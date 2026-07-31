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Kurkom wystarczy pięć minut. Unikniesz piasku miedzy zębami

Tomasz Hirkyj

Tomasz Hirkyj

Wysyp kurek latem nie dziwi nikogo, a to doskonała okazja, żeby te przepyszne grzyby kulinarnie spożytkować. Jajecznica, tarta albo sos do makaronu - pomysłów jest trochę, ale wcześniej trzeba zrobić jedno: kurki należy porządnie wyczyścić, aby piasek nie chrzęścił między zębami, a igliwie wbijało nam się w podniebienie. Jak wyczyścić szybko kurki? Oto sprawdzone patenty.

Drewniana skrzynka ze świeżymi, intensywnie żółtymi kurkami zebranymi latem.
Kurki to popularne grzyby, które pojawiają się latem123RF/PICSEL

Spis treści:

  1. Czy trzeba czyścic kurki? Bez tego ani rusz
  2. Suszysz kurki? Ani kropli wody
  3. Przygotowujesz sos? Możesz myć kurki pod bieżącą wodą
  4. Szybki patent na kurki. Będą czyste i nie wchłoną wody

Czy trzeba czyścic kurki? Bez tego ani rusz

Kurki, zwane również pieprznikami, trzeba oczyszczać, zanim zaczniemy czarowanie w kuchni. To przede wszystkim wymiar praktyczny, ponieważ grzyb ma pod kapeluszem blaszki, a tam mieści się mnóstwo zanieczyszczeń: piach, mech oraz igliwie, które może nam zamiast konsumpcji zafundować koszmar.

Kurki trzeba również czyścić po to, aby zachowały swój smak. Jeśli jednak obierzemy nieodpowiednią metodę czyszczenie kurek, to wtedy zamiast królewskiej uczty, będziemy mieli kulinarną porażkę.

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Suszysz kurki? Ani kropli wody

Kurki przed zamrożeniem należy dobrze oczyścić i poddać obróbce termicznej
Czasami kurki trzeba czyścić wyłącznie pędzelkiem. Np. wtedy, kiedy chcemy je wysuszyć123RF/PICSEL

Nie zawsze kurki będą wykorzystywane od razu i zapewne część zbiorów zostanie przeznaczona do suszenia. Wtedy lepiej nie myć ich pod wodą - kurki w takim przypadku trzeba czyścić na sucho. W tym celu najlepiej przyda się pędzelek, którym łatwo można pozbyć się brudu między blaszkami, jednak jest to metoda dość czasochłonna.

Przygotowujesz sos? Możesz myć kurki pod bieżącą wodą

Świeże, pomarańczowe kurki ułożone w zwartą warstwę, tworzące gęsty zbiór charakterystycznych kapeluszy i blaszek.
Czy kurki można myć pod bieżącą wodą? Można, ale nie zawsze123RF/PICSEL

Mówi się, że kurek nie wolno myć pod bieżącą wodą, ponieważ ją wchłoną i nasze danie będzie kulinarną klapą. Okazuje się, że te metoda jest jak najbardziej dozwolona, ale nie zawsze. W przypadku, kiedy kurki będą gotowane albo będzie przygotowywany z nich sos, to możemy myć je pod bieżącą wodą.
Prawdą jest, że kurki płukane pod bieżącą wodą wchłoną nadmiar płynu, ale późniejsze gotowanie albo przygotowywanie sosu większej różnicy naszej potrawie nie zrobi. Ponadto nieco dłuższa obróbka cieplna spowoduje, że nadmiar płynu odparuje.

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Szybki patent na kurki. Będą czyste i nie wchłoną wody

Kurki można marynować, ale i też podsmażać - wtedy nadmiar wody może być dla grzybów niekorzystny. Można jednak i umyć je sprawnie, ale także nie narażać ich na wsiąkanie płynu w łatwy sposób.

Wystarczy brudne kurki wrzucić do miski, wsypać łyżkę soli, a później całość zalać ciepłą, ale nie wrzącą wodą - zamieszać i poczekać pięć minut. Brud opadnie na dno miski, przez co grzyby będą czyste i gotowe do dalszej obróbki.

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