Dietetyczka z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Barbary w Sosnowcu zwróciła uwagę, że jajka dostarczają pełnowartościowego białka, witamin z grupy B, witaminy A i D oraz minerałów, takich jak żelazo i selen.

- Najlepszym wyborem będzie jajko gotowane na miękko lub półtwardo. Wówczas białko jest najlepiej przyswajalne, a straty witamin minimalne. Dłuższe gotowanie czy smażenie prowadzi do znacznych strat składników odżywczych - wyjaśniła Lisiecka.

W jajku znajdziemy również sporą dawkę żelaza i to w dobrze przyswajalnej formie 123RF/PICSEL

Jajko w sałatce. Tu kluczowe są dodatki

Specjalistka wskazała też, że jajka można dodawać do sałatek i innych dań, ale należy zwracać uwagę na dodatki, takie jak majonez czy tłuste sosy. - Odświętnie można sobie pozwolić na ich użycie, ale nie warto przesadzać na co dzień - podkreśliła.

W kontekście cholesterolu Lisiecka rozwiewa powszechne obawy. - U osób zdrowych umiarkowane spożycie jajek nie wpływa negatywnie na poziom lipidów we krwi. Na nasz profil lipidowy ma wpływ cały styl życia, aktywność fizyczna i ogólna dieta, a nie pojedynczy składnik - tłumaczyła ekspertka.

W święta można trochę więcej

Lisiecka zwróciła również uwagę na aspekt psychologiczny świąt. - Wielkanoc to czas odpoczynku i spędzania czasu z rodziną. Warto w tym okresie cieszyć się posiłkami i nie trzymać się sztywno diety - powiedziała.

Według dietetyków zachowanie umiaru i wybór odpowiedniej formy przygotowania jajek pozwala połączyć tradycję z troską o zdrowie

