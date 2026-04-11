W skrócie Lantana jest rośliną tropikalną, którą w Polsce uprawia się głównie jako jednoroczną w donicach lub ogrodach, a jej kwiaty zmieniają kolor w trakcie kwitnienia.

Roślina wymaga stanowiska słonecznego, umiarkowanie wilgotnej gleby i jest łatwa w uprawie, a jej głównym zagrożeniem jest przelanie prowadzące do chorób grzybowych.

Najciekawsze odmiany lantany to między innymi 'Goldsonne', 'Orthenburg Castle', 'White Sun', 'Tutti Frutti', 'Pink Passion' i 'Cream Carpet', a sadzonki najłatwiej znaleźć w szkółkach lub sklepach ogrodniczych.

Spis treści: Lantana - efektowana roślina o niewielkich wymaganiach Najciekawsze odmiany lantany Uprawa lantany. Jakie są wymagania rośliny? Najczęstsze błędy w pielęgnacji lantany Zastosowanie lantany. Dekoracja na cały sezon

Lantana - efektowana roślina o niewielkich wymaganiach

Lantana Lantana camara jest rośliną tropikalną pochodzącą z rejonów Ameryki Środkowej i Południowej. W naturze jest rozłożystym krzewem osiągającym wysokości do 3 metrów. W Polsce można hodować ją w donicach lub w ogrodzie jako roślinę jednoroczną. W naszych warunkach osiąga maksymalnie metr wysokości.

Jak wygląda lantana? Jest to roślina wieloletnia o mocno rozgałęzionym pokroju. Początkowo jej pędy są zielone, a z czasem drewnieją. W sprzedaży można spotkać również lantanę na pniu, która zachowuje kształt niskiego drzewka.

Lantana ma żywozielone, sztywne i jajowate liście. Warto ją regularnie przycinać, aby pobudzić ją do wypuszczania nowych pędów. Na ich szczycie pojawią się drobne kwiaty zebrane w kuliste kwiatostany. W czasie kwitnienia zmieniają kolor od jasnożółtch, przez pomarańczowe, do czerwonych. Dzięki temu roślina tworzy różnokolorowe kompozycje, które zdobią balkony czy tarasy od czerwca do późnej jesieni.

Lantana coraz częściej uprawiana jako kwiat balkonowy. Zastępuje pelargonie czy begonie. Swoją popularność zyskuje nie tylko ze względu na efektowny wygląd, ale również łatwość uprawy i odporność. Roślina ta w naturze jest wieloletnia. W Polsce ze względu na niskie temperatury zimą uprawiana jest głównie jako roślina jednoroczna. Można jednak ją przezimować w donicy, dzięki czemu będzie zdobić balkon przez kilka sezonów.

Najciekawsze odmiany lantany

Cechą charakterystyczną lantany są jej zmieniające kolor kwiatostany. Tę cechę ma odmiana 'Profesor Raoux'. W sprzedaży można spotkać także inne odmiany, których kwiaty nie zmieniają koloru lub są wielokolorowe. Do najpopularniejszych należą:

'Goldsonne' - przez cały sezon kwitnie na żółto. Ma lekko zwisający pokrój;

'Orthenburg Castle' - kwitnie na pomarańczowo;

'White Sun' - kwitnie na biało;

'Tutti Frutti' - jej kwiaty są biało-pomarańczowo-różowe;

'Pink Passion' - kwitnie na kremowo-żółto-różowo.

'Cream Carpet' - lantana karłowata. Dorasta maksymalnie do 30 cm.

Kolor kwiatów lantany zależy od odmiany 123RF/PICSEL

Sadzonki lantany nie są powszechnie dostępne w supermarketach ogrodniczych. Warto jednak poszukać ich w szkółkach lub sklepach ogrodniczych.

Uprawa lantany. Jakie są wymagania rośliny?

Lantana najlepiej rozwija się na stanowisku słonecznym. Wymaga minimum 6 godzin słońca. Warto zapewnić jej jednak miejsce spokojne osłonięte od wiatru. Gleba powinna być przepuszczalna i umiarkowanie wilgotna o odczynie lekko kwaśnym.

Hodowla lantany nie wymaga specjalnej pielęgnacji. Roślina jest wręcz bezobsługowa. Najlepiej podlewać ją w momencie, kiedy ziemia lekko przeschnie. Roślina lepiej znosi suszę niż przelanie. Jednak w upały przy hodowli doniczkowej należy pamiętać o jej podlewaniu.

Lantanę można nawozić w sezonie co dwa tygodnie. Dobrze sprawdzają się uniwersalne nawozy do roślin kwitnących. Warto usuwać przekwitłe kwiatostany, dzięki czemu roślina nie będzie tracić energii na zawiązywanie owoców. Lantanę można również przycinać, aby formować jej kształt i pobudzać do wypuszczenia nowych pędów.

Najczęstsze błędy w pielęgnacji lantany

Lantana jest roślina raczej odporną na choroby i szkodniki. Najczęściej zagrażają jej choroby grzybowe spowodowane nadmiernym podlewaniem. Na liściach można czasami zauważyć żerujące przędziorki czy mszyce.

Dużo większym problemem w uprawie są błędy popełniane przez hodowców. Należy bezwzględnie unikać:

przelania rośliny - prowadzi do gnicia korzeni, chorób grzybowych i żółknięcia liści;

stanowisk zacienionych - brak słońca zmniejsza kwitnienie, a pędy wyciągają się do światła;

niskiej temperatury - lantana nie jest odporna na mróz. Pozostawiona na zewnątrz do pierwszych przymrozków zamiera.

Lantanę hodowaną w doniczkach można przezimować. Przed nastaniem przymrozków należy przenieść ją do jasnego, ale chłodnego pomieszczenia o temperaturze otoczenia 5-10 st. Celsjusza.

Zastosowanie lantany. Dekoracja na cały sezon

Lantana najlepiej sprawdzi się na balkonach i tarasach o ekspozycji południowej. W gruncie dobrze znaleźć jej miejsce osłonięte i zaciszne z dala od innych roślin. Świetnie czuje się w pobliżu nagrzanych murów i ścian. Jeśli chcesz zachować lantanę uprawianą w gruncie, pamiętaj, aby wykopać ją przed nastaniem przymrozków.

Na balkonie lantana dobrze komponuje się z podobną do niej werbeną czy ozdobnymi trawami. Możesz urozmaicić nią donice z pelargonią lub postawić tuż obok lawendy.

