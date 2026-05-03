Dieta "low card" (ubogowęglowodanowa), zwana też ketogeniczną (keto) to ostatnimi czasy jeden z najpopularniejszych modelów żywieniowych, stosowany bardzo często w jednym celu - aby pozbyć się nadprogramowych kilogramów. Zasada najprościej ujmując opiera się na znacznym ograniczeniu spożycia węglowodanów (zwykle do 50-150 g dziennie), a zwiększeniu podaży tłuszczy i białka (głównie odzwierzęcego). Celem takiej diety jest stabilizacja poziomu glukozy, redukcja insuliny, zwiększenie sytości oraz przyspieszenie spalania tkanki tłuszczowej. Jest coraz częściej stosowana przez osoby z insulinoopornością, cukrzycą typu II, a także zaburzeniami metabolicznymi. W takich przypadkach zdaniem ekspertów, ograniczanie zbóż czy skrobi, a także cukru może przynieść ogromne korzyści - poprawić samopoczucie i parametry zdrowotne, a także pomóc w walce z otyłością i nawagą. Dieta ketogeniczna nie będzie jednak idealnym rozwiązaniem dla wszystkich. U niektórych osób takie restrykcje mogą bowiem spowodować gorsze samopoczucie, drastyczny spadek energii, a nawet zaostrzenie niektórych dolegliwości. Kto zatem nie powinien rezygnować z pieczywa, makaronów, strączków, kasz czy ziemniaków?

Mimo iż dieta ketogeniczna ma dziś ogrom zwolenników, którzy chwalą sobie ten sposób żywienia, bo pozytywnie wpływa na ich samopoczucie. Zdaniem wielu dietetyków, dla niektórych jest to jednak bardzo ryzykowne, a wręcz niezalecane. Długotrwałe stosowanie diety niskowęglowodanowej (spożywanie dziennie mniej niż 50 g zakazanych produktów), prowadzi do stanu metabolicznego zwanego ketozą. Wówczas organizm z powodu braku glukozy zaczyna efektywniej spalać tłuszcz i traktuje je jako główne źródło energii. Wątroba natomiast przekształca tłuszcze w ciała ketonowe, które zasilają ciało i mózg. W efekcie u wielu osób mogą na początku pojawić się dolegliwości takie jak bóle głowy, zmęczenie czy suchość w ustach. Niekiedy mogą pojawić się także zaparcia, wzdęcia czy bóle brzucha. Dla kogo ostawienie węglowodanów nie jest więc wskazane? Dieta ketogeniczna jest zdaniem ekspertów ds. żywienia niezalecana u osób:

Mocno aktywnych fizycznie i sportowców - trenujących dużo, intensywnie i regularnie. Węglowodany to bowiem paliwo dla mięśni, a rezygnacja z nich skutkować będzie zmęczeniem i gorszą regeneracją

Z chorobami nerek i wątroby - dieta bogata w białko i tłuszcze, a uboga w węglowodany może obciążać te narządy

Z problemami jelitowo-żołądkowymi - drastyczne ograniczenie błonnika może sprzyjać zaparciom

Kobiet w ciąży oraz karmiących piersią - w ich przypadku wszelakie restrykcyjne diety są zabronione.

Ponadto rezygnowanie z produktów, które lubimy jeść na co dzień - jak pieczywo, ziemniaki czy kasze może wywoływać frustracje i pogarszać relacje z jedzeniem, a tym samym prowadzić do zaburzeń odżywiania. Zdecydowanie lepiej będzie odstawić przetworzone słodycze na rzecz świeżych owoców, a produkty z mąki oczyszczonej (jasnej, pszennej) zamienić na pełnoziarniste - dobrej jakości pieczywo, razowe makarony, gruboziarniste kasze, komosę ryżową itp. W przypadku niektórych osób zdecydowanie korzystniejsze dla zdrowia i samopoczucia może okazać się ograniczenie węglowodanów w diecie, a nie niemal całkowite ich odstawienie.

