Spis treści: Dlaczego warto mieć łubin w ogrodzie? Najlepsze odmiany łubinu do ogrodu Uprawa i pielęgnacja łubinu

Dlaczego warto mieć łubin w ogrodzie?

Łubin to nie tylko prosta w uprawie i jednocześnie efektowna roślina, ale też niezwykle pożyteczna. Zalicza się ją do roślin motylkowych, a więc takich, które wiążą azot z powietrza i wzbogacają glebę w ten cenny pierwiastek. Nie tylko użyźniają podłoże, ale też je spulchniają. System korzeniowy łubinu doskonale rozluźnia i napowietrza glebę, chroniąc przed mchem i namnażaniem się grzybów. Bylina jest też miododajna i wabi do ogrodu pszczoły, motyle i trzmiele, co wspiera różnorodność ekosystemu w ogrodzie.

Najlepsze odmiany łubinu do ogrodu

Tradycyjny łubin, który rósł w ogródkach naszych babć, był łubinem trwałym, a więc wieloletnią byliną w wielu kolorach: żółtym, fioletowym czy białym. Obecnie częściej można spotkać łubin ogrodowy, który jest mniej trwały, bo żyje ok. 2-3 sezonów. Jego plusem jest jednak tendencja do rozsiewania się, dzięki czemu można dłużej cieszyć się nim na rabatach.

Szczególnie efektowny jest łubin Hartwega - odmiana jednoroczna, która jednak ma bardziej okazałe kwiaty i obficie kwitnie od lipca do października. Występuje w kolorze białym, różowym, niebieskim lub fioletowym.

Łubin, posadzony na glinie, świetnie rozluźnia glebę swoimi korzeniami. niradj 123RF/PICSEL

Uprawa i pielęgnacja łubinu

Okazałe strzeliste kwiatostany łubinu to wspaniała ozdoba każdego ogrodu. Do tego to idealna roślina dla początkującego ogrodnika - nie ma dużych wymagań i nie potrzebuje skomplikowanej pielęgnacji. Bylinę można siać bezpośrednio do gruntu już od końca marca aż do maja w odstępie 50 cm. Preferuje słoneczne stanowisko i przepuszczalną glebę o lekko kwaśnym lub obojętnym pH. Łubin początkowo wymaga regularnego podlewania, ale starsze sadzonki wytwarzają rozległy system korzeniowy, dzięki czemu dobrze znoszą suszę. Bylina nie wymaga nawożenia azotem, ale dla bardziej obfitego kwitnienia warto stosować preparaty fosforowo-potasowe. Po przekwitnięciu należy usunąć kwiatostany, dzięki czemu roślina zakwitnie ponownie w sierpniu.

