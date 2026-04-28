Kukliki - co warto o nich wiedzieć?

Kukliki (Geum) to rodzaj bylin zaliczanych do rodziny różowatych. Szacuje się, że należy do niego około 40-50 gatunków, choć liczba ta może się nieco różnić w zależności od klasyfikacji botanicznej. Rośliny charakteryzują się zwartymi kępami liści i wyrastającymi nad nimi kwiatostanami. Ich naturalny charakter sprawia, że doskonale prezentują się zarówno w typowo wiejskich ogrodach, jak i w bardziej nowoczesnych aranżacjach.

Jedną z największych zalet kuklików jest długie kwitnienie. Pierwsze kwiaty mogą pojawiać się już w kwietniu i zdobić rabaty do września lub (przy sprzyjających warunkach) października. W celu przedłużenia barwnego spektaklu warto na bieżąco usuwać przekwitłe kwiatostany. Widok kolorowych płatków przez prawie pół roku jest wart tego niezbyt dużego wysiłku.

Kuklik niejedno ma imię

Kukliki różnią się między sobą nie tylko wysokością, ale również formami i kolorami kwiatów. Można znaleźć odmiany, które przybierają barwy od żółtej, pomarańczowej, brzoskwiniowej, poprzez odcienie różu aż do intensywnej czerwieni.

Niektóre odmiany mają bardziej subtelny pokrój, inne zaś wyróżniają się dużymi, dekoracyjnymi kwiatostanami. Różnice dotyczą również wymagań. Mimo że większość kulików to okazy łatwe w uprawie, niektóre preferują bardziej wilgotne stanowisko, inne z kolei radzą sobie lepiej na suchych glebach.

Dlaczego warto uprawiać kukliki?

Nie są pierwszym ogrodniczym wyborem, choć trudno ocenić, skąd bierze się ich stosunkowo mała popularność. Kukliki mają bowiem wiele atutów, które czynią je wartościowymi roślinami ozdobnymi. Przede wszystkim:

nie sprawiają trudności pielęgnacyjnych,

dobrze przystosowują się do różnych warunków,

kwitną długo i obficie,

przyciągają pożyteczne owady zapylające, w tym pszczoły i motyle.

Ponadto kukliki świetnie sprawdzają się jako rośliny zapełniające przestrzeń w ogrodzie, podobnie jak okazy okrywowe. To atut nie tylko pod względem estetycznym, ale także praktycznym. Tworzą naturalną warstwę, która ogranicza rozwój chwastów, więc zmniejsza się ryzyko, że całe wiosnę oraz lato spędzimy na pieleniu grządek.

Kukliki nie wymagają dużej ilości ogrodniczej uwagi 123RF/PICSEL

Wymagania uprawowe

Jak zostało wspomniane, roślinne preferencje zależą od konkretnej odmiany. Ich zdecydowana większość najlepiej rozwija się na stanowiskach słonecznych lub półcienistych. Idealne warunki stwarzają gleby żyzne, przepuszczalne i umiarkowanie wilgotne, ale kukliki poradzą sobie także w mniej dopasowanych do nich okolicznościach.

Wskazane jest regularne podlewanie, zwłaszcza w pierwszym roku uprawy oraz w czasie suszy. Nadal jednak trzeba unikać przelania roślin. W takich warunkach kukliki będą cieszyć oko przez długi czas i utrzymają swoją odporność na choroby grzybowe i szkodniki. Co jakiś czas warto jednak kontrolować ich stan, ponieważ bywają celem ataku mszyc oraz ślimaków.

Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobami Canva Pro INTERIA.PL

Polski ogród zachwyca pięknymi roślinami Czysta Polska Polsat News