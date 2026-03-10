Spis treści: Pranie białych skarpetek to sztuka Zszarzałe skarpetki? Oto pomysł na wybielenie Białe skarpety jak nowe? Jest to możliwe

Pranie białych skarpetek to sztuka

Czy pranie białych skarpetek jest trudne? Oczywiście, że nie, ale żeby z czasem nie rozczarować się ich kolorem, trzeba pamiętać o kilku szczegółach. Przede wszystkim separacja jest niezbędna: wszystkie białe rzeczy pierzemy osobno. W przypadku białych skarpetek, idealnie, kiedy tylko one lądują w bębnie pralki.

Oczywiście, już sam ten trik może zachować biel tej części garderoby na dłużej, ale z czasem szarzenie ich jest nieuniknione. Jak temu zapobiec? Trzeba dokładnie pozbywać się wszelkich zabrudzeń, które znajdują się na białych skarpetkach. Czasami może pomóc zwykłe szare mydło: wystarczy nim pocierać mokre i zabrudzone skarpetki, a później wyprać w 60 stopniach, aby były po prostu czyste.

Zszarzałe skarpetki? Oto pomysł na wybielenie

Skarpetki można wybielić domowymi sposobami 123RF/PICSEL

Chcemy szybko przywrócić biel skarpetkom? Trzeba pozbyć się osadów zalegających w głębi włókien tej części garderoby. Jak to zrobić w najłatwiejszy sposób? Wystarczą dwa sprytne patenty, których lepiej nie łączyć ze sobą.

Pierwszy z nich polega na tym, aby do głównego cyklu prania dodać pół szklanki zwykłego octu. To właśnie on pomoże pozbyć się części osadów, a także zmiękczy tkaniny.

Drugi polega na dodaniu kilki łyżeczek sody oczyszczonej, jednak dopiero w fazie ostatniego płukania pralki. Specyfik ma takie samo działanie, jak ocet, ale nie ma rażącego zapachu, który może być dla niektórych nieprzyjemny.

Białe skarpety jak nowe? Jest to możliwe

Aby pozbyć się plam i osadów, białe skarpetki trzeba przed praniem namoczyć 123RF/PICSEL

W przypadku białych skarpet czasami jedyną opcją jest zastosowanie wybielacza: albo w płynie, albo w proszku. Niestety, ich bardzo częste stosowanie może osłabiać tkaninę. To powoduje, że białe skarpety szybciej się będą przecierać, więc powstawania dziur na piętach czy palcach jest nieuniknione.

Z drugiej strony można próbować stosować domowe środki, które mogą przywrócić biel skarpet co najmniej o kilka tonów. Co warto wypróbować?

Sól - uniwersalna przyprawa kuchenna, która kosztuje mniej niż pięć złotych. Wystarczy białe skarpetki zalać w misce zimną wodą oraz dodać szczodrą ilość soli. Całość trzeba moczyć przez kilka godzin, a najlepiej całą noc, a później wyprać w pralce.

Kwasek cytrynowy - w tym przypadku ten specyfik również może przynieść oczekiwany efekt. Zimną wodę trzeba jednak zastąpić ciepłą, aby kwasek zaczął działać. Jeśli mamy z kolei nadprogramową liczbę cytryn, możemy w zastępstwie użyć soku.

Ocet/soda oczyszczona - wiemy już, że oba specyfiki są dobre, aby pozbyć się plam, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby skorzystać z nich w trakcie namaczania. Zasada jest jedna: korzystamy z ciepłej wody i stosujemy albo sodę oczyszczoną, albo ocet.

Woda utleniona - domowy wybielacz, który sprawdzi się lepiej niż do odkażania ran. Pół szklanki wody utlenionej przypada na cztery litry ciepłej wody. Zaletą tej metody jest fakt, że wystarczy moczyć skarpetki około godziny.

Sprzątanie nigdy nie było prostsze i przyjemniejsze Canva Pro INTERIA.PL

