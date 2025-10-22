Spis treści: Płatki owsiane - właściwości Czy każdy może jeść płatki owsiane? Kto nie powinien jeść płatków owsianych? Czy płatki owsiane mogą być jedzone na diecie odchudzającej?

Płatki owsiane - właściwości

Płatki owsiane to produkt, po który zdecydowanie warto sięgać. Wiadomo nie od dziś, że są bogactwem wielu korzystnie działających na cały organizm składników - m.in.:

błonnika wspierającego perystaltykę jelit

białka

witamin (B1, E)

nienasyconych kwasów tłuszczowych

minerałów (magnezu, żelaza, cynku)

Ich regularne spożywanie pomaga utrzymać prawidłowy poziom cukru we krwi, wspiera pracę układu krążenia, a także wzmacnia odporność. Owsianka to zdecydowanie lepszy wybór, aniżeli nafaszerowane cukrem i chemicznymi dodatkami płatki śniadaniowe.

Czy każdy może jeść płatki owsiane?

Płatki owsiane, mimo iż bardzo zdrowe, mogą być powodem dolegliwości, dlatego nie każdy może po nie sięgać. Ostrożność powinny zachować między innymi osoby z wrażliwym układem pokarmowym - cierpiące na zapalenie jelit i chorobę Leśniowskiego-Crohna oraz wrzodziejące zapalenie jelita grubego. W przypadku tych schorzeń należy skonsultować się z lekarzem i ewentualnie rozważyć przygotowywanie owsianki w lżejszych formach.

Owsianka z dużą ilością kalorycznych dodatków nie jest dobrą opcją w czasie diety odchudzającej 123RF/PICSEL

Kto nie powinien jeść płatków owsianych?

Płatki owsiane nie powinny być spożywane przez osoby z celiakią i nietolerancją glutenu. Na etapie produkcji mogą bowiem zostać zanieczyszczone tym alergenem. Po zjedzeniu (tych najczęściej dostępnych w sklepach) może pojawi się szereg dolegliwości jak np. wysypka, problemy żołądkowo-jelitowe, a nawet reakcje anafilaktyczne. W tym przypadku można rozważyć zakup bezglutenowych płatków owsianych lub zastąpienie ich np. jaglanymi.

Czy płatki owsiane mogą być jedzone na diecie odchudzającej?

Choć owsianka jest uważana za zdrowy, sprzyjający utracie wagi posiłek, nieodpowiednie dodatki mogą sprawić, że stanie się kaloryczną bombą, bo której głód powróci jak bumerang. Jeśli starasz się schudnąć, pod żadnych względem nie dodawaj do niej cukru czy miodu. Ostrożnie podchodź też do dodatków takich jak masło orzechowe czy suszone owoce. Jeśli zależy ci na tym, aby owsianka, którą zjadasz, była dietetyczna i sycąca, ugotuj ją na wodzie lub mleku i dodaj do niej świeże owoce oraz garść orzechów. Możesz też polać ją jogurtem typu skyr.

