Spis treści: Kiedy kwitnie lipa i jak rozpoznać jej kwiaty? Właściwości zdrowotne kwiatu lipy - na co pomaga? Kiedy zbierać kwiaty lipy, by zachowały najwięcej właściwości?

Kiedy kwitnie lipa i jak rozpoznać jej kwiaty?

Lipa to okazałe drzewo, które w sprzyjających warunkach osiąga imponujące rozmiary. W Polsce najczęściej spotykane są trzy gatunki: lipa drobnolistna, szerokolistna oraz srebrzysta. Choć różnią się detalami, ich kwiaty mają bardzo podobny wygląd i właściwości.

Okres kwitnienia przypada zazwyczaj na przełom czerwca i lipca, choć może się nieco różnić w zależności od pogody. Kwiaty lipy są drobne, jasnożółte lub lekko zielonkawe i zebrane w charakterystyczne zwisające kwiatostany. Każdy z nich składa się z kilku niewielkich kwiatów osadzonych na cienkich szypułkach, którym towarzyszy wydłużony, jasny listek.

Choć pojedynczy kwiat nie wyróżnia się wielkością, jego budowa jest dość złożona. Składa się z pięciu płatków, licznych pręcików oraz elementów odpowiedzialnych za produkcję nektaru. To właśnie dzięki nim lipa jest rośliną miododajną.

Właściwości zdrowotne kwiatu lipy - na co pomaga?

Kwiaty lipy od pokoleń wykorzystywane są w ziołolecznictwie. Ich popularność wynika z szerokiego spektrum działania, które wspiera organizm w wielu codziennych dolegliwościach.

Napary z lipy znane są przede wszystkim z działania napotnego i wspomagającego odporność, dlatego często sięga się po nie w okresie przeziębień. Dodatkowo wykazują właściwości rozkurczowe, łagodzące kaszel, a także wspierające trawienie.

Za te właściwości odpowiadają liczne substancje aktywne, w tym witamina C, flawonoidy, śluzy roślinne oraz garbniki. Składniki te działają przeciwzapalnie, ochronnie i wspomagają naturalne mechanizmy obronne organizmu. Dzięki temu kwiat lipy pozostaje jednym z najczęściej stosowanych surowców zielarskich.

Z kwiatów lipy można przygotować prosty prozdrowotny napar 123RF/PICSEL

Kiedy zbierać kwiaty lipy, by zachowały najwięcej właściwości?

Zbiór kwiatów lipy najlepiej zaplanować na czerwiec, czyli na początek ich kwitnienia, zanim pojawią się zalążki owoców. To właśnie wtedy zawierają najwięcej cennych substancji i najlepiej nadają się do suszenia.

Najlepsze warunki do zbioru to sucha, ciepła i słoneczna pogoda. Wilgotne kwiaty mogą szybciej się psuć i tracą część swoich właściwości. Kwiatostany zrywa się w całości, razem z cienką łodyżką oraz charakterystycznym listkiem.

Warto zwrócić uwagę, by większość kwiatów była już rozwinięta, choć obecność pojedynczych pąków nie stanowi problemu. Po zbiorze należy je delikatnie wysuszyć w przewiewnym miejscu, co pozwoli zachować ich aromat i właściwości na dłużej.

