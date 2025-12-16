Kupujesz suszone grzyby? Uważaj. Mogą zepsuć potrawę wigilijną
Przygotowując produkty spożywcze na święta Bożego Narodzenia, nie można zapomnieć o suszonych grzybach, którą są nieodłącznym elementem wigilijnych potraw. Dla tych, którzy nie mają własnoręcznie zebranych okazów i planują nabyć je w sklepie, mamy kilka wskazówek. Koniecznie zwróć na nie uwagę podczas robienia zakupów. Jakość grzybów wpłynie bowiem na smak i aromat potrawy.
Spis treści:
- Czy rodzaj grzybów na wigilię ma znaczenie?
- Jak wybrać suszone grzyby najlepszej jakości? Na to zwróć uwagę
- Sprawdź pochodzenie na etykiecie
- Sprawdź, czy grzyby nie posiadają białych plam
- Sprawdź kruchość grzybów
- Uważaj na robaki w grzybach
Czy rodzaj grzybów na wigilię ma znaczenie?
Nie każdy ma to szczęście, by móc cieszyć się własnoręcznie zebranymi i przygotowanymi grzybami na święta Bożego Narodzenia. Na szczęście w okresie przedświątecznym, ususzone dary lasu są łatwo dostępne i można dostać je w każdym sklepie. Nie należy jednak zapominać, że grzyby grzybom nie są równe. Warto wiedzieć na co zwrócić uwagę w czasie ich wyboru. Podpowiadamy czym się sugerować, aby kupić najlepsze suszone grzyby, a tym samym uniknąć kulinarnego rozczarowania.
Jak wybrać suszone grzyby najlepszej jakości? Na to zwróć uwagę
Mimo iż w opakowaniach suszone grzyby mogą sprawiać wrażenie identycznych, lepiej nie sugerować się pierwszym wrażeniem. Dopiero wtedy, gdy dobrze się im przyjrzysz będziesz w stanie ocenić, czy faktycznie są wysokiej jakości. Koniecznie zwróć uwagę na etykietę, a także wygląd i teksturę grzybów. Poniższe wskazówki pomogą ci wybrać takie, które zachwycą wspaniałym aromatem i ponadprzeciętnym smakiem.
Sprawdź pochodzenie na etykiecie
Wybieraj grzyby od lokalnych producentów. Nierzadko zdarza się, że te dostępne w marketach pochodzą z Chin. Zwróć także uwagę na atesty oraz potwierdzenie kontroli przez grzyboznawcę.
Sprawdź, czy grzyby nie posiadają białych plam
Przyjrzyj się grzybom i sprawdź czy nie posiadają białych plamek. Jeśli je zauważysz, pod żadnym względem nie kupuj. To oznaka, że mogły być niewłaściwie przechowywane i zaczęła rozwijać się na nich pleśń.
Sprawdź kruchość grzybów
Jeśli chcesz mieć pewność, że kupujesz grzyby doskonale ususzone, kruchość będzie wyznacznikiem ich jakości. Delikatnie je naciśnij przez opakowanie i sprawdź, czy łatwo jest je zgnieść. Jeśli tak, możesz z powodzeniem je kupić. Najgorszym wyborem będą grzyby lekko giętkie, które łamią się z dużym oporem.
Uważaj na robaki w grzybach
Niekiedy może się zdarzyć, że w opakowaniach niewłaściwie przechowywanych grzybów pojawiają się nieproszeni goście. Spójrz zatem na dno torebki i sprawdź, czy nie dostrzegasz tam larw lub owadów. Niestety 100-procentową pewność, że grzyby są wolne od robactwa będziesz mieć dopiero wtedy, gdy wyjmiesz je z opakowania i namoczysz w wodzie.