Koniecznie to zrób, zanim posadzisz rośliny. Przetrwają nawet najgorsze warunki
Wiosna na czas, kiedy pełną parą zabieramy się do prac w ogrodzie. Przycinamy drzewka, nawozimy i przygotowujemy glebę pod siew, a także sadzimy warzywa oraz rośliny ozdobne do skrzynek. Aby kwiaty zdrowo się rozwijały i cieszyły swoim pięknem przez długi czas, najpierw warto odpowiednio przygotować donice. Jak zrobić to w prosty i szybki sposób?
Spis treści:
- Jakie rośliny ozdobne sadzimy wiosną do skrzynek?
- Zanim umieścisz kwiaty w podłożu, przygotuj dobrze doniczki
Jakie rośliny ozdobne sadzimy wiosną do skrzynek?
Wiosenne prace w ogrodzie są bardzo ważnym etapem w pielęgnacji roślin, który ma decydujący wpływ na ich kondycję i wygląd. Miłośnicy spędzania wolnego czasu na sadzeniu roślin i dbaniu o nie, mają teraz pole do popisu. W marcu, mimo trwających jeszcze przymrozków, można sadzić już wiele ozdobnych gatunków do skrzynek.
Należy jednak wybrać te, które są odporne na niskie temperatury - m.in. pierwiosnki, stokrotki, bratki, jaskry azjatyckie, lilie czy frezje. Gdy temperatury o poranku będą już dodatnie, można zabrać się za sadzenie m.in. popularnych pelargonii, surfinii, a następnie begonii i fuksji.
Bez względu na to, jaki wybierzesz termin i na jakie zdecydujesz się gatunki roślin ozdobnych, dobrze przygotować odpowiednio skrzynki, dzięki czemu niektóre rośliny będą mogły przetrwać upalne lato oraz zimę. W sieci pojawiły się ostatnio sprytne wskazówki, które znacznie ułatwią te czynności.
Zanim umieścisz kwiaty w podłożu, przygotuj dobrze doniczki
Ostatnio w mediach społecznościowych, na profilu prowadzonym przez dwie ogrodniczki - Izę Szarmach i Olgę Piórkowską, pojawiła się rolka z bardzo przydatnymi wskazówkami dotyczącymi sadzenia roślin na wiosnę do skrzynek. Okazuje się, że donice należy najpierw odpowiednio przygotować, aby zdobiące taras kwiaty przetrwały trudne warunki latem oraz zimą.
- Jak przygotować donicę, żeby rośliny mogły w niej zdrowo rosnąć przez lata…. Całą instrukcję krok po kroku pokazuję w filmiku - słuchamy w zamieszczonej na Instagramie rolce.
Ekspertka wyjaśniła, że donicę lub skrzynkę - bez względu na jej kształt i wielkość należy przed umieszczeniem roślin dobrze ocieplić, a jednocześnie zapewnić odpowiedni przepływ wody. Jak przeprowadzić taki zabieg krok po kroku?
- Otwory drenażowe - zapewnij odpływ wody, bez tego korzenie będą gnić.
- Izolacja styropianem (2-3 cm) - ochrona korzeni przed mrozem i przegrzewaniem.
- Folia na styropian - zabezpieczenie przed nasiąkaniem wodą.
- Zabezpieczenie otworów - agrowłóknina chroni warstwy przed wysypywaniem.
- 10 cm keramzytu - solidna warstwa drenażowa na dnie.
- Agrowkłóknina na keramzyt - oddziela ziemię od drenażu i zapobiega zamulaniu.
- Ziemia właściwa - na koniec wsyp właściwe podłoże. Teraz możesz sadzić rośliny - czytamy na Instagramie.
