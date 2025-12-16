Spis treści: Skąd wzięła się tradycja ubierania choinki? Kiedy Polacy ubierają choinkę? Wyniki ankiety Co Kościół katolicki mówi o terminie ubierania choinki? Co oznaczają poszczególne ozdoby na choince?

Skąd wzięła się tradycja ubierania choinki?

Tradycja dekorowania drzewek wywodzi się z pogańskich czasów, kiedy ozdoby na iglastych gałązkach uważano za talizman chroniący przed nieszczęściami, a jednocześnie symbol gwarantujący dostatek i bezpieczeństwo. Wiązało się to z tym, że drzewka te były zawsze zielone i nie traciły igieł, co nadawało im magiczne moce. Zwyczaj ten został przyjęty przez chrześcijaństwo dla uczczenia Bożego Narodzenia, a w formie, którą znamy do dziś upowszechnił go kościół ewangelicki w Niemczech - ponoć to Marcin Luter jako pierwszy zapalił na choince świece.

Kiedy Polacy ubierają choinkę? Wyniki ankiety

W ankiecie dostępnej na Interia Kobieta wzięło udział ponad 3800 osób. Na pytanie, kiedy ubierasz choinkę, najwięcej respondentów (39 proc.) odpowiedziało, że w Wigilię lub dzień wcześniej, 31 proc. zaznaczyło odpowiedź "tydzień przed Wigilią", a 14 proc. osób biorących udział w ankiecie zadeklarowało, że choinkę ubiera już na początku grudnia. 16 proc. respondentów wybrało odpowiedź "w ogóle nie ubieram choinki".

Wyniki ankiety opublikowanej w Interia Styl w grudniu 2025 roku archiwum prywatne

Co Kościół katolicki mówi o terminie ubierania choinki?

Zgodnie z tradycją choinkę powinno się ubierać (najlepiej rodzinnie) w wigilijny poranek. Jednak ze względu na liczne obowiązki w tym dniu, Kościół zezwala, by zrobić to już tydzień wcześniej. Zdarza się, że praktykujący katolicy ubierają choinkę wcześniej, ale światełka symbolizujące narodzenie Chrystusa zapalają dopiero w Wigilię.

Wiele osób decyduje się na udekorowanie drzewka już na początku grudnia (np. na mikołajki), by szybciej poczuć klimat świąt. Warto jednak pamiętać, by nie ubierać zbyt wcześnie żywej choinki, bo może nie zachować się w dobrym stanie aż do świąt.

Co oznaczają poszczególne ozdoby na choince? 123RF/PICSEL

Co oznaczają poszczególne ozdoby na choince?

Dawniej na choince wieszano głównie naturalne ozdoby: jabłka, orzechy, pierniki i papierowe dekoracje. Dziś jabłka zastąpiono bombkami, które symbolizują ciągłość życia, zdrowie, płodność i dostatek. Wieszane na drzewku anioły mają sprawować opiekę nad domem i symbolizują zwiastowanie dobrej nowiny. Na choince nie może też zabraknąć łańcuchów, które oznaczają jedność i więzi rodzinne. Zapalone światełka to symbol światła Chrystusa, nadziei i walki z mrokiem. Umieszczana na szczycie choinki gwiazda nawiązuje do gwiazdy betlejemskiej, która prowadziła Trzech Króli do Jezusa. Dziś jest symbolem nadziei i ochrony przed złem.

Sięgnij po inspiracje, które pomogą stworzyć ciepłą, świąteczną atmosferę Canva Pro INTERIA.PL

