Według polskiego prawa, po śmierci małżonka, połowa majątku wspólnego należy do żyjącego małżonka, a do spadku wchodzi tylko druga połowa. Jeśli zmarły miał dzieci, małżonek dziedziczy wraz z nimi. Spadek dzieli się wtedy na równe części, jednak małżonek nie może otrzymać mniej niż 1/4 całości. Co w przypadku, gdy małżeństwo nie miało dzieci?

Kto dziedziczy po bezdzietnym małżonku?

W sytuacji, gdy małżonkowie nie mają wspólnych dzieci, żyjący małżonek może dziedziczyć na podstawie ustawy lub testamentu.

Dziedziczenie na podstawie ustawy, to po prostu dziedziczenie na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Kodeks ten dzieli spadkobierców na pięć grup i, co ważne, osoby z dalszej grupy dziedziczą tylko wtedy, gdy nie doszło do dziedziczenia w grupie przed nimi. W naszej sytuacji dotyczy on najpierw małżonka oraz rodziców. Udział spadkowy małżonka wynosi w tym przypadku połowę, a każdego z rodziców - po 1/4 całości spadku. Jeżeli małżonkowie pozostawali w ustroju wspólności majątkowej, to pozostały przy życiu małżonek ma wyłączne prawo do swojego udziału w majątku wspólnym, w wysokości 1/2. To jednak nie wszystko!

W sytuacji, gdy jeden z rodziców zmarłego małżonka już nie żyje, na jego miejsce wchodzi rodzeństwo spadkodawcy. Udział rodzica w wysokości 1/4 dzieli się wtedy w częściach równych pomiędzy rodzeństwo zmarłego.

Taka sama sytuacja ma miejsce, gdy którekolwiek z rodzeństwa zmarło przed spadkodawcą - wtedy jego udział przypadnie jego dzieciom.

Jeżeli spośród wszystkich wymienionych krewnych żyją tylko małżonek i jeden z rodziców, to dziedziczą oni po połowie.

W przypadku dziedziczenia ustawowego drugiej grupy spadkowej, małżonek może być jedynym spadkobiercą po współmałżonku, jeśli brak jest krewnych z tej grupy.

Podsumowując: W bezdzietnym małżeństwie po zmarłym małżonku dziedziczy z ustawy jego współmałżonek w zbiegu z rodzicami, rodzeństwem bądź zstępnymi rodzeństwa.

Dziedziczenie w bezdzietnym małżeństwie na mocy testamentu

Małżonkowie mogą też oczywiście rozdzielić swój majątek spisując testamenty. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, dziedziczenie ustawowe co do całości spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy lub gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą. Oznacza to, że testament ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym. Aby zabezpieczyć interesy najbliższych członków rodziny zmarłego, istnieje jednak w prawie instytucja zachowku.

W sytuacji, gdy małżonkowie nie mają dzieci i jeden zapisze wszystko w testamencie drugiemu, jedynie rodzice będą uprawnieni do zachowku. Warunkiem jest jednak, że przeżyją swoje dziecko i będą chcieli realizować to prawo. W przypadku, gdy rodzice zmarłego małżonka nie żyją, a pozostawił on testament, rodzeństwo nie dojdzie do dziedziczenia po nim (art. 991 § 1 K.c.). Potencjalnie mogłoby ono wprawdzie w toku sprawy spadkowej zakwestionować ważność testamentu, ale w praktyce nie jest to prosta sprawa, zwłaszcza w sytuacji, gdy testament został spisany u notariusza.

Jeśli małżonkowi zależy więc, by tylko współmałżonek dziedziczył, warto spisać testament. Nawet jeżeli będą osoby uprawnione do zachowku, to nie oznacza, że z tego prawa skorzystają. Mogą także zrzec się dziedziczenia albo odrzucić spadek.

