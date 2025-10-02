Koreańska superżywność bije rekordy popularności. Chroni przed cukrzycą i nadwagą
Kimchi to koreański klasyk - kiszona kapusta z dodatkiem innych warzyw i przypraw jest dodawana do wielu dań. Szacuje się, że przeciętny Korańczyk spożywa aż 20 kg tego przysmaku rocznie. Przepisy na kimchi przechodzą z pokolenia na pokolenie, a tradycja przyrządzania tej kiszonki została nawet wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Najnowsze badania wykazały, że koreańska fermentowana kapusta ma też szansę zyskać miano kolejnego superfood, czyli żywności, która wykazuje właściwości lecznicze i świetnie wpływa na organizm. Sprawdź, dlaczego warto włączyć kimchi do diety.
Spis treści:
- Czym jest kimchi i co zawiera?
- Jak kimchi wpływa na organizm? Badania naukowców
- Kimchi ułatwia spalanie tkanki tłuszczowej
- Inne właściwości kimchi
- Jak włączyć kimchi do diety?
Czym jest kimchi i co zawiera?
Kimchi to najpopularniejsza koreańska kiszonka. W jej skład najczęściej wchodzi kapusta pekińska oraz rzodkiew japońska, czasem ogórek. Swój wyjątkowy pikantny smak zawdzięcza jednak przyprawom - dodaje się do niej płatki ostrej papryki, imbir, cebulę, czosnek oraz sos sojowy lub rybny. Dzięki temu kimchi nadaje potrawom bardziej wyrazisty smak i aromat.
Koreański przysmak jest niskokaloryczny i dostarcza wielu cennych witamin i minerałów - przede wszystkim witamin A, C i K, witamin z grupy B oraz żelaza i wapnia. To też doskonałe źródło niezbędnych dla zdrowia jelit probiotyków.
Jak kimchi wpływa na organizm? Badania naukowców
Koreańscy naukowcy pod kierownictwem Seoeun Ahn z College of Agriculture przeanalizowali wiele badań klinicznych dotyczących wpływu kimchi na ludzki organizm. Podsumowanie opublikowali w czasopiśmie "Nutrition Reviews". Okazuje się, że koreańska kiszonka ma znaczący wpływ na procesy metaboliczne. Jej regularne spożywanie pozwala:
- obniżyć poziom glukozy na czczo o 1,93 mg/dl,
- obniżyć poziom trójglicerydów o 28,88 mg/dl,
- obniżyć wartość ciśnienia skurczowego o 3,48 mmHg oraz rozkurczowego o 2,68 mmHg.
Zdaniem badaczy jak na "terapię" opartą na diecie to bardzo dobry efekt. Co ciekawe, kimchi zawiera sporo sodu, który podnosi ciśnienie tętnicze krwi. Jednak zarówno pożyteczne bakterie znajdujące się w kiszonce, jak i liczne substancje bioaktywne skutecznie niwelują ten efekt, korzystnie wpływając na układ krążenia. Regularne spożywanie kimchi może być także skutecznym sposobem na profilaktykę nadciśnienia tętniczego, cukrzycy i insulinooporności.
Kimchi ułatwia spalanie tkanki tłuszczowej
Inne badania sugerują, że kimchi jest skuteczne w walce z nadwagą i otyłością. Osoby, które przez trzy miesiące spożywały 60 g koreańskiej kiszonki, mogły się cieszyć niższym wskaźnikiem BMI i redukcją tkanki tłuszczowej średnio o 2,6 proc. Z kolei u osób, które nie spożywały kimchi, ilość tkanki tłuszczowej wzrosła w tym czasie aż o 4,7 proc. Naukowcy podejrzewają, że przyczyną mogą być korzystne zmiany w mikroflorze bakteryjnej jelit. U osób, które schudły, doszło do namnożenia się pożytecznych bakterii i jednocześnie zmniejszenia się bakterii powiązanych z otyłością.
Inne właściwości kimchi
Kimchi jest też świetnym sposobem na stymulowanie układu odpornościowego. Zawiera też liczne substancje bioaktywne o silnych właściwościach przeciwzapalnych i antyoksydacyjnych. Kimchi opóźnia więc procesy starzenia się, wspiera pracę wątroby i serca i pomaga chronić wzrok. Koreańska kiszonka jest też cenna w profilaktyce wrzodów żołądka (zwalcza bakterię H. pylori).
Jak włączyć kimchi do diety?
Mimo że kimchi jest charakterystycznym dodatkiem do dań kuchni azjatyckiej, to świetnie sprawdzi się także w polskich warunkach. Będzie idealną surówką do obiadów, a nawet zdrową przekąską między posiłkami. Świetnie komponuje się zarówno z daniami mięsnymi, jak i rybnymi. Doskonale podkreśli też smak potraw wegetariańskich na bazie soczewicy lub fasoli. Jesień to także najlepszy moment na przyrządzanie kimchi - o tej porze roku kapusta pekińska jest najzdrowsza - wiosną zawiera dużo nawozów azotowych.