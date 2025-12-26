Spis treści: Błyskawiczna sałatka. Kwadrans roboty Profesjonalne zawijańce: Zachwycisz gości Muffiny w wersji wytrawnej

Błyskawiczna sałatka. Kwadrans roboty

Sałatki to coś, co każdy nie tylko chętnie przygotowuje, ale zazwyczaj jako pierwsze znika ze stołu. W trakcie sylwestrowej zabawy panuje zasada: od przybytku głowa nie boli - jeśli chodzi o kontekst przekąsek. Nie mamy czasu na długie przygotowania albo brak nam talentu? Z pomocą przychodzi supersałatka, którą robi się błyskawicznie: wystarczy przygotować składniki: seler konserwowy, ananas, szynka i majonez.

Sałatka ananasowo-selerowa - składniki:

1 słoik selera konserwowego (wiórki),

1 puszka ananasa (plastry albo kostka),

200 g szynki konserwowej,

5 łyżek ulubionego majonezu,

pieprz i sól do smaku

Seler odsączamy z zalewy. Postępujemy tak samo z ananasem - jeśli jest w plastrach, kroimy go w kostkę. Szynkę kroimy w kostkę albo w paski - w zależności od naszych upodobań. Składniki przerzucamy do miski, dodajemy majonez, przyprawiami solą i pieprzem i dokładnie mieszamy. Prawda, że łatwe?

Sałatka z ananasem i selerem? Wykonanie trwa kwadrans 123RF/PICSEL

Uwaga: szynkę konserwową możemy zastąpić piersią z kurczaka. Można ją pokroić w kostkę, podsmażyć na złoty kolor albo z dodatkiem soli i pieprzu, albo z ulubioną przyprawą.

Profesjonalne zawijańce: Zachwycisz gości

Przekąska z półproduktów sprawdzi się wtedy, kiedy nie mamy czasu archiwum prywatne

Szybkie rozwiązania, to chyba coś, co lubią wszyscy ceniący swój wolny czas. Brak nam smykałki do gotowania, ale jednak chcemy przygotować coś eleganckiego i oryginalnego? Zawijańce sprawdzą się idealnie, a wystarczy odrobina sprytu, by goście pytali o przepis. Sylwestrowa przekąska za grosze? Oto ona.

Zawijańce sylwestrowe:

1 opakowanie ciasta francuskiego albo spodu drożdżowego w rulonie,

1 słoiczek przecieru pomidorowego albo pesto w dowolnym smaku,

1 jajko,

sól i pieprz do smaku,

opcjonalne: sezam i czarnuszka.

Sposób przygotowania:

Rozwijamy spód do pizzy albo opakowanie ciasta francuskiego. Powierzchnię smarujemy pesto albo przecierem pomidorowym (warstwa musi być cieńka). Ciasto składamy na pół, posmarowanymi częściami do siebie. Z powstałego produktu wycinamy paski (o szerokości ok. dwóch cm). Każdy z pasków zawijamy na kształt świderka i odkładamy na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Wierzch smarujemy rozmąconym jajkiem i posypujemy sezamem i czarnuszką. Pieczemy w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni do zarumienienia (około 10 minut). Gotowe!

Muffiny w wersji wytrawnej

Muffiny w wersji wytrawnej są idealne na sylwestra PIERMICHELE MALUCCHI 123RF/PICSEL

Mamy w domu silikonowe formy do muffinów, które tylko się kurzą? Czas zrobić z nich pożytek i przygotować przekąskę w wytrawnej wersji, nad którą się nie napracujemy. Szybko, smacznie i pewnie: czego chcieć więcej, jeśli mówimy o takim smacznym rozwiązaniu?

Wytrawne muffiny. Składniki:

1 szklanka mąki pszennej,

1 łyżeczka proszku do pieczenia,

1 szczypta cukru,

1 łyżeczka tymianku,

1 łyżeczka soli,

1 jajko,

1/5 szklanki mleka,

4 łyżki oleju,

150 gramów tartego sera,

150 gramów szynki.

Sposób przygotowania:

Piekarnik rozgrzewamy do 180 stopni. W jednej misce mieszamy ze sobą tzw. suche składniki: mąkę, proszek do piecznenia, cukier, tymianek i sól. W drugiej misce mieszamy składniki mokre: olej, mleko, jajko. Następnie zawartość "mokrej miski" przelewamy do "suchej" , dodajemy szynkę pokrojoną w kostkę oraz starty ser. Całość mieszamy tylko do połączenia składników. Gotowe ciasto przelewamy do silikonowych foremek (jeśli mamy odpowiednią blachę do pieczenia muffinów, to wykładamy ją papilotkami): ciasto nie może zapełniać foremek więcej niż 3/4 wysokości. Całość pieczemy przez okolo 20 minut.

Smacznego.

Przekonaj się, jak prosto przygotować pyszne dania, które zachwycą rodzinę i gości. Inspiracje kulinarne czekają na ciebie kobieta.interia.pl/kuchnia. Odkryj nowe smaki i pomysły na każdy dzień.

Poznaj przepisy, które łączą smak, zdrowie i domowe ciepło CanvaPro INTERIA.PL

"Ewa gotuje": Placuszki z dyni Polsat