Prawdopodobnie ten błąd popełnia większość

Wiele osób uwielbia kończyć dzień smaczną przekąską podczas oglądania ulubionego serialu, jednak zamiast po seansie położyć się spać, robią jeszcze jedną rzecz, której konsekwencje mogą być bardzo poważne dla oczu.

Jeśli tak jak większość leżąc już w łóżku przy wyłączonych światłach scrollujesz zabawne rolki, słuchasz porad influencerów lub czytasz wiadomości, słowem - wpatrujesz się w ekran smartfona, lepiej jak najszybciej zmień przyzwyczajenia. Okulistka Magdalena Dalz-Kostkowska na swoim instagramowym koncie @dr.dalz_okulista postanowiła odnieść się do tego tematu i zwrócić uwagę na problem, z którego większość z nas nie zdaje sobie sprawy.

Okulistka ostrzega przed takim korzystaniem z telefonu

Całkowita ciemność, rozszerzone źrenice i... ekran smartfona, który działa na nas jak flesz prosto w twarz 123RF/PICSEL

- Kiedy patrzysz w ciemności na telefon, robisz swoim oczom istne rażenie światłem - mówi lekarka w rolce. Co to znaczy?

- Twoje oko w ciemności rozszerza źrenice - chce po prostu więcej widzieć. A telefon w ciemności to jak flesz prosto w twarz. To nie tylko nieprzyjemne. To zaburza adaptację wzroku, wytwarzając percepcyjne olśnienie - tłumaczy ekspertka.

Jakie mogą być konsekwencje takiego zachowania? Ból głowy, łzawienie a nawet ślepota.

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Specjalistka radzi, by całkowicie wyeliminować patrzenie w ekran smartfona w ciemności, ale jeśli już musimy to robić, warto włączyć tzw. "tryb nocnego światła" albo zminimalizować kontrast.

Pamiętajmy też, że już samo korzystanie ze smartfona i wpatrywanie się w jego ekran godzinami działa bardzo niekorzystnie na wzrok, a jeśli po całym dniu dodatkowo robimy to w ciemności, prędzej czy później nasze oczy powiedzą "dość". Zanim to się stanie, warto zmienić nawyki.

Korzystacie z telefonu w ciemności?

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