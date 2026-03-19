Jakie rośliny ozdobne sadzimy wiosną do skrzynek?

Wiosenne prace w ogrodzie są bardzo ważnym etapem w pielęgnacji roślin, który ma decydujący wpływ na ich kondycję i wygląd. Miłośnicy spędzania wolnego czasu na sadzeniu roślin i dbaniu o nie, mają teraz pole do popisu. W marcu, mimo trwających jeszcze przymrozków, można sadzić już wiele ozdobnych gatunków do skrzynek.

Należy jednak wybrać te, które są odporne na niskie temperatury - m.in. pierwiosnki, stokrotki, bratki, jaskry azjatyckie, lilie czy frezje. Gdy temperatury o poranku będą już dodatnie, można zabrać się za sadzenie m.in. popularnych pelargonii, surfinii, a następnie begonii i fuksji.

Bez względu na to, jaki wybierzesz termin i na jakie zdecydujesz się gatunki roślin ozdobnych, dobrze przygotować odpowiednio skrzynki, dzięki czemu niektóre rośliny będą mogły przetrwać upalne lato oraz zimę. W sieci pojawiły się ostatnio sprytne wskazówki, które znacznie ułatwią te czynności.

W marcu można już sadzić między innymi bratki

Zanim umieścisz kwiaty w podłożu, przygotuj dobrze doniczki

Ostatnio w mediach społecznościowych, na profilu prowadzonym przez dwie ogrodniczki - Izę Szarmach i Olgę Piórkowską, pojawiła się rolka z bardzo przydatnymi wskazówkami dotyczącymi sadzenia roślin na wiosnę do skrzynek. Okazuje się, że donice należy najpierw odpowiednio przygotować, aby zdobiące taras kwiaty przetrwały trudne warunki latem oraz zimą.

- Jak przygotować donicę, żeby rośliny mogły w niej zdrowo rosnąć przez lata…. Całą instrukcję krok po kroku pokazuję w filmiku - słuchamy w zamieszczonej na Instagramie rolce.

Rozwiń

Ekspertka wyjaśniła, że donicę lub skrzynkę - bez względu na jej kształt i wielkość należy przed umieszczeniem roślin dobrze ocieplić, a jednocześnie zapewnić odpowiedni przepływ wody. Jak przeprowadzić taki zabieg krok po kroku?

Otwory drenażowe - zapewnij odpływ wody, bez tego korzenie będą gnić.

Izolacja styropianem (2-3 cm) - ochrona korzeni przed mrozem i przegrzewaniem.

Folia na styropian - zabezpieczenie przed nasiąkaniem wodą.

Zabezpieczenie otworów - agrowłóknina chroni warstwy przed wysypywaniem.

10 cm keramzytu - solidna warstwa drenażowa na dnie.

Agrowkłóknina na keramzyt - oddziela ziemię od drenażu i zapobiega zamulaniu.

Ziemia właściwa - na koniec wsyp właściwe podłoże. Teraz możesz sadzić rośliny - czytamy na Instagramie.

Znaliście ten sposób zabezpieczania donic?

Odkryj sekrety pięknych kwiatów w domu i ogrodzie. Sprawdź nasze porady i spraw, by każda roślina rosła zdrowo i pięknie. Więcej na kobieta.interia.pl/porady

