Jakie właściwości ma kapusta?

Kapusta na świecie znana jest od zarania dziejów. Przypuszcza się, że uprawiano ją już co najmniej 3000 lat temu. W starożytności Grecy i Rzymianie doceniali ją za wartości odżywcze i lecznicze, później udomowili ją Celtowie, a w średniowieczu spopularyzowano odmiany głowiaste. Te do dziś są jednym z podstawowych i najzdrowszych warzyw w diecie mieszkańców Europy Środkowej oraz Wschodniej.

Kapusta to nieodłączny element polskiej kuchni. Jest składnikiem wielu tradycyjnych potraw i przekąsek. Mimo iż jest to nasze rodzime warzywo i mamy do niego doskonały dostęp, wciąż zbyt mało je doceniamy. Komponując codzienny, zdrowy jadłospis często skupiamy się na egzotycznych, sprowadzanych z odległych zakątków świata produktach, zamiast sięgać po to, co nam najbliższe. Zarówno kapusta czerwona jak i biała to bowiem prawdziwa bomba zdrowia. Jest źródłem m.in.:

Błonnika - zarówno nierozpuszczalnego, który wspomaga pracę jelit jak i rozpuszczalnego, będącego pożywieniem dla bakterii jelitowych

Wspierających odporność, wzrok, krzepliwość krwi i funkcjonowanie układu nerwowego witamin - C, A, K i z grupy B (w tym kwasu foliowego)

Minerałów - potasu, magnezu, żelaza, wapnia

Silnych przeciwutleniaczy o działaniu antynowotworowym

Kapusta biała posiada więcej witaminy K oraz kwasu foliowego, aniżeli kapusta czerwona 123RF/PICSEL

Która kapusta jest zdrowsza - czerwona czy biała?

Właściwości kapusty białej i czerwonej są do siebie podobne, jednak ich odmienny kolor wskazuje na nieco inne proporcje składników odżywczych.

Czerwona kapusta zawiera więcej neutralizujących wolne rodniki antyoksydantów (przeciwutleniaczy)- szczególnie sulforafanu oraz polifenoli. Dzięki badaniom wiadomo, że w kapuście czerwonej występuje aż 4,5 razy więcej tych przeciwnowotworowych związków, aniżeli w kapuście białej. Najpewniej powiązane jest to z faktem, że czerwona kapusta jest także bogactwem antocyjanów (zawiera ich najwięcej spośród wszystkich warzyw), nadających jej fioletową barwę. Związki te łagodzą stany zapalne, chronią serce i wzmacniają cały organizm.

Czerwona kapusta jest również lepszym źródłem:

witaminy A (zawiera jej 10 razy więcej niż kapusta biała)

witaminy C - 100 gramów czerwonej kapusty zaspokaja prawie 95 proc. zapotrzebowania na tę witaminę

witamin z grupy B - z wyjątkiem kwasu foliowego

Z kolei kapusta biała jest bogatsza w:

witaminę K - pełniącej ważną rolę w mineralizacji kości oraz utrzymaniu zdrowia układu sercowo-naczyniowego

kwas foliowy - 100 g tego warzywa pokrywa dzienne zapotrzebowanie na ten składnik w 11 proc., a kapusta czerwona tylko w 5 proc.

Porównując kapustę białą do czerwonej, można wnioskować, że ta druga ma nieco więcej dobroczynnie działających na zdrowie składników, dlatego można uznać ją za zdrowszą. Warto jednak pamiętać, że obie odmiany są bogate w składniki mineralne i błonnik pokarmowy, których często brakuje w diecie Polaków. Warto więc po nie sięgać jak najczęściej - bez względu na kolor.

