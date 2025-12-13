Które pieczywo wybrać w Biedronce? Dietetyczka podpowiada

Jaki chleb wybrać? Im bogatszy asortyment, tym trudniej się zdecydować

W Polsce oferta pieczywa, zarówno chleba, jak i bułek, jest dziś ogromna. W supermarketach, dyskontach i piekarniach znajdziemy dziesiątki, jeśli nie setki różnych rodzajów pieczywa: chleby pszenne, żytnie, mieszane, razowe, graham, wieloziarniste, z ziarnami, z dodatkami, bagietki, bułki kajzerki, bułki żytnie, bułki pszenne, bułki do hot-dogów, chleby tostowe, pieczywo chrupkie, a to wciąż tylko część tej oferty.

To ogromne zróżnicowanie wynika z kilku przyczyn. Po pierwsze z długiej tradycji wypieku chleba w Polsce, a także ze sposobu wypieku i regionalnych preferencji.

Po drugie wynika to też z rosnącej różnorodności oczekiwań konsumentów. Niegdyś z powodu rozmaitych ograniczeń, nie było takiego wyboru. Często ludzie przez lata jedli jeden rodzaj chleba. Dziś? Niektórzy szukają lekkiego pszennego chleba na kanapki, inni ciemnego, żytnio-razowego z ziarnami, jeszcze inni bułek czy bagietek do burgerów albo hot-dogów. W konsekwencji asortyment stale się poszerza, a piekarnie i sieci sklepów starają się odpowiadać na te różne potrzeby, widząc, jak duża jest konkurencja na rynku.

Ile chleba zjadamy i kupujemy? Wyniki zaskakują

Statystyki pokazują, że Polacy spożywają ogromne ilości pieczywa 123RF/PICSEL

Pieczywo nadal należy do najpopularniejszych zakupów w polskich domach. Wiele osób nie wyobraża sobie bez chleba, czy bułek śniadania lub kolacji. Według danych YouGov CP Poland za 2024 rok Polacy kupili łącznie 1,2 mln ton pieczywa: chleba, bułek i innych wypieków zbożowych.

Jednak mimo tej popularności, obserwujemy spadkowy trend spożycia tradycyjnego chleba - Polacy coraz częściej sięgają po alternatywy, np. pieczywo mieszane, pełnoziarniste, chleby z ziarnami, co może świadczyć o rosnącej świadomości w obrębie zdrowego stylu życia i zdrowego żywienia.

Pieczywo z dyskontu? Który chleb wybrać w Biedronce?

Pieczywo z dyskontu może być cennym składnikiem diety. Wystarczy z uważnością czytać skład 123RF/PICSEL

Chrupiąca skórka i miękki środek domowego chleba to coś, czego szukamy w wyrobach piekarniczych. Często pragniemy, by pieczywo było jak najbardziej naturalne i niekiedy obawiamy się zakupić chleb w dużych sklepach spożywczych. Ale czy faktycznie nasze obawy są słuszne? Dietetyczka Dominika Hatala, prowadząca w mediach społecznościowych kontro "Dietetykpowszechny", stworzyła ranking pieczywa z Biedronki, wskazując na produkty z tej kategorii, które warto zakupić, gdy decydujemy się na chleb z dyskontu.

Najzdrowsze pieczywo to te o najkrótszym składzie.

Według specjalistki najlepsze pieczywo to takie, które w swoim składzie ma mąkę o wysokim typie np. 1850 lub 2000, wodę, sól i zakwas lub drożdże. Kierując się tymi wskazówkami, Dominika Hatala wybrała z Biedronki TOP 5 najlepszych wyrobów piekarniczych.

Na miejscu piątym, ostatnim znalazła się tradycyjna bułka grahamka, zaraz przed nią na miejscu czwartym uplasowała się bułka 100 proc. z mąki żytniej. Na miejscu trzecim pojawił się chleb żytni 100 proc. bez drożdży, miejsce drugie to chleb słonecznikowy.

Rozwiń

Najlepszy chleb do kupienia w Biedronce zdaniem dietetyczki to "Chleb całe ziarno". Jego skład to: mąka żytnia (28 proc.), mąka pszenna (10 proc.), nasiona słonecznika (25 proc.) oraz siemię lniane (11 proc.). Oprócz tego w składzie znajdują się woda, sól, drożdże, olej rzepakowy, mielone łuski psyllium, a także mąka i ekstrakt ze słodu jęczmiennego.

To bardzo zdrowy skład chleba, szczególnie dzięki dużej ilości ziaren, siemienia i błonnika. Taki chleb dobrze syci, ma umiarkowany wpływ na poziom cukru, przede wszystkim jednak doskonale wspiera pracę jelit i dostarcza zdrowych tłuszczów.

Kobieta.interia.pl to miejsce pełne pomysłów, emocji i sprawdzonych porad. Zostań z nami na dłużej i odkryj, co może cię zainspirować już dziś.

Zdanowicz pomiędzy wersami: Odc. 152: Basia Bursztynowicz INTERIA.PL