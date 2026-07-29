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Kształt jednak ma znaczenie. Po wyglądzie poznasz, czego ogórkowi brakuje

Tomasz Hirkyj

Tomasz Hirkyj

Czasami wydaje się, że uprawa ogórków nie jest trudna. A prawda jest zgoła inna. Co prawda, rosną błyskawicznie, ale sama roślina jest bardzo wrażliwa na czynniki atmosferyczne, a to przekłada się na plony. W efekcie, zamiast jędrnych i chrupiących ogórków, mamy powyginane albo zniekształcone warzywa. To, jak ogórki wyglądają, jest efektem pewnych zaniedbań albo warunków atmosferycznych. Oczywiście, części z nich można zapobiec, co przekłada się na to, że ogórki będą nie tylko proste, ale lepsze w smaku.

Kilka zielonych ogórków o różnych kształtach trzymanych w jednej dłoni na tle materiału w kratę.
Kształt ogórka wiele mówi o jego kondycjiTomasz HirkyjArchiwum autora

Spis treści:

  1. Kształt ogórków nie jest ważny? To mit
  2. Sprawdź ogórka po kształcie
  3. Jak uprawiać ogórki, żeby się nie deformowały?

Kształt ogórków nie jest ważny? To mit

Czy proste ogórki są smaczniejsze? Oczywiście, nie zawsze jest to prawda, ale czasami kształt ogórków może wiele powiedzieć o ich smaku. Niekiedy mogą być bardziej gorzkie, poprzez kumulację kukurbitacyny, a ona jest wynikiem nierównomiernego wzrostu warzywa. Do tego fantazyjne kształty ogórków mogą mieć również wpływ na jędrność, chrupkość oraz na to, że mogą być także miałkie w trakcie konsumpcji.

Jeśli kształt ogórków nie jest dla nas przeszkodą, to warto wiedzieć o jeszcze jednej zależności. Jeśli są zdeformowane, to trudniej jest z nich przygotować przetwory. W trakcie kiszenia mogą być puste w środku, stają się zbyt miękkie i gąbczaste, a ponadto trudno ułożyć je w słoikach.

Jeśli nasze ogórki mają nietypowy kształt, to znak, że były uprawiane w niewłaściwy sposób. Warto się temu przyjrzeć i zmienić swoje podejście, aby w przyszłym roku wyeliminować albo załagodzić niektóre czynniki.

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Sprawdź ogórka po kształcie

Pięć świeżych ogórków gruntowych o chropowatej skórce, ułożonych na szarej tkaninie w kratkę.
Dziwny kształt ogórka? To wina pogody albo niewłaściwego podlewaniaTomasz HirkyjArchiwum autora

Jak wyglądają ogórki, wiedzą wszyscy. Ale to, jak wyglądają na naszej działce, jest efektem różnych czynników. Warto sprawdzić, co kształt ogórka zdradza o jego kondycji.

  • Wygięte lub haczykowate - wynik niedoborów wody lub nieregularne podlewanie.
  • Wąskie przy nasadzie i pękate - brak odpowiedniego nawożenia.
  • Ściśnięte w środku - podlewane zimną wodą.
  • Grube i krótkie - winą są upały.

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Jak uprawiać ogórki, żeby się nie deformowały?

Ręka trzyma dojrzałego ogórka na roślinie, wśród zielonych liści i łodyg, na tle uprawnej ziemi.
Ogórki trzeba uprawiać konsekwentnie123RF/PICSEL

Niektórym może wydawać się, że uprawa ogórków jest trudna. Okazuje się, że nie trzeba się specjalnie trudzić, aby zapewnić im optymalne warunki. Trzeba jednak pamiętać o kilku aspektach, a wtedy plony będą lepszej jakości. Jak uprawiać ogórki? Oto garść wskazówek.

  • Podlewanie - ogórki są bardzo czułe i szybko reagują na niedobór wody. Warto podlewać je często, mniejszymi dawkami (woda nie może być zimna), co pomoże im przetrwać upały.
  • Ściółkowanie - okrycie korzeni może ograniczyć nadmierne parowanie wody, co ułatwi utrzymanie optymalnej temperatury.
  • Nawożenie - żeby ogórki dobrze rosły i miały proste owoce, trzeba zapewnić im dawki potasu i azotu.
  • Zapylanie - uprawa ogórków musi odbywać się przy pomocy zapylaczy. Jeśli owady nie będą miały dostępu do kwiatu, plony nie będą się pojawiać. Ogórki trzeba czasem odkrywać - jeśli uprawiane są pod przykryciem albo potrząsać agrowłókniną, aby doszło do zapylenia.

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