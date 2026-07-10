Spis treści: Smartfony używane na potęgę. Niektórzy scrollują niemal całą dobę Jak prawidłowo ładować smartfona? Wiele osób popełnia te błędy

Smartfony używane na potęgę. Niektórzy scrollują niemal całą dobę

Smartfony służą dziś wyłącznie do wykonywania rozmów telefonicznych czy wysyłania sms-ów - tak jak to było przed laty. Niemal każdy posiada w swoim przenośnym telefonie dostęp do szybkiego internetu i wielu przydatnych aplikacji, które mogą ułatwiać codzienne czynności, a dla wielu stanowią przede wszystkim narzędzie pracy. Ze smartfonami wręcz nie rozstajemy się - towarzyszą nam od wczesnych godzin porannych, aż do momentu, w którym zasypiamy. Niekiedy użytkowane są bardzo intensywnie, przez co w zawrotnym tempie tracą moc. W niektórych modelach telefonów może wiązać się to z koniecznością doładowania telefonu w ciągu dnia. Nie każdy jednak wie, że na żywotność baterii ogromny wpływ ma sposób ładowania. Jak zatem to robić, aby telefon działał dłużej?

Eksperci są zdania, że telefonu nie warto każdorazowo ładować do 100 proc. 123RF/PICSEL

Jak prawidłowo ładować smartfona? Wiele osób popełnia te błędy

Współczesne telefony komórkowe na ogół wymagają codziennego ładowania. Wykorzystywane są w nich akumulatory litowo-jonowe, które nie wymagają całkowitego rozładowywania. Mimo to wiele osób czeka, aż telefon wyłączy się, aby podciąć go pod ładowarkę sądząc, że to jedyne słuszne rozwiązanie. Okazuje się jednak, że doprowadzanie baterii do 0 proc. może przyspieszać jej zużycie. Podobnie działa każdorazowe naładowywanie telefonu w 100 proc. Eksperci są więc zdania, że najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest utrzymywanie poziomu naładowania w przedziale od około 20 do 80 proc. Wówczas ogniwa stają się mniej obciążone, a bateria smartfona może dłużej zachować swoją pojemność. Ponadto należy pamiętać, aby:

W miarę możliwości korzystać z oryginalnych akcesoriów lub ładowarek renomowanych producentów

Regularnie kontrolować stan kabla i sprawdzać czy nie jest uszkodzony

Chronić telefon przed wysoką temperaturą - nie powinien być ładowany w pełnym słońcu ani przykrywany podczas uzupełniania energii

Ładując telefon w nocy korzystać z funkcji inteligentnego ładowania, które 100 proc. osiąga dopiero o poranku.





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