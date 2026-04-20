Zapomniana perła ogrodów. Wprowadza sielski klimat

Latem zdobi ogród barwnymi kwiatami. Floks wiechowaty (nazywany również płomykiem wiechowatym) to w ostatnich latach nieco zapomniana roślina. Kojarzy się głównie z babcinym ogrodem, do którego wprowadzał sielski klimat.

Teraz znów wraca do łask, ponieważ doskonale wpisuje się w ogrody aranżowane w stylu wiejskim, angielskim czy naturalistycznym.

Floksy ze względu na barwne kwiaty w kolorach różu, bieli czy fioletu wprowadzają do przestrzeni nutę romantyzmu. Efekt potęguje zapach, który jest wyczuwalny zwłaszcza wieczorem. Co więcej, roślina przyciąga motyle i pszczoły.

Floksy wiechowate powinny być regularnie przesadzanie, żeby obficie kwitły. martinaunbehauen 123RF/PICSEL

Floks wiechowaty. Najważniejsze informacje

Floks wiechowaty jest wysoką rośliną. Dorasta nawet do 120 cm wysokości. Ogrodowa bylina ma sztywne pędy. Znakiem rozpoznawczym są okazałe kwiatostany, które w zależności od odmiany przybierają konkretną barwę.

Odmiany floksów różnią się też między sobą terminem kwitnienia i wysokością pędów. Floks wiechowaty ma niemal 200 odmian. Do najpiękniejszych zalicza się m.in. "Blue Boy", "A.E. Amos", "Candy Twist", "Bright Eyes" czy "Fujiyama".

Floks wiechowaty zachwyca kolorami 123RF/PICSEL

Piękny i wymagający. Uprawa floksów w praktyce

Floks wiechowaty jest rośliną dość wymagającą w uprawie. Żelazna zasada: należy go sadzić na żyznej i umiarkowanie wilgotnej glebie. Idealne stanowisko powinno być osłonięte od wiatru, słoneczne lub lekko zacienione. Floks w podłożu gliniastym i podmokłym wróży same kłopoty. To właśnie w takich warunkach najczęściej staje się celem ataku mączniaka prawdziwego. Staje się też podatniejszy na inne choroby.

W trakcie suszy punktem obowiązkowym jest regularne podlewanie. Warto podsypać podłoże korą ogrodową, szyszkami, kompostem lub torfem. Dzięki temu będzie wolniej wysychać.

Floks wiechowaty obficie kwitnie i pięknie pachnie 123RF/PICSEL

Roślina wymaga częstego nawożenia. Bujnie kwitnie i przez to dość szybko wykorzystuje składniki pokarmowe w glebie. Floksy wymagają nawozów organicznych, należy je też co 4 lata przesadzać w nowe miejsce. Zabieg najlepiej zaplanować wiosną - idealny termin to czas od marca do maja.

Gdy floks zakończy kwitnienie, nadziemna część zaczyna zasychać. Przed zimą pędy należy ściąć tuż przy ziemi. Roślina jest w stanie przetrwać zimę bez konieczności okrywania.

Odkryj sekrety pięknych kwiatów w domu i ogrodzie. Sprawdź nasze porady i spraw, by każda roślina rosła zdrowo i pięknie. Więcej na kobieta.interia.pl/porady

Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobami Canva Pro INTERIA.PL

