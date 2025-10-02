Spis treści: Czym jest kimchi i co zawiera? Jak kimchi wpływa na organizm? Badania naukowców Kimchi ułatwia spalanie tkanki tłuszczowej Inne właściwości kimchi Jak włączyć kimchi do diety?

Czym jest kimchi i co zawiera?

Kimchi to najpopularniejsza koreańska kiszonka. W jej skład najczęściej wchodzi kapusta pekińska oraz rzodkiew japońska, czasem ogórek. Swój wyjątkowy pikantny smak zawdzięcza jednak przyprawom - dodaje się do niej płatki ostrej papryki, imbir, cebulę, czosnek oraz sos sojowy lub rybny. Dzięki temu kimchi nadaje potrawom bardziej wyrazisty smak i aromat.

Koreański przysmak jest niskokaloryczny i dostarcza wielu cennych witamin i minerałów - przede wszystkim witamin A, C i K, witamin z grupy B oraz żelaza i wapnia. To też doskonałe źródło niezbędnych dla zdrowia jelit probiotyków.

Jak kimchi wpływa na organizm? Badania naukowców

Koreańscy naukowcy pod kierownictwem Seoeun Ahn z College of Agriculture przeanalizowali wiele badań klinicznych dotyczących wpływu kimchi na ludzki organizm. Podsumowanie opublikowali w czasopiśmie "Nutrition Reviews". Okazuje się, że koreańska kiszonka ma znaczący wpływ na procesy metaboliczne. Jej regularne spożywanie pozwala:

obniżyć poziom glukozy na czczo o 1,93 mg/dl,

obniżyć poziom trójglicerydów o 28,88 mg/dl,

obniżyć wartość ciśnienia skurczowego o 3,48 mmHg oraz rozkurczowego o 2,68 mmHg.

Zdaniem badaczy jak na "terapię" opartą na diecie to bardzo dobry efekt. Co ciekawe, kimchi zawiera sporo sodu, który podnosi ciśnienie tętnicze krwi. Jednak zarówno pożyteczne bakterie znajdujące się w kiszonce, jak i liczne substancje bioaktywne skutecznie niwelują ten efekt, korzystnie wpływając na układ krążenia. Regularne spożywanie kimchi może być także skutecznym sposobem na profilaktykę nadciśnienia tętniczego, cukrzycy i insulinooporności.

Kimchi ułatwia spalanie tkanki tłuszczowej

Inne badania sugerują, że kimchi jest skuteczne w walce z nadwagą i otyłością. Osoby, które przez trzy miesiące spożywały 60 g koreańskiej kiszonki, mogły się cieszyć niższym wskaźnikiem BMI i redukcją tkanki tłuszczowej średnio o 2,6 proc. Z kolei u osób, które nie spożywały kimchi, ilość tkanki tłuszczowej wzrosła w tym czasie aż o 4,7 proc. Naukowcy podejrzewają, że przyczyną mogą być korzystne zmiany w mikroflorze bakteryjnej jelit. U osób, które schudły, doszło do namnożenia się pożytecznych bakterii i jednocześnie zmniejszenia się bakterii powiązanych z otyłością.

KImchi to przysmak kojarzony z kuchnią koreańską 123RF/PICSEL

Inne właściwości kimchi

Kimchi jest też świetnym sposobem na stymulowanie układu odpornościowego. Zawiera też liczne substancje bioaktywne o silnych właściwościach przeciwzapalnych i antyoksydacyjnych. Kimchi opóźnia więc procesy starzenia się, wspiera pracę wątroby i serca i pomaga chronić wzrok. Koreańska kiszonka jest też cenna w profilaktyce wrzodów żołądka (zwalcza bakterię H. pylori).

Jak włączyć kimchi do diety?

Mimo że kimchi jest charakterystycznym dodatkiem do dań kuchni azjatyckiej, to świetnie sprawdzi się także w polskich warunkach. Będzie idealną surówką do obiadów, a nawet zdrową przekąską między posiłkami. Świetnie komponuje się zarówno z daniami mięsnymi, jak i rybnymi. Doskonale podkreśli też smak potraw wegetariańskich na bazie soczewicy lub fasoli. Jesień to także najlepszy moment na przyrządzanie kimchi - o tej porze roku kapusta pekińska jest najzdrowsza - wiosną zawiera dużo nawozów azotowych.

