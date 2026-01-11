Spis treści: Biały pieprz na wagę złota Czym biały pieprz różni się od czarnego? Dodawaj do potraw dla sprawnego trawienia Do jakich potraw pasuje biały pieprz?

Biały pieprz na wagę złota

Pieprz, niezależnie od odmiany, przez stulecia należał do najdroższych przypraw świata. Dostęp do niego był symbolem luksusu oraz wysokiego statusu. Za ojczyznę białego pieprzu uznawane są Indie. W czasach kolonialnych sprowadzano go do Europy, gdzie trafiał na stoły arystokracji i do kuchni królewskich. Zdarzało się, że jego ziarna służyły nawet jako środek płatniczy. Grzechem byłoby dziś nie skorzystać z tego potencjału, kiedy przyprawę można nabyć bez zaciągania kredytu.

Czym biały pieprz różni się od czarnego?

Choć może wydawać się to nieco zaskakujące, biały i czarny pieprz pochodzą z tej samej rośliny. Różnica tkwi w momencie zbioru i sposobie późniejszej obróbki. Czarny pieprz, bez którego większość z nas nie wyobraża sobie codziennego przygotowywania posiłków, powstaje w niedojrzałych owoców, suszonych razem ze skórką. Z kolei biały pieprz wytwarzany jest z dojrzałych jagód. Po zbiorze są moczone w wodzie, w wyniku czego usunięta zostaje zewnętrzna osłonka.

Biały pieprz najlepiej smakuje tuż po zmieleniu, dlatego warto kupować go w ziarnach i rozdrabniać samodzielnie 123RF/PICSEL

W smaku biały pieprz jest łagodniejszy. Ma charakterystyczną, lekko ziemistą nutę, pozbawioną goryczki i wyraźnej pikanterii czarnego pieprzu. Dzięki temu nie dominuje potraw i nie zmienia ich koloru, co ma znaczenie zwłaszcza w daniach o jasnej barwie, np. zupach z białych warzyw i śmietanowych sosach.

Dodawaj do potraw dla sprawnego trawienia

Jakie właściwości ma biały pieprz? Podobnie jak czarny zawiera piperynę - związek odpowiedzialny za ostry smak i prozdrowotne działanie. Wspiera trawienie i pobudza wydzielanie soków żołądkowych. Zaleca się uwzględniać go podczas obfitych uczt. Jego obecność w daniach pomoże zniwelować uczucie ciężkości po posiłku, z którym borykamy się, gdy nie możemy odmówić sobie dokładki.

Umiarkowane, ale regularne stosowanie białego pieprzu może mieć korzystny wpływ na metabolizm i poprawiać przyswajanie części składników odżywczych. Przypisuje mu się także lekkie działanie antybakteryjne oraz wspomagające krążenie. Trzeba jednak pamiętać, że szczypta białego pieprzu dodawana do posiłku nie jest w stanie zastąpić zdrowej, odpowiednio zbilansowanej diety. Nie można więc uznawać go za cudowne remedium na dolegliwości.

Do jakich potraw pasuje biały pieprz?

Najlepiej sprawdza się w daniach, w których zależy nam na delikatnym, ale jednocześnie pełnym charakteru smaku. Doskonale pasuje do sosów na bazie śmietany i masła, a także beszamelu. Warto dodawać biały pierz do kremowych zup, risotto i purée z ziemniaków, selera albo pasternaku.

Przyprawa świetnie komponuje się z drobiem, cielęciną, rybami i owocami morza. Tworzy bardzo ciekawe zestawienia smakowe z jajkami i twarogiem. W tych daniach biały pieprz podkreśla smak, ale nie tłumi innych składników.

