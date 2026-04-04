Królują w wielkanocnym menu. Są świetnym źródłem żelaza i minerałów
Jajka to wartościowy składnik wielkanocnego menu. Są doskonałym źródłem białka, witamin i minerałów. Pod jaką postacią są najzdrowsze? To zdradziła dietetyczka kliniczna.
Dietetyczka z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Barbary w Sosnowcu zwróciła uwagę, że jajka dostarczają pełnowartościowego białka, witamin z grupy B, witaminy A i D oraz minerałów, takich jak żelazo i selen.
- Najlepszym wyborem będzie jajko gotowane na miękko lub półtwardo. Wówczas białko jest najlepiej przyswajalne, a straty witamin minimalne. Dłuższe gotowanie czy smażenie prowadzi do znacznych strat składników odżywczych - wyjaśniła Lisiecka.
Jajko w sałatce. Tu kluczowe są dodatki
Specjalistka wskazała też, że jajka można dodawać do sałatek i innych dań, ale należy zwracać uwagę na dodatki, takie jak majonez czy tłuste sosy. - Odświętnie można sobie pozwolić na ich użycie, ale nie warto przesadzać na co dzień - podkreśliła.
W kontekście cholesterolu Lisiecka rozwiewa powszechne obawy. - U osób zdrowych umiarkowane spożycie jajek nie wpływa negatywnie na poziom lipidów we krwi. Na nasz profil lipidowy ma wpływ cały styl życia, aktywność fizyczna i ogólna dieta, a nie pojedynczy składnik - tłumaczyła ekspertka.
W święta można trochę więcej
Lisiecka zwróciła również uwagę na aspekt psychologiczny świąt. - Wielkanoc to czas odpoczynku i spędzania czasu z rodziną. Warto w tym okresie cieszyć się posiłkami i nie trzymać się sztywno diety - powiedziała.
Według dietetyków zachowanie umiaru i wybór odpowiedniej formy przygotowania jajek pozwala połączyć tradycję z troską o zdrowie
Marzysz o lekkim ciele, większej energii i lepszym samopoczuciu każdego dnia? Zdrowe nawyki nie muszą czekać na poniedziałek. Na kobieta.interia.pl dowiesz się, jak krok po kroku wprowadzić zmiany w codziennej diecie, jakie produkty warto wybierać i jak znaleźć aktywność fizyczną, która naprawdę sprawi ci przyjemność.