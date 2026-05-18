Spis treści: Jak kwitnie gazania i dlaczego tak kocha słońce? Gdzie ją posadzić? Najlepsze miejsce i ziemia Prosta pielęgnacja. Jak dbać o gazanię na co dzień? Wady i zalety. Z czym ją łączyć na rabatach?

Jak kwitnie gazania i dlaczego tak kocha słońce?

Gazania przywędrowała do nas z ciepłej Afryki Południowej, co od razu wiele mówi o jej upodobaniach. Jej najbardziej niezwykłą cechą jest to, jak żywo reaguje na pogodę. Duże kwiaty, przypominające kolorowe stokrotki, otwierają się szeroko tylko wtedy, gdy świeci słońce. Wieczorem lub podczas pochmurnego i deszczowego dnia płatki po prostu się zwijają.

Roślina kwitnie bardzo długo i hojnie - pierwsze pąki pojawiają się w czerwcu, a ostatnie cieszą oko jeszcze późną jesienią, aż do pierwszych przymrozków. Gazania zachwyca też kolorami. Najczęściej spotkamy odmiany w nasyconych odcieniach żółci, pomarańczu, czerwieni i różu, często z ciekawym, ciemniejszym pierścieniem w samym środku kwiatu.

Gdzie ją posadzić? Najlepsze miejsce i ziemia

Skoro gazania uwielbia słońce, sprawa jest prosta - musimy znaleźć dla niej najjaśniejsze miejsce w ogrodzie lub na balkonie. W cieniu roślina będzie słabiej rosła, a jej kwiaty rzadko się otworzą. Świetnie sprawdzi się na brzegach rabat, w ogródkach skalnych albo wzdłuż ścieżek, ponieważ jest dość niska (dorasta zazwyczaj do 20-30 cm).

Gazania to także doskonały wybór do doniczek i skrzynek na południowym tarasie. Jeśli chodzi o ziemię, nie ma wielkich wymagań. Wystarczy jej zwykła, przepuszczalna gleba ogrodowa. Najważniejsze, żeby woda swobodnie odpływała - gazania nienawidzi stać w błocie, dlatego sadząc ją w pojemnikach, koniecznie pamiętaj o warstwie drenażu (np. keramzytu) na dnie doniczki.

Prosta pielęgnacja. Jak dbać o gazanię na co dzień?

To roślina niemal bezobsługowa, idealna dla osób, które nie mają czasu na skomplikowane prace w ogrodzie. Dzięki swojemu pochodzeniu bardzo dobrze znosi letnie upały i świetnie radzi sobie z przejściową suszą. Podlewamy ją z umiarem, dopiero gdy ziemia z wierzchu lekko przeschnie. Zdecydowanie lepiej jest ją trochę przesuszyć, niż przelać. Żeby roślina miała siłę ciągle wypuszczać nowe pąki, warto latem co dwa tygodnie podlać ją nawozem do kwiatów kwitnących. Jest jednak jeden prosty zabieg, o którym naprawdę warto pamiętać. Na bieżąco urywajmy lub obcinajmy przekwitłe, zaschnięte kwiaty. Dzięki temu gazania nie marnuje sił na tworzenie nasion, lecz skupia się na wypuszczaniu nowych pąków.

Jak dbać o gazanie, aby kwitły dłużej?

Wady i zalety. Z czym ją łączyć na rabatach?

Choć gazania ma mnóstwo uroku, trzeba znać też jej słabsze strony. Największym minusem jest to, że w naszym klimacie traktujemy ją jako roślinę jednoroczną, bo polskich mrozów po prostu nie przetrwa. Co wiosnę trzeba więc kupować nowe sadzonki lub wysiewać nasiona w domu. Druga sprawa to uzależnienie od słońca - jeśli trafimy na bardzo deszczowe, pochmurne lato, kwiaty przez większość czasu pozostaną zamknięte. Mimo tych drobnych wad zdecydowanie warto zaprosić ją do ogrodu, zwłaszcza że rzadko choruje i opiera się szkodnikom. Gazania wygląda obłędnie posadzona w większej grupie. Świetnie dogaduje się z innymi roślinami kochającymi słońce - białą smagliczką, fioletowym żeniszkiem czy drobną lobelią, tworząc piękne, niewymagające kompozycje.

