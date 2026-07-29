Spis treści: Kształt ogórków nie jest ważny? To mit Sprawdź ogórka po kształcie Jak uprawiać ogórki, żeby się nie deformowały?

Kształt ogórków nie jest ważny? To mit

Czy proste ogórki są smaczniejsze? Oczywiście, nie zawsze jest to prawda, ale czasami kształt ogórków może wiele powiedzieć o ich smaku. Niekiedy mogą być bardziej gorzkie, poprzez kumulację kukurbitacyny, a ona jest wynikiem nierównomiernego wzrostu warzywa. Do tego fantazyjne kształty ogórków mogą mieć również wpływ na jędrność, chrupkość oraz na to, że mogą być także miałkie w trakcie konsumpcji.

Jeśli kształt ogórków nie jest dla nas przeszkodą, to warto wiedzieć o jeszcze jednej zależności. Jeśli są zdeformowane, to trudniej jest z nich przygotować przetwory. W trakcie kiszenia mogą być puste w środku, stają się zbyt miękkie i gąbczaste, a ponadto trudno ułożyć je w słoikach.

Jeśli nasze ogórki mają nietypowy kształt, to znak, że były uprawiane w niewłaściwy sposób. Warto się temu przyjrzeć i zmienić swoje podejście, aby w przyszłym roku wyeliminować albo załagodzić niektóre czynniki.

Sprawdź ogórka po kształcie

Dziwny kształt ogórka? To wina pogody albo niewłaściwego podlewania Tomasz Hirkyj Archiwum autora

Jak wyglądają ogórki, wiedzą wszyscy. Ale to, jak wyglądają na naszej działce, jest efektem różnych czynników. Warto sprawdzić, co kształt ogórka zdradza o jego kondycji.

Wygięte lub haczykowate - wynik niedoborów wody lub nieregularne podlewanie.

Wąskie przy nasadzie i pękate - brak odpowiedniego nawożenia.

Ściśnięte w środku - podlewane zimną wodą.

Grube i krótkie - winą są upały.

Jak uprawiać ogórki, żeby się nie deformowały?

Ogórki trzeba uprawiać konsekwentnie 123RF/PICSEL

Niektórym może wydawać się, że uprawa ogórków jest trudna. Okazuje się, że nie trzeba się specjalnie trudzić, aby zapewnić im optymalne warunki. Trzeba jednak pamiętać o kilku aspektach, a wtedy plony będą lepszej jakości. Jak uprawiać ogórki? Oto garść wskazówek.

Podlewanie - ogórki są bardzo czułe i szybko reagują na niedobór wody. Warto podlewać je często, mniejszymi dawkami (woda nie może być zimna), co pomoże im przetrwać upały.

Ściółkowanie - okrycie korzeni może ograniczyć nadmierne parowanie wody, co ułatwi utrzymanie optymalnej temperatury.

Nawożenie - żeby ogórki dobrze rosły i miały proste owoce, trzeba zapewnić im dawki potasu i azotu.

Zapylanie - uprawa ogórków musi odbywać się przy pomocy zapylaczy. Jeśli owady nie będą miały dostępu do kwiatu, plony nie będą się pojawiać. Ogórki trzeba czasem odkrywać - jeśli uprawiane są pod przykryciem albo potrząsać agrowłókniną, aby doszło do zapylenia.

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