, trzymając je delikatnie przez ściereczkę, żeby nie zostawić odcisków palców. Przy kieliszkach mam swoją kolejność: najpierw wnętrze czaszy, potem zewnętrzne ścianki, podstawa i na samym końcu nóżka. Efekt zawsze mnie zachwyca.

Ostatnie szlify tuż przed przybyciem gości

Gdy stół jest już prawie gotowy, robię jeszcze jedną, bardzo ważną rzecz - biorę każdy kieliszek i szklankę pod światło. To najlepszy test, by wyłapać ewentualne smużki czy pyłki. Wiem, że to może wydawać się drobiazgiem, ale wierzę, że diabeł tkwi w szczegółach. Nawet najpiękniejsza zastawa i pyszne jedzenie nie zrobią takiego wrażenia, jeśli podasz napoje w matowym szkle. Tych kilka dodatkowych chwil, które poświęcam na przygotowanie szkła, to naprawdę niewielki wysiłek, a goście zawsze to zauważają i doceniają.

