Królowa grilla i treściwego obiadu. W takiej wersji mogłeś jej nie jeść
Karkówka jest odmieniana przez wszystkie kulinarne przypadki w maju, kiedy sezon grillowy trwa w najlepsze. Sztuka mięsa może być jedzona na obiad przez cały rok, a nie wyłącznie na spotkaniach w plenerze. Karkówka wymaga odpowiedniego traktowania, a w innym, nowym wydaniu, będzie doskonale odgrywała pierwszoplanową rolę w trakcie posiłku. Jak przygotować karkówkę w nowym wydaniu? Sprawdźmy propozycje.
Marynata: bez niej karkówka będzie twarda, jak podeszwa
Wiele osób marynuje karkówkę przed obróbką cieplną. Nieważne, czy sztuka mięsa będzie pieczona, grillowana czy smażona, taki kulinarny zabieg jest po prostu konieczny. Dlaczego karkówkę trzeba marynować? Przede wszystkim dla smaku, aby nabrała odpowiedniego aromatu. Druga przesłanka jest bardziej praktyczna. Marynowanie sprawia, że mięso staje się kruche, soczyste i miękkie, a to jest najlepszy wyznacznik dobrego obiadu. Jeśli zaś pominiemy marynowanie, to nie tylko smak będzie nijaki, ale także otrzymamy twarde mięso.
W czym marynować karkówkę? Pomysłów jest dużo: można ograniczyć się wyłącznie do przypraw, takich jak papryka (słodka, ostra lub wędzona), granulowany czosnek, curry, tymianek, majeranek, itp. Oczywiście, karkówkę można potraktować inaczej, co będzie tylko urozmaiceniem obiadu albo grilla.
Karkówka na słodko? Raz spróbujesz, nie rozczarujesz się
Karkówka na słodko? Nie do końca, ale taki smak świetnie uzupełnia się w kruchym, pieczonym mięsie, które może być doskonałe i na obiad, i na spotkanie rodzinne. Jak uzyskać taki efekt? Można sięgnąć po powidła śliwkowe. Aby uzyskać jeszcze głębszy aromat oraz uzyskać bardziej wytrawny efekt, to wystarczy do marynaty dodać paprykę wędzoną, która przełamie finalne wrażenia i będzie po prostu smakowita.
Czego potrzeba do zrobienia marynaty? Zasada jest prosta: na kilogram karkówki potrzeba czterech łyżek powideł, łyżki papryki wędzonej oraz sól i pieprz. Składniki łączymy ze sobą, wmasowujemy w mięso, odstawiamy w chłodne miejsce na kilka godzin, a później pieczemy. Oto przepis na banalną karkówkę na obiad.
Propozycja na szybko. Karkówka na błyskawiczny obiad
Mamy karkówkę, ale nie wiemy, co z niej przygotować? Może w głowie kłębią się pomysły, ale nie mamy czasu na wieloetapowe przygotowania? To dobry czas na danie z pieca, które robi się praktycznie samo. Karkówkę wystarczy po prosu pokroić w kostkę, zamarynować w ulubionych przyprawach (odrobina soli, pieprz, papryka, czosnek). Przygotowane mięso przekładamy do brytfanny albo rękawa piekarniczego.
Następnie dodajemy inne składniki: pokrojone ziemniaki, marchew oraz cebulę i wszystko razem pieczemy przez około 1,5 godziny pod przykryciem. W ten sposób otrzymujemy łatwym sumptem kompletny obiad.
