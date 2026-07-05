Korzystasz w ten sposób ze smartfona? Okulistka wylicza konsekwencje
- To nie tylko nieprzyjemne, to zaburza adaptację wzroku - ostrzega w swojej nowej rolce okulistka. Czynność, którą wykonuje większość osób może fatalnie wpłynąć na nasz wzrok i zdrowie oczu. Łzawienie i bóle głowy to dopiero początek.
Prawdopodobnie ten błąd popełnia większość
Wiele osób uwielbia kończyć dzień smaczną przekąską podczas oglądania ulubionego serialu, jednak zamiast po seansie położyć się spać, robią jeszcze jedną rzecz, której konsekwencje mogą być bardzo poważne dla oczu.
Jeśli tak jak większość leżąc już w łóżku przy wyłączonych światłach scrollujesz zabawne rolki, słuchasz porad influencerów lub czytasz wiadomości, słowem - wpatrujesz się w ekran smartfona, lepiej jak najszybciej zmień przyzwyczajenia. Okulistka Magdalena Dalz-Kostkowska na swoim instagramowym koncie @dr.dalz_okulista postanowiła odnieść się do tego tematu i zwrócić uwagę na problem, z którego większość z nas nie zdaje sobie sprawy.
Okulistka ostrzega przed takim korzystaniem z telefonu
- Kiedy patrzysz w ciemności na telefon, robisz swoim oczom istne rażenie światłem - mówi lekarka w rolce. Co to znaczy?
- Twoje oko w ciemności rozszerza źrenice - chce po prostu więcej widzieć. A telefon w ciemności to jak flesz prosto w twarz. To nie tylko nieprzyjemne. To zaburza adaptację wzroku, wytwarzając percepcyjne olśnienie - tłumaczy ekspertka.
Jakie mogą być konsekwencje takiego zachowania? Ból głowy, łzawienie a nawet ślepota.
Specjalistka radzi, by całkowicie wyeliminować patrzenie w ekran smartfona w ciemności, ale jeśli już musimy to robić, warto włączyć tzw. "tryb nocnego światła" albo zminimalizować kontrast.
Pamiętajmy też, że już samo korzystanie ze smartfona i wpatrywanie się w jego ekran godzinami działa bardzo niekorzystnie na wzrok, a jeśli po całym dniu dodatkowo robimy to w ciemności, prędzej czy później nasze oczy powiedzą "dość". Zanim to się stanie, warto zmienić nawyki.
Korzystacie z telefonu w ciemności?
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