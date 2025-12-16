Spis treści: Czy rodzaj grzybów na wigilię ma znaczenie? Jak wybrać suszone grzyby najlepszej jakości? Na to zwróć uwagę Sprawdź pochodzenie na etykiecie Sprawdź, czy grzyby nie posiadają białych plam Sprawdź kruchość grzybów Uważaj na robaki w grzybach

Czy rodzaj grzybów na wigilię ma znaczenie?

Nie każdy ma to szczęście, by móc cieszyć się własnoręcznie zebranymi i przygotowanymi grzybami na święta Bożego Narodzenia. Na szczęście w okresie przedświątecznym, ususzone dary lasu są łatwo dostępne i można dostać je w każdym sklepie. Nie należy jednak zapominać, że grzyby grzybom nie są równe. Warto wiedzieć na co zwrócić uwagę w czasie ich wyboru. Podpowiadamy czym się sugerować, aby kupić najlepsze suszone grzyby, a tym samym uniknąć kulinarnego rozczarowania.

Jak wybrać suszone grzyby najlepszej jakości? Na to zwróć uwagę

Mimo iż w opakowaniach suszone grzyby mogą sprawiać wrażenie identycznych, lepiej nie sugerować się pierwszym wrażeniem. Dopiero wtedy, gdy dobrze się im przyjrzysz będziesz w stanie ocenić, czy faktycznie są wysokiej jakości. Koniecznie zwróć uwagę na etykietę, a także wygląd i teksturę grzybów. Poniższe wskazówki pomogą ci wybrać takie, które zachwycą wspaniałym aromatem i ponadprzeciętnym smakiem.

Sprawdź pochodzenie na etykiecie

Wybieraj grzyby od lokalnych producentów. Nierzadko zdarza się, że te dostępne w marketach pochodzą z Chin. Zwróć także uwagę na atesty oraz potwierdzenie kontroli przez grzyboznawcę.

Sprawdź, czy grzyby nie posiadają białych plam

Przyjrzyj się grzybom i sprawdź czy nie posiadają białych plamek. Jeśli je zauważysz, pod żadnym względem nie kupuj. To oznaka, że mogły być niewłaściwie przechowywane i zaczęła rozwijać się na nich pleśń.

Sprawdź kruchość grzybów

Jeśli chcesz mieć pewność, że kupujesz grzyby doskonale ususzone, kruchość będzie wyznacznikiem ich jakości. Delikatnie je naciśnij przez opakowanie i sprawdź, czy łatwo jest je zgnieść. Jeśli tak, możesz z powodzeniem je kupić. Najgorszym wyborem będą grzyby lekko giętkie, które łamią się z dużym oporem.

Uważaj na robaki w grzybach

Niekiedy może się zdarzyć, że w opakowaniach niewłaściwie przechowywanych grzybów pojawiają się nieproszeni goście. Spójrz zatem na dno torebki i sprawdź, czy nie dostrzegasz tam larw lub owadów. Niestety 100-procentową pewność, że grzyby są wolne od robactwa będziesz mieć dopiero wtedy, gdy wyjmiesz je z opakowania i namoczysz w wodzie.

