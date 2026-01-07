Kosztuje grosze i działa jak miotełka na jelita. Pij ją przed snem

Zaparcia oraz uczucie ciężkości w jelitach to problemy, które dotyczą wielu osób - szczególnie po okresie świątecznym. Można sobie jednak szybko pomóc dzięki ziołowym herbatkom. Kosztują grosze, a działają jak miotełka, pobudzając perystaltykę jelit. Jaki rodzaj wybrać? Jak je stosować i zaparzać?

Jak oczyścić jelita? Ziołowe herbatki uporają się z zaparciami
Spis treści:

  1. Czym jest senes?
  2. Jak działają herbaty z senesem?
  3. Jak zaparzać herbatki z senesem?
  4. Jak długo można pić herbatę z senesem?
  5. Herbata z senesem - przeciwwskazania

Herbatki ziołowe cieszą się sporą popularnością - można je znaleźć zarówno w aptekach, jak i sklepach spożywczych. Zazwyczaj kosztują nie więcej niż kilka złotych. Wiele z nich wykazuje skuteczne działanie przeczyszczające, co pomaga usprawnić perystaltykę jelit. Tego typu napary stanowią pomoc w łagodzeniu doraźnych zaparć. Jednym z najpopularniejszych z nich jest herbata z senesu.

Czym jest senes?

W ziołolecznictwie wykorzystywane są zarówno liście senesu (łac. Sennae folium), jak i owoce (łac. Sennae fructus). Zioło to bywa także nazywane strączyńcem. Pochodzi z Egiptu, ale obecnie jest uprawiane niemalże na całym świecie. Senes ma formę krzewu, jego kwiaty są żółte, a liście szarozielone.

Jest to niewątpliwie piękna roślina, jednak swoją popularność zdobyła dzięki licznym składnikom bioaktywnym. W senesie znajdują się m.in. antranoidy, antrony, aglikony, diglikozydy diantronowe, diantrony oraz glikozydy monoantrachinonowe. Poza tym zawiera flawonoidy (m.in. kemferol oraz izoramnetynę), garbniki, żywice, olejki eteryczne, woski i śluzy. Jednak to sennozydy odpowiadają za skuteczne działanie przeczyszczające.

Taki skład sprawił, że herbatka z senesem jest jedną z najpopularniejszych opcji stosowanych przy doraźnych zaparciach.

Jak działają herbaty z senesem?

Sennozydy nie są rozbijane przez enzymy trawienne ani wchłaniane w jelicie cienkim. Dzięki temu w niezmienionej formie docierają do jelita grubego. Dopiero tam, pod wpływem mikroflory jelitowej, ulegają przekształceniu. Proces ten lekko podrażnia komórki okrężnicy, co stymuluje ruchy jelit i powoduje efekt przeczyszczający. Ponadto napar ten pomaga zmiękczyć masy kałowe, co ułatwia ich wydalanie.

Herbata z senesem bywa uznawana także za środek wspomagający odchudzanie - wynika to z jej działania przeczyszczającego, które może powodować spadek wagi. Niemniej jednak nie powinno się jej stosować w tym celu. Utrata kilogramów wynika w tym przypadku głównie z pozbycia się zalegających treści i wody, a nie z redukcji tkanki tłuszczowej.

    Jak zaparzać herbatki z senesem?

    Herbatkę z senesem powinno się wypijać wieczorem. Dzięki temu działanie przeczyszczające wystąpi rano - mniej więcej po 8-12 godzinach od spożycia.

    Do przygotowania naparu potrzebna jest jedna łyżeczka suszonych liści (ok. 1-2 g). Należy zalać je gorącą wodą (nie wrzątkiem). Po zagotowaniu wody najlepiej odczekać kilka minut, aż nieco przestygnie, i dopiero wtedy zalać liście (ok. 200 ml). Zaparzanie powinno trwać ok. 10 minut, a kubek warto w tym czasie przykryć talerzykiem.

    Aby uzyskać pożądany efekt, należy wypić przynajmniej połowę przygotowanego, jeszcze ciepłego naparu.

    Jak długo można pić herbatę z senesem?

    Napary tego typu powinno się stosować maksymalnie przez siedem dni. Nie należy wypijać więcej niż dwóch kubków dziennie - jeden w zupełności powinien wystarczyć, aby skutecznie pobudzić perystaltykę jelit.

    Herbatki z senesem nie nadają się do długotrwałego stosowania. W przypadku powracających zaparć i problemów trawiennych konieczna jest konsultacja z lekarzem w celu rozpoznania przyczyny dolegliwości i wdrożenia odpowiedniego leczenia.

    Herbata z senesem - przeciwwskazania

    Herbata ta jest uznawana za bezpieczną dla większości dorosłych i dzieci powyżej 12. roku życia. Jednakże nie powinno się jej łączyć z niektórymi lekami, m.in. rozrzedzającymi krew, moczopędnymi, sterydami oraz lekami na zaburzenia rytmu serca.

    Osoby z chorobami serca, wątroby lub zapalnymi chorobami jelit powinny skonsultować spożywanie herbaty z senesem z lekarzem. Ponadto napar ten nie jest zalecany kobietom w ciąży oraz karmiącym piersią.

    Rzadko może również wystąpić uczulenie na senes - w takim przypadku należy zaprzestać spożywania herbatki.

    Źródła: ema.europa.eu, healthline.com

