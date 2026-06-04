Ziemniak i to nieodłączny element polskiej kuchni. Jadamy je niemal codziennie i uwielbiamy za wspaniały smak, uniwersalność oraz uczucie sytości, jaki dają po spożyciu. Ziemniak nie jest tylko zwyczajnym dodatkiem obiadowym, ale niskokalorycznym warzywem o wielu wspaniałych właściwościach zdrowotnych - są bogactwem wielu witamin, minerałów i cennych węglowodanów złożonych (głównie skrobi). W sklepach przez większość roku dostępne są tak zwane ziemniaki stare, a rokrocznie na wiosnę można kupić te najbardziej uwielbiane - wczesne . Pierwsze pochodzą zazwyczaj z importu, a na ogół w połowie maja cieszyć można się tymi najsmaczniejszymi ziemniakami, od polskich rolników.

Wczesne kartofle od starych różnią się tym, że mają zdecydowanie cieńszą, łuszczącą się skórkę, którą można zeskrobać szczoteczką bądź nożem bez konieczności obierania. Są jędrne, lekko słodkawe w smaku i nie rozpadają się w czasie gotowania. Stare z kolei po ugotowaniu stają się bardziej suche, sypkie, dlatego zdecydowanie lepiej nadają się na puree, placki ziemniaczane, kluski śląskie czy kopytka. Wygląd to jednak nie wszystko - młode ziemniaki różnią się też od starych wartościami odżywczymi. Zawierają więcej witaminy C, witamin z grupy B oraz potasu. Są także nieco miej kaloryczne (71 kcal w 100 g, a stare około 80 kcal w 100 g) i mają również odrobinę niższy indeks glikemiczny. Z tego względu są bardziej polecane w diecie osób chorujących na cukrzycę typu II i insulinooporność (w umiarkowanych ilościach). Ponadto krócej się gotują i wyśmienicie smakują w całości, z dodatkiem odrobiny masła i świeżego koperku. Biorąc pod uwagę różnice w składzie wczesnych i starych ziemniaków można więc bez wątpliwości stwierdzić, że te pierwszą są zdrowsze i bardziej odżywcze. Wiosną oraz latem to właśnie po młode ziemniaki warto więc częściej sięgać - korzystajmy więc, póki trwa na nie sezon.