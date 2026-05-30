Spis treści: Jak jedzą mieszkańcy południowej Europy podczas upałów? Lżej na talerzu i chłodniej w domu Tempo jedzenia ma znaczenie. Weź przykład z południa Europy Wysoka temperatura a godziny posiłków Jak nawodnić organizm podczas upałów?

Jak jedzą mieszkańcy południowej Europy podczas upałów?

W krajach basenu Morza Śródziemnego letnia dieta opiera się przede wszystkim na prostych, świeżych produktach. Dominują sezonowe warzywa, owoce, oliwa z oliwek, ryby, sery i lekkie pieczywo. Posiłki są mniej ciężkostrawne niż w chłodniejszych regionach Europy, dzięki czemu organizm nie jest dodatkowo obciążany podczas panowania wysokich temperatur.

Mieszkańcy południa Europy bardzo często wybierają chłodne lub letnie dania. Popularne są sałatki z pomidorami, ogórkami i fetą - taką kompozycję znamy zresztą doskonale pod nazwą sałatki greckiej. Na talerzach pojawiają się także grillowane warzywa, lekkie dania makaronowe i chłodniki. Latem zdecydowanie ogranicza się ciężkie, śmietanowe sosy i tłuste mięsa.

Lżej na talerzu i chłodniej w domu

Tego rodzaju potrawy podczas upałów mają dodatkową zaletę. Przede wszystkim są proste w przygotowaniu. Kiedy żar leje się z nieba, nikt nie ma ochoty pracować przez długie godziny nad jednym posiłkiem. Szybko, wygodnie, smacznie i lekko - takie zasady wyznaje się w wakacyjnej diecie.

Ponadto trudno byłoby wytrzymać w domu, który dodatkowo nagrzewa się od działającej na pełnych obrotach kuchenki albo piekarnika. Ograniczenie wielogodzinnego przyrządzania gorących dań pozwoli nam zachować przyjemną temperaturę w mieszkaniu. Po co na własne życzenie fundować sobie skwar w czterech ścianach?

Tempo jedzenia ma znaczenie. Weź przykład z południa Europy

Podczas jedzenia lepiej zwolnić 123RF/PICSEL

Nie wszyscy zdają sobie sprawę z roli tempa jedzenia. Często zdarza się, że jadasz posiłki w pośpiechu, myśląc intensywnie o liście pilnych spraw do załatwienia, które na ciebie czekają? Taka strategia nie sprawdza się, zwłaszcza w upalne dni.

Mieszkańcy krajów południowej Europy zasiadają do stołu bez pośpiechu. Często przeznaczają na to dłuższą przerwę w pracy. Spokojne tempo pozwala organizmowi lepiej radzić sobie z trawieniem i ogólnym funkcjonowaniem, kiedy temperatury rosną.

Wysoka temperatura a godziny posiłków

Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów południowego stylu życia są późniejsze godziny posiłków. W Hiszpanii, Portugalii, Grecji czy południowych Włoszech obiad często spożywa się dopiero po największym upale. Zazwyczaj to nie on jest zresztą najbardziej obfitym posiłkiem dnia. Ten tytuł przypada kolacji.

Opisany rytm żywienia nie jest dziełem przypadku. Wysokie temperatury sprawiają, że organizm gorzej toleruje cięższe posiłki w środku dnia. Gdy wieczorem robi się chłodniej, łatwiej o komfort trawienny. Jednocześnie nie oznacza to całodniowego postu. We wcześniejszych godzinach mieszkańcy południa wybierają lżejsze dania, jogurty, owoce, sałatki i niewielkie przekąski. W ten sposób organizm nie musi zużywać dużej ilości energii na trawienie podczas skwaru.

Jak nawodnić organizm podczas upałów?

Gdy wakacyjne upały to codzienność, na pierwszym miejscu powinna znajdować się troska o odpowiednie nawodnienie. Mieszkańcy krajów południowych piją wodę regularnie przez cały dzień, a nie dopiero w momencie, gdy pojawia się silne pragnienie. Zazwyczaj podawana jest lekko schłodzona, ale nie lodowata.

W wielu regionach popularne są również napary z miętą i cytryną, a także woda z dodatkiem owoców. Dzięki temu łatwiej jest utrzymać właściwy poziom nawodnienia organizmu, nawet w przypadku skrajnie wysokich temperatur.

W tym kontekście ważną rolę odgrywają także produkty bogate w wodę. Arbuzy, melony, pomidory, ogórki i brzoskwinie pomagają naturalnie i w bardzo smaczny sposób uzupełniać płyny oraz elektrolity. W czasie upałów ogranicza się natomiast bardzo słodkie napoje oraz alkohol.

Szukasz sprawdzonych sposobów na łatwiejsze i przyjemniejsze życie? Sprawdź nasze praktyczne porady, które pomogą ci zaoszczędzić czas, uniknąć błędów i czerpać radość z codziennych obowiązków. Więcej w sekcji PORADY na kobieta.interia.pl

Zobacz, jak ułatwić sobie codzienność sprytnymi sposobami Canva Pro INTERIA.PL





"Ewa gotuje": Sałatka wiosenna Polsat