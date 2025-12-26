Kwadrans i gotowe. Nie musisz stać przy garach w sylwestra
Sylwestrowa noc zbliża się wielkimi krokami. Wiadomo, że szampański nastrój będzie się nam udzielał, ale zapewne coś albo trzeba coś postawić na imprezowy stół: niezależnie, czy jesteśmy gośćmi czy gospodarzami wydarzenia. Jeśli cierpimy na brak czasu, a chcemy smacznie przywitać Nowy Rok, mamy trzy propozycję sylwestrowych przekąsek, które przygotowuje się dosłownie w kilkanaście minut.
Spis treści:
- Błyskawiczna sałatka. Kwadrans roboty
- Profesjonalne zawijańce: Zachwycisz gości
- Muffiny w wersji wytrawnej
Błyskawiczna sałatka. Kwadrans roboty
Sałatki to coś, co każdy nie tylko chętnie przygotowuje, ale zazwyczaj jako pierwsze znika ze stołu. W trakcie sylwestrowej zabawy panuje zasada: od przybytku głowa nie boli - jeśli chodzi o kontekst przekąsek. Nie mamy czasu na długie przygotowania albo brak nam talentu? Z pomocą przychodzi supersałatka, którą robi się błyskawicznie: wystarczy przygotować składniki: seler konserwowy, ananas, szynka i majonez.
Sałatka ananasowo-selerowa - składniki:
- 1 słoik selera konserwowego (wiórki),
- 1 puszka ananasa (plastry albo kostka),
- 200 g szynki konserwowej,
- 5 łyżek ulubionego majonezu,
- pieprz i sól do smaku
Seler odsączamy z zalewy. Postępujemy tak samo z ananasem - jeśli jest w plastrach, kroimy go w kostkę. Szynkę kroimy w kostkę albo w paski - w zależności od naszych upodobań. Składniki przerzucamy do miski, dodajemy majonez, przyprawiami solą i pieprzem i dokładnie mieszamy. Prawda, że łatwe?
Uwaga: szynkę konserwową możemy zastąpić piersią z kurczaka. Można ją pokroić w kostkę, podsmażyć na złoty kolor albo z dodatkiem soli i pieprzu, albo z ulubioną przyprawą.
Profesjonalne zawijańce: Zachwycisz gości
Szybkie rozwiązania, to chyba coś, co lubią wszyscy ceniący swój wolny czas. Brak nam smykałki do gotowania, ale jednak chcemy przygotować coś eleganckiego i oryginalnego? Zawijańce sprawdzą się idealnie, a wystarczy odrobina sprytu, by goście pytali o przepis. Sylwestrowa przekąska za grosze? Oto ona.
Zawijańce sylwestrowe:
- 1 opakowanie ciasta francuskiego albo spodu drożdżowego w rulonie,
- 1 słoiczek przecieru pomidorowego albo pesto w dowolnym smaku,
- 1 jajko,
- sól i pieprz do smaku,
- opcjonalne: sezam i czarnuszka.
Sposób przygotowania:
Rozwijamy spód do pizzy albo opakowanie ciasta francuskiego. Powierzchnię smarujemy pesto albo przecierem pomidorowym (warstwa musi być cieńka). Ciasto składamy na pół, posmarowanymi częściami do siebie. Z powstałego produktu wycinamy paski (o szerokości ok. dwóch cm). Każdy z pasków zawijamy na kształt świderka i odkładamy na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Wierzch smarujemy rozmąconym jajkiem i posypujemy sezamem i czarnuszką. Pieczemy w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni do zarumienienia (około 10 minut). Gotowe!
Muffiny w wersji wytrawnej
Mamy w domu silikonowe formy do muffinów, które tylko się kurzą? Czas zrobić z nich pożytek i przygotować przekąskę w wytrawnej wersji, nad którą się nie napracujemy. Szybko, smacznie i pewnie: czego chcieć więcej, jeśli mówimy o takim smacznym rozwiązaniu?
Wytrawne muffiny. Składniki:
- 1 szklanka mąki pszennej,
- 1 łyżeczka proszku do pieczenia,
- 1 szczypta cukru,
- 1 łyżeczka tymianku,
- 1 łyżeczka soli,
- 1 jajko,
- 1/5 szklanki mleka,
- 4 łyżki oleju,
- 150 gramów tartego sera,
- 150 gramów szynki.
Sposób przygotowania:
Piekarnik rozgrzewamy do 180 stopni. W jednej misce mieszamy ze sobą tzw. suche składniki: mąkę, proszek do piecznenia, cukier, tymianek i sól. W drugiej misce mieszamy składniki mokre: olej, mleko, jajko. Następnie zawartość "mokrej miski" przelewamy do "suchej" , dodajemy szynkę pokrojoną w kostkę oraz starty ser. Całość mieszamy tylko do połączenia składników. Gotowe ciasto przelewamy do silikonowych foremek (jeśli mamy odpowiednią blachę do pieczenia muffinów, to wykładamy ją papilotkami): ciasto nie może zapełniać foremek więcej niż 3/4 wysokości. Całość pieczemy przez okolo 20 minut.
Smacznego.
Przekonaj się, jak prosto przygotować pyszne dania, które zachwycą rodzinę i gości. Inspiracje kulinarne czekają na ciebie kobieta.interia.pl/kuchnia. Odkryj nowe smaki i pomysły na każdy dzień.