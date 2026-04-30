Spis treści: Dlaczego boimy się jeść makaron? Czy makaron jest zdrowy? Kto nie powinien jeść makaronu?

Dlaczego boimy się jeść makaron?

Mimo iż makaron kojarzony jest głównie z kuchnią włoską, w Polsce i wielu innych miejscach na świecie jest kluczowym dodatkiem do wielu potraw. Mamy dziś całe mnóstwo rodzajów tego mącznego przysmaku i dostępne są coraz to nowsze jego warianty. W dobrze zaopatrzonych dyskontach dostaniemy dziś makaron w przeróżnych kształtach, wykonany z rozmaitych mąk - również bezglutenowych i roślin strączkowych. Producenci żywności wychodzą bowiem naprzeciw oczekiwaniom coraz to bardziej wymagających klientów, którzy makaronom pszennym wciąż przypinają łatkę bezwartościowych i tuczących. Czy są one tak złe, jak się nam wydaje?

Czy makaron jest zdrowy?

Makaron to produkt znany od zarania dziejów. Faktem jest, że ten produkowany jeszcze kilkadziesiąt lat temu był zdrowszy niż obecny. Powód to głównie dzisiejsza genetycznie modyfikowana pszenica, która nie przypomina już nawet wyglądem tej uprawianej przed laty. Nie oznacza to jednak, że makaron pszenny jest dla nas bezwartościowy, a co gorsza trujący. Osoby zdrowe, które nie borykają się z nietolerancją na gluten czy dolegliwościami związanymi ze spożywaniem pszenicy, jeśli tylko mają ochotę mogą sięgać po makaron nawet codziennie. Warto jednak zachować umiar i zwrócić uwagę na jego jakość - szczególnie jeśli naszym celem jest zrzucenie wagi bądź zachowanie zgrabnej sylwetki. Najlepiej wówczas nieco ograniczyć porcje i unikać podawania makaronu z tłustymi, kalorycznymi sosami czy dodatkami. Najlepszym i wartościowych urozmaiceniem diety będą natomiast makarony pełnoziarniste lub te wyprodukowane ze strączków. Mimo iż kaloryczność tych wyprodukowanych z mąki oczyszczonej i razowych jest niemal identyczna, to te drugie są zdecydowanie bardziej wartościowe pod względem składników odżywczych, a poza tym sycą na dłużej i mają niższy indeks glikemiczny. Warto zatem wybierać je częściej, bo są po prostu zdrowsze.

Zdrowszą alternatywą dla makaronu białego będzie pełnoziarnisty lub wyprodukowany z ciecierzycy, soczewicy czy zielonego groszku 123RF/PICSEL

Kto nie powinien jeść makaronu?

Przeciwskazania dotyczące spożywania makaronu pszennego są rzadkością, chociaż coraz więcej osób z niego rezygnuje, a uwagi na dolegliwości po spożyciu tego produktu. Alergia na gluten to dziś jedna z najczęściej występujących nadwrażliwości pokarmowych, która dotyczy około 10-25 proc. populacji. Nieco rzadziej diagnozuje się celiakię - chorobę immunologiczną, która wymaga restrykcyjnej diety bezglutenowej. Ostrożność w spożywaniu makaronów - również tych pełnoziarnistych, jak i innych produktów pszennych powinny zachować osoby cierpiące na stany zapalne jelit i wrzody. Oczyszczony makaron nie jest też zalecany w diecie osób chorujących na cukrzycę typu II i insulinooporność z uwagi na wysoki indeks glikemiczny. Warto przede wszystkim obserwować swoje samopoczucie i monitorować stan zdrowia. Jeśli po zjedzeniu makaronu czujesz się dobrze, nie odczuwasz dolegliwości trawiennych czy zmian skórnych, a jednocześnie unikasz innych produktów przetworzonych i cukru, makaron może na stałe zagościć w twoim codziennym jadłospisie.

