Spis treści: Albicja jedwabista nazywana jest drzewkiem szczęścia. Co warto o niej wiedzieć? Delikatne liście i niezwykłe kwiaty. Jak wygląda albicja jedwabista? Czy albicja naprawdę świeci w ciemności? Uprawa egzotycznej rośliny. Jakie wymagania ma albicja jedwabista?

Albicja jedwabista nazywana jest drzewkiem szczęścia. Co warto o niej wiedzieć?

Albicja jedwabista (Albizia julibrissin) pochodzi z Azji i od wieków ceniona jest w Chinach, Japonii oraz Korei. Roślina bywa nazywana także drzewem jedwabnym lub chińskim drzewkiem szczęścia.

W kulturach azjatyckich przypisuje się jej wyjątkowe znaczenie. Niektórzy upatrują w niej "leku na szczęście", ponieważ według dawnych wierzeń miała poprawiać nastrój, przynosić wewnętrzny spokój i pomagać w odzyskaniu równowagi emocjonalnej.

Na tym nie kończą się fantastyczne opowieści na temat rośliny. W tradycyjnej medycynie chińskiej albicja była kojarzona z uzdrawianiem złamanych serc. Wierzono, że jej obecność w najbliższym otoczeniu koi smutek i sprzyja harmonii. Możliwość uprawy albicji jedwabistej w Polsce powinna więc nas tylko cieszyć.

Delikatne liście i niezwykłe kwiaty. Jak wygląda albicja jedwabista?

Największą ozdobą rośliny są jej wyjątkowe kwiaty. Mają postać puszystych, delikatnych pędzelków w odcieniach różu i bieli. Przypominają jedwabne nici lub egzotyczne pompony. Kwitną od czerwca do października.

Zarówno liście, jak i kwiaty albicji zwracają uwagę 123RF/PICSEL

Efektowne są także liście albicji. Drobne, pierzaste, przypominające liście mimozy lub paproci. Ich niezwykła właściwość sprawiła, że roślina zyskała kolejny przydomek. Dlaczego jest nazywana "śpiącym drzewkiem"? Okazuje się, że wieczorem oraz pod wpływem deszczu liście "zamykają się", by ponownie pokazać się w pełnej krasie o poranku. Roślinne "zachowania" w tym przypadku okazują się dla ogrodników wyjątkowo fascynujące. Nieczęsto możemy obserwować je w przypadku gatunków, które do tej pory zyskiwały największą popularność na polskich rabatach.

Czy albicja naprawdę świeci w ciemności?

Wokół tego okazu narosło wiele ciekawostek i romantycznych opowieści. Jedna z nich dotyczy rzekomego świecenia w ciemności. Roślina nie emituje światła w dosłownym znaczeniu, ale jej jasne kwiaty potrafią odbijać światło zachodzącego słońca i księżyca, co daje efekt delikatnego połysku.

W czasie kwitnienia drzewko wydziela subtelny, przyjemny zapach. Aromat albicji jedwabistej określany jako jako połączenie kwiatów i miodu. Wieczorami staje się bardziej wyczuwalny.

Uprawa egzotycznej rośliny. Jakie wymagania ma albicja jedwabista?

Albicja jedwabista najlepiej rośnie w miejscach słonecznych, ciepłych i osłoniętych od silnego wiatru. Potrzebuje przepuszczalnej gleby oraz umiarkowanego podlewania. Nie lubi nadmiaru wilgoci i źle znosi długotrwałe zalanie korzeni.

Choć w cieplejszych regionach Europy może być uprawiana w gruncie, w polskim klimacie bezpieczniej jest traktować ją jako roślinę doniczkową, idealną na tarasy i balkony. Pojemniki z egzotycznym drzewkiem pięknie uzupełnią ogrodowe kompozycje. Uprawa w donicy pozwala przenosić albicję do jasnego, chłodnego pomieszczenia na zimę, gdzie bez szwanku przetrwa do kolejnego sezonu.

