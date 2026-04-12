Spis treści: Pędraki - co to za szkodniki? Dlaczego pędraki stanowią poważne niebezpieczeństwo dla roślin? Jak zapobiegać pędrakom i je zwalczać?

Pędraki - co to za szkodniki?

Pędraki - czyli larwy chrabąszcza majowego, to wyjątkowo uciążliwe szkodniki glebowe, widoczne gołych okiem. Stanowią poważny problem w ogrodzie czy sadzie - żerują pod ziemią, doprowadzając do zamierania roślin, w tym krzewów ozdobnych. W krótkim czasie są w stanie zdewastować efekty wieloletnich prac, dlatego warto wiedzieć jak je zwalczać, a przede wszystkim co zrobić, aby nie dopuścić do ich pojawienia się w ogrodzie. Pędraki posiadają charakterystyczny wygląd i trudno ich nie zauważyć. Mają grube, jasne ciało w kształcie litery C, o grubości około trzech centymetrów. Posiadają trzy pary odnóży przy tułowiu, a na odwłoku kolec. Z kolei ich głowy są ciemne i pokryte twardą chityną.

Dlaczego pędraki stanowią poważne niebezpieczeństwo dla roślin?

Pędraki żerują w ziemi uszkadzając system korzeniowy roślin. W niedługim czasie doprowadzają do ich żółknięcia, usychania i obumierania. Atakują nie tylko rośliny ozdobne i warzywne, drzewa oraz krzewy owocowe, ale także trawniki. W przypadku tych ostatnich przyczyniają się do powstawania rozległych brązowych plam, które szpecą murawę. Pędraki glebie mogą przebywać nawet cztery lata, żerując intensywnie przez cały ten czas. Ich wzmożona aktywność przypada natomiast na wiosnę oraz wczesną jesień - zazwyczaj w okresach kwiecień - maj oraz sierpień - październik.

Pędraki potrafią zdewastować rośliny w sadzie, ogrodzie, a także trawnik 123RF/PICSEL

Jak zapobiegać pędrakom i je zwalczać?

Może się okazać, że tępienie pędraków w ogrodzie będzie wymagało zastosowania kilku metod. W zależności od tego, jak bardzo natężony jest problem, do wyboru mamy sposoby chemiczne, mechaniczne oraz biologiczne. Warto, aby wiosną oraz wczesną jesienią obserwować stan podłoża i w razie zauważenia szkodników działać natychmiast. Jeśli chodzi o mechaniczne sposoby zwalczania pędraków najlepiej sprawdza się regularne przekopywanie i napowietrzanie ziemi - dzięki temu larwom jest trudniej się rozmnażać i osiedlać w glebie.

W przypadku, gdy problem pędraków w ogrodzie jest dość zaawansowany i wymyka się z spod kontroli, konieczne może okazać się zastosowanie środków chemicznych, dostępnych w dobrze zaopatrzonych sklepach ogrodniczych.

Coraz bardziej popularne i zalecane przez ekspertów stają się natomiast ekologiczne preparaty mikrobiologiczne (np. Wrotycz Agropak). Po podaniu ich do ziemi, warunki dla pendraków stają się bardzo niekorzystne i zniechęcają je do żerowania.

Dobrze również wiedzieć, że pędraki posiadają swoich naturalnych wrogów. Ich obecność w ogrodzie zminimalizuje populacje tych szkodników, a w połączeniu z innym, naturalnymi środkami przyczyni się do całkowitego rozwiązania problemu. Do stworzeń, które żywią się larwami chrabąszcza należą ptaki - kosy, szpaki, gawrony, a także jeże, ryjówki oraz krety.

Jeśli chodzi natomiast o działania prewencyjne, należą do nich:

regularna wertykulacja i aeracja trawnika

orka lub przekopywanie ziemi

wałowanie

unikanie intensywnego nawożenia azotem

