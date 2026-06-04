Które ziemniaki lepiej kupować: młode czy stare? Odpowiedź może wielu zaskoczyć
Nastał długo wyczekiwany przez nas okres, kiedy to w sklepach mamy ogromną różnorodność wyśmienitych młodych warzyw i orzeźwiających owoców. Wśród nich szczególnym zainteresowaniem cieszą się ziemniaki, chociaż dostępne są równocześnie także te stare. Które z nich są zdrowsze i po które zdecydowanie warto teraz sięgać?
Spis treści:
- Czy ziemniaki są zdrowe?
- Które ziemniaki lepiej kupować - stare czy młode?
Czy ziemniaki są zdrowe?
Ziemniaki to nieodłączny element polskiej kuchni. Jadamy je niemal codziennie i uwielbiamy za wspaniały smak, uniwersalność oraz uczucie sytości, jaki dają po spożyciu. Ziemniak nie jest tylko zwyczajnym dodatkiem obiadowym, ale niskokalorycznym warzywem o wielu wspaniałych właściwościach zdrowotnych - są bogactwem wielu witamin, minerałów i cennych węglowodanów złożonych (głównie skrobi). W sklepach przez większość roku dostępne są tak zwane ziemniaki stare, a rokrocznie na wiosnę można kupić te najbardziej uwielbiane - wczesne. Pierwsze pochodzą zazwyczaj z importu, a na ogół w połowie maja cieszyć można się tymi najsmaczniejszymi ziemniakami, od polskich rolników.
Które ziemniaki lepiej kupować - stare czy młode?
Wczesne kartofle od starych różnią się tym, że mają zdecydowanie cieńszą, łuszczącą się skórkę, którą można zeskrobać szczoteczką bądź nożem bez konieczności obierania. Są jędrne, lekko słodkawe w smaku i nie rozpadają się w czasie gotowania. Stare z kolei po ugotowaniu stają się bardziej suche, sypkie, dlatego zdecydowanie lepiej nadają się na puree, placki ziemniaczane, kluski śląskie czy kopytka. Wygląd to jednak nie wszystko - młode ziemniaki różnią się też od starych wartościami odżywczymi. Zawierają więcej witaminy C, witamin z grupy B oraz potasu. Są także nieco miej kaloryczne (71 kcal w 100 g, a stare około 80 kcal w 100 g) i mają również odrobinę niższy indeks glikemiczny. Z tego względu są bardziej polecane w diecie osób chorujących na cukrzycę typu II i insulinooporność (w umiarkowanych ilościach). Ponadto krócej się gotują i wyśmienicie smakują w całości, z dodatkiem odrobiny masła i świeżego koperku. Biorąc pod uwagę różnice w składzie wczesnych i starych ziemniaków można więc bez wątpliwości stwierdzić, że te pierwszą są zdrowsze i bardziej odżywcze. Wiosną oraz latem to właśnie po młode ziemniaki warto więc częściej sięgać - korzystajmy więc, póki trwa na nie sezon.