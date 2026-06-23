Kurki (pieprznik jadalny) to jedne z najpopularniejszych, najbardziej lubianych, a przy tym najwcześniej pojawiających się w polskich lasach grzybów. Charakteryzuje je specyficzny, lekko pieprzny smak oraz zapach. Co ciekawe, bardzo rzadko są robaczywe!

Jak wyglądają kurki?

Grzyby kurki zaliczane są do tzw. grzybów wielkoowocnikowych. Grzybnia jest najczęściej niewidoczna, owocniki wyrastają ponad warstwę mchów na dnie lasu. Kapelusze tych grzybów mają zazwyczaj od 1 do 12 centymetrów. Są barwy jasnożółtej do pomarańczowożółtej i osiągają wysokość 3 - 6 cm. Średnica to maksymalnie 2,5 cm.

Młode kapelusze pieprznika są wypukłe, z czasem stają się lejkowate, często z pofalowanymi brzegami. Trzon i kapelusz stanowią jedną całość.

Zamiast tradycyjnych blaszek, grzyby te mają charakterystyczne, grube fałdy, zbiegające na trzon.

Kurki są nie tylko smaczne, ale także bardzo zdrowe - uchodzą za cenne źródło witamin (A, C, D, E oraz z grupy B) i minerałów. Mają właściwości przeciwzapalne i przeciwbakteryjne. Warto jednak pamiętać, że są dość ciężkostrawne, dlatego nie zaleca się ich spożywania w bardzo dużych ilościach.

Kurki znane są jako kultowy już dodatek do jajecznicy, ale również sosów śmietanowych, makaronów czy zup. Najlepiej smakują świeże, ale można je również mrozić lub marynować.

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Kurki są już w polskich lasach. Gdzie się pojawiły?

Z najnowszych doniesień grzybiarzy wynika, że kurki pojawiły się już w polskich lasach. Występują głównie w lasach iglastych i mieszanych, zazwyczaj w pobliżu sosen, świerków i dębów. Warto polować na nie na obrzeżach oraz wzdłuż leśnych ścieżek.

Grzybiarze donoszą, że kurki pojawiły się już m.in.: w lasach województwa śląskiego, podlaskiego, lubuskiego, mazowieckiego i na terenach podgórskich, ale pierwsze "wysypy" są jeszcze dość skromne, a okazy malutkie. Swoimi zdobyczami chwalą się już choćby użytkownicy facebookowej grupy "Grzyby moja pasja cała Polska". Na piękne kurki natrafili mieszkańcy m.in.: Kędzierzyna Koźla, Białegostoku, Bełchatowa czy wielu miejscowości województwa podlaskiego.

Kurek warto jednak szukać w całym kraju - choć w lasach wciąż jest bardzo sucho, to przez Polskę przechodzą obecnie burze z mocnymi opadami deszczu. Kurki bardzo lubią wilgoć, więc po opadach pojawiają się zwykle w ciągu 2 - 4 dni. Udanych łowów!

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