Ładując w ten sposób telefon, działasz na jego szkodę. Bateria będzie do wymiany
Smartfony to urządzenia, których używają dziś niemal wszyscy. Często są narzędziem pracy i gadżetem niezbędnym do wykonywania codziennych obowiązków. Mimo iż powszechnie służą już od wielu lat, wciąż nie każdy wie jak prawidłowo powinno się je ładować. Ten kardynalny błąd sprawia, że bateria bardzo szybko traci żywotność.
Spis treści:
- Smartfony używane na potęgę. Niektórzy scrollują niemal całą dobę
- Jak prawidłowo ładować smartfona? Wiele osób popełnia te błędy
Smartfony używane na potęgę. Niektórzy scrollują niemal całą dobę
Smartfony służą dziś wyłącznie do wykonywania rozmów telefonicznych czy wysyłania sms-ów - tak jak to było przed laty. Niemal każdy posiada w swoim przenośnym telefonie dostęp do szybkiego internetu i wielu przydatnych aplikacji, które mogą ułatwiać codzienne czynności, a dla wielu stanowią przede wszystkim narzędzie pracy. Ze smartfonami wręcz nie rozstajemy się - towarzyszą nam od wczesnych godzin porannych, aż do momentu, w którym zasypiamy. Niekiedy użytkowane są bardzo intensywnie, przez co w zawrotnym tempie tracą moc. W niektórych modelach telefonów może wiązać się to z koniecznością doładowania telefonu w ciągu dnia. Nie każdy jednak wie, że na żywotność baterii ogromny wpływ ma sposób ładowania. Jak zatem to robić, aby telefon działał dłużej?
Jak prawidłowo ładować smartfona? Wiele osób popełnia te błędy
Współczesne telefony komórkowe na ogół wymagają codziennego ładowania. Wykorzystywane są w nich akumulatory litowo-jonowe, które nie wymagają całkowitego rozładowywania. Mimo to wiele osób czeka, aż telefon wyłączy się, aby podciąć go pod ładowarkę sądząc, że to jedyne słuszne rozwiązanie. Okazuje się jednak, że doprowadzanie baterii do 0 proc. może przyspieszać jej zużycie. Podobnie działa każdorazowe naładowywanie telefonu w 100 proc. Eksperci są więc zdania, że najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest utrzymywanie poziomu naładowania w przedziale od około 20 do 80 proc. Wówczas ogniwa stają się mniej obciążone, a bateria smartfona może dłużej zachować swoją pojemność. Ponadto należy pamiętać, aby:
- W miarę możliwości korzystać z oryginalnych akcesoriów lub ładowarek renomowanych producentów
- Regularnie kontrolować stan kabla i sprawdzać czy nie jest uszkodzony
- Chronić telefon przed wysoką temperaturą - nie powinien być ładowany w pełnym słońcu ani przykrywany podczas uzupełniania energii
- Ładując telefon w nocy korzystać z funkcji inteligentnego ładowania, które 100 proc. osiąga dopiero o poranku.