Królował w babcinych ogrodach. Tworzy gęste kobierce na rabacie

Karolina Woźniak

Karolina Woźniak

Wprowadza sielski klimat, intensywnie pachnie i zachwyca kolorami. Floks wiechowaty kojarzymy z babcinych ogrodów. Teraz nieco zapomniana roślina znów jest modna.

Kwitnące floksy wiechowate w odcieniach bieli, różu i fioletu tworzące gęstą rabatę ogrodową
Floksy wiechowate to piękna ozdoba ogrodu. Są jednak nieco wymagające w pielęgnacji

Spis treści:

  1. Zapomniana perła ogrodów. Wprowadza sielski klimat
  2. Floks wiechowaty. Najważniejsze informacje
  3. Piękny i wymagający. Uprawa floksów w praktyce

Zapomniana perła ogrodów. Wprowadza sielski klimat

Latem zdobi ogród barwnymi kwiatami. Floks wiechowaty (nazywany również płomykiem wiechowatym) to w ostatnich latach nieco zapomniana roślina. Kojarzy się głównie z babcinym ogrodem, do którego wprowadzał sielski klimat.

Teraz znów wraca do łask, ponieważ doskonale wpisuje się w ogrody aranżowane w stylu wiejskim, angielskim czy naturalistycznym.

Floksy ze względu na barwne kwiaty w kolorach różu, bieli czy fioletu wprowadzają do przestrzeni nutę romantyzmu. Efekt potęguje zapach, który jest wyczuwalny zwłaszcza wieczorem. Co więcej, roślina przyciąga motyle i pszczoły. 

Floksy wiechowate powinny być regularnie przesadzanie, żeby obficie kwitły.
Floksy wiechowate powinny być regularnie przesadzanie, żeby obficie kwitły.

Floks wiechowaty. Najważniejsze informacje

Floks wiechowaty jest wysoką rośliną. Dorasta nawet do 120 cm wysokości. Ogrodowa bylina ma sztywne pędy. Znakiem rozpoznawczym są okazałe kwiatostany, które w zależności od odmiany przybierają konkretną barwę.

Odmiany floksów różnią się też między sobą terminem kwitnienia i wysokością pędów. Floks wiechowaty ma niemal 200 odmian. Do najpiękniejszych zalicza się m.in. "Blue Boy", "A.E. Amos", "Candy Twist", "Bright Eyes" czy "Fujiyama". 

Po odpowiednim przycięciu floks wiechowaty zakwitnie ponownie
Floks wiechowaty zachwyca kolorami

Piękny i wymagający. Uprawa floksów w praktyce

Floks wiechowaty jest rośliną dość wymagającą w uprawie. Żelazna zasada: należy go sadzić na żyznej i umiarkowanie wilgotnej glebie. Idealne stanowisko powinno być osłonięte od wiatru, słoneczne lub lekko zacienione. Floks w podłożu gliniastym i podmokłym wróży same kłopoty. To właśnie w takich warunkach najczęściej staje się celem ataku mączniaka prawdziwego. Staje się też podatniejszy na inne choroby.

W trakcie suszy punktem obowiązkowym jest regularne podlewanie. Warto podsypać podłoże korą ogrodową, szyszkami, kompostem lub torfem. Dzięki temu będzie wolniej wysychać.

Floks wiechowaty obficie kwitnie i pięknie pachnie
Floks wiechowaty obficie kwitnie i pięknie pachnie

Roślina wymaga częstego nawożenia. Bujnie kwitnie i przez to dość szybko wykorzystuje składniki pokarmowe w glebie. Floksy wymagają nawozów organicznych, należy je też co 4 lata przesadzać w nowe miejsce. Zabieg najlepiej zaplanować wiosną - idealny termin to czas od marca do maja.

Gdy floks zakończy kwitnienie, nadziemna część zaczyna zasychać. Przed zimą pędy należy ściąć tuż przy ziemi. Roślina jest w stanie przetrwać zimę bez konieczności okrywania.

