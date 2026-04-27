Spis treści: Czym jest kwas chlebowy i jak powstaje? Dlaczego kwas chlebowy wspiera trawienie? Co zawiera kwas chlebowy? Kto szczególnie skorzysta z jego działania? Jak pić kwas chlebowy, aby działał najlepiej? Domowy czy sklepowy kwas chlebowy? Który wybrać?

Czym jest kwas chlebowy i jak powstaje?

Kwas chlebowy jest bursztynowym, lekko gazowanym, bezalkoholowym napojem o lekko kwaśnym smaku. Uzyskuje się go w procesie fermentacji chleba żytniego. Podczas produkcji dodaje się do niego cukier, wodę i drożdże. Jest szeroko rozpowszechniony w Europie Wschodniej.

Kwas chlebowy był dobrze znany już w średniowieczu. Pierwsze zapiski o nim pochodzą z XII-wiecznej Kroniki Nestora, w której autor opisał, jak książę Włodzimierz z okazji chrztu polecił rozdawać mieszkańcom Kijowa miód i zakwas chlebowy. Pili go zarówno bogaci, jak i biedni. Swoją popularność w epoce przedindustrialnej zyskał dzięki łatwej produkcji i przechowywaniu.

Dziś zakwas chlebowy jest bardzo popularny na Ukrainie, Białorusi, Rosji, ale także w Polsce, gdzie można odnaleźć produkty rzemieślnicze z najróżniejszymi dodatkami. Naukowcy z Uniwersytetu Rzeszowskiego badając ich skład, wykazali, że najwyższą zawartość przeciwutleniaczy zawiera kwas chlebowy z sokiem z aronii.

Kwas chlebowy ma ciekawy słodko-kwaśny smak i dobrze orzeźwia

Dlaczego kwas chlebowy wspiera trawienie?

Kwas chlebowy dzięki fermentacji mlekowej zawiera miliardy bakterii probiotycznych, które odgrywają kluczową rolę w procesach trawiennych. Wspierają zdrową mikroflorę jelitową człowieka i obniżają pH w jelitach, co chroni je przed patogennymi bakteriami. Dzięki zdrowej mikroflorze jelitowej organizm jest w stanie lepiej wchłaniać składniki odżywcze w jelitach.

Kwas chlebowy i zawarte w nim bakterie probiotyczne ułatwiają trawienie. Jest szczególnie polecany osobom z problemami wzdęć i uczuciem ciężkości po posiłku. Poprawia trawienie i niweluje stany zapalne w jelitach, które towarzyszą takim schorzeniom jak choroba Leśniowskiego-Crohna czy wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Ponadto regularne spożywanie kwasu chlebowego wzmacnia błonę śluzową jelit.

Co zawiera kwas chlebowy?

Oprócz dobroczynnych bakterii probiotycznych kwas chlebowy zawiera witaminy z grupy B, które wspierają pracę układu nerwowego. Znajdziesz w nim również silne antyoksydanty w postaci witaminy C, E i selenu. Jest także źródłem cynku, magnezu, potasu i fosforu.

Kto szczególnie skorzysta z jego działania?

Z regularnego picia kwasu chlebowego na pewno skorzystają osoby z problemami trawiennymi. Dzięki niemu zapomną o wzdęciach i uczuci ciężkości po posiłku.

Picie kwasu chlebowego może być korzystne także dla sportowców. Dzięki temu, że zawiera potas i magnez stanie się naturalnym izotonikiem, który pomoże uzupełnić utracone elektrolity podczas treningu.

Kwas chlebowy jest także korzystny dla osób na diecie odchudzającej. Ma niski indeks glikemiczny, dzięki czemu nie powoduje skoków cukru we krwi i ochoty na podjadanie między posiłkami. Ponadto jest niskokaloryczny i przyspiesza przemianę materii.

Jak pić kwas chlebowy, aby działał najlepiej?

Kwas chlebowy w ilości jednej lub dwóch szklanek można pić codziennie. Regularne spożywanie pomoże zasiedlić jelita bakteriami probiotycznymi i odbudować florę jelitową. Można pić go na czczo przed posiłkiem, po sytym obiedzie lub sączyć przez cały dzień - szczególnie w letnie dni, kiedy jego kwaśny smak przynosi orzeźwienie.

Domowy czy sklepowy kwas chlebowy? Który wybrać?

W wielu sklepach można znaleźć butelkowane kwasy chlebowe. Przed zakupem warto jednak dobrze przyjrzeć się ich składowi. Niestety często produkty te oparte są na wodzie gazowanej z dodatkiem karmelu, syropów glukozowych i barwników. Takie produkty nie mają nic wspólnego z naturalne fermentowanym kwasem chlebowym.

Jeśli jednak znajdziesz kwas chlebowy o dobrym składzie - sprawdź czy nie jest pasteryzowany. Niestety proces ten zabija wszystkie bakterie w produktach spożywczych - także te pożyteczne. Tego rodzaju produkty również nie przyniosą korzyści dla jelit.

Najlepiej wybierać rzemieślniczy, niepasteryzowany kwas chlebowy lub samodzielnie wykonać go w domu. Produkty tego typu zawierają żywe kultury bakterii, które sprawiają, że jego smak zmienia się w czasie. Młody kwas chlebowy jest łagodny i słodki, z kolei dojrzały bardziej gazowany, kwaśny i wytrawny.

