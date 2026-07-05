Spis treści: Pysznogłówka - co to za roślina? W ogrodzie nie można jej przeoczyć. Jak wygląda pysznogłówka? Feeria barw na rabacie Kiedy kwitnie pysznogłówka? Zapewnia kolorowy spektakl w ogrodzie przez całe lato Jakie wymagania ma pysznogłówka? Czy pysznogłówka jest odporna na mróz? Ozdoba rabat i bukietów

Pysznogłówka - co to za roślina?

Pysznogłówka (Monarda) jest byliną, która będzie zdobić ogrody przez wiele sezonów. W Polsce bywa określana mianem bergamotki ogrodowej, ponieważ liście rośliny wydzielają charakterystyczny cytrusowo-ziołowy aromat. Nie należy jednak utożsamiać jej z drzewem bergamotowym, z którego pozyskuje się olejek eteryczny, wykorzystywany w kosmetyce i medycynie naturalnej.

Roślina pochodzi z Ameryki Północnej, gdzie porasta wilgotne łąki i brzegi lasów. Coraz chętniej jest sadzona także w europejskich ogrodach - wszystko za sprawą efektownych kwiatostanów, przypominających barwne pióropusze.

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W ogrodzie nie można jej przeoczyć. Jak wygląda pysznogłówka?

Roślina tworzy wyprostowane, sztywne pędy, które osiągają od 60 do nawet 150 cm wysokości. Liście są lancetowate, lekko ząbkowane i intensywnie zielone. Po roztarciu wydzielają przyjemny, odświeżający zapach, w którym wyczuć można nuty mięty oraz cytrusów.

Nie da się jednak zaprzeczyć, że największą ozdobą pysznogłówki są kwiaty zebrane w kuliste lub lekko spłaszczone okółki. Wąskie, delikatnie postrzępione płatki tworzą kwiatostany o nieco egzotycznym wyglądzie. Porównać je można do fantazyjnych pomponów.

Pysznogłówka rozrasta się bujnie 123RF/PICSEL

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Feeria barw na rabacie

Pysznogłówka występuje w wielu kolorach. Najczęściej spotykane są odmiany o intensywnie czerwonych kwiatach. Popularnością cieszą się również odmiany różowe, purpurowe, fioletowe, bordowe, liliowe oraz białe. Dzięki tej różnorodności łatwo dopasować pysznogłówkę do niemal każdego pomysłu na zaaranżowanie ogrodowej przestrzeni.

Kiedy kwitnie pysznogłówka? Zapewnia kolorowy spektakl w ogrodzie przez całe lato

Kwitnienie niebanalnej rośliny zaczyna się zazwyczaj w lipcu i trwa aż do końca sierpnia. Przy sprzyjających warunkach kwiaty podziwiać można jeszcze we wrześniu. Warto wspomnieć, że poszczególne kwiatostany rozwijają się stopniowo, dzięki czemu pysznogłówka pozostaje dekoracyjna przez długi czas.

Co więcej, nasze ogrodnicze działania mogą wspomóc ozdobny okaz. Wystarczy regularnie usuwać przekwitłe kwiaty, by pobudzić monardę do tworzenia nowych pąków.

Jakie wymagania ma pysznogłówka?

Wiele gatunków roślin ozdobnych kiepsko znosi mocne nasłonecznienie. Na szczęście pysznogłówka się do nich nie zalicza, ukazując swoje najpiękniejsze oblicze w pełnym słońcu. Im więcej światła otrzymuje, tym obficiej kwitnie. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że nie jest odporna na długotrwałą suszę, więc nie ominie nas częste podlewanie rośliny w letnich miesiącach.

Pysznogłówka najlepiej rozwija się w żyznej, próchniczej i umiarkowanie wilgotnej glebie. Podłoże powinno być przepuszczalne, ale jednocześnie nie może zbyt szybko wysychać. Przed sadzeniem ziemię warto wzbogacić kompostem.

Czy pysznogłówka jest odporna na mróz?

Większość odmian pysznogłówki bardzo dobrze zimuje w polskich warunkach klimatycznych. Jako mrozoodporna bylina bez szwanku wytrzymuje minusowe temperatury.

Jedynie młode, posadzone jesienią egzemplarze, warto zabezpieczyć cienką warstwą kory, suchych liści lub kompostu. Stworzona w ten sposób osłona ochroni korzenie przed dużymi wahaniami temperatury oraz mrozem, zwłaszcza podczas bezśnieżnych zim.

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Ozdoba rabat i bukietów

Pysznogłówka jest rośliną, która łączy wyjątkową urodę z niezbyt skomplikowaną uprawą. Zachwyca kolorami i nietypowym kształtem kwiatów. Do tego nie przekwita zbyt szybko i pięknie pachnie. Doceniają ją miłośnicy ogrodów, w których ekologiczne podejście gra pierwsze skrzypce - roślina przyciąga pożyteczne owady zapylające, w tym pszczoły, trzmiele oraz motyle.

Pięknie wygląda na rabatach, ale świetnie nadaje się także do bukietów jako kwiat cięty. Efektowne kwiatostany długo zachowują świeżość w wazonie.

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