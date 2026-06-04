Spis treści: Czym jest błonnik i gdzie można znaleźć jego największe ilości? Objawy nadmiaru błonnika w diecie Co zrobić, gdy dokuczają nam objawy nadmiaru błonnika w diecie?

Czym jest błonnik i gdzie można znaleźć jego największe ilości?

Błonnik to substancja, która naturalnie występuje w produktach roślinnych, przede wszystkim warzywach, owocach, nasionach, orzechach oraz żywności pełnoziarnistej. Zaleca się więc, by produkty z błonnikiem spożywać w ramach każdego posiłku. Wszystko dlatego, że substancja ta przechodzi przez jelita w niemal niezmienionej postaci, dzięki czemu korzystnie wpływa na perystaltykę i kondycję jelit, reguluje poziom glukozy we krwi po posiłku i obniża stężenie złego cholesterolu. Błonnik jest też niezastąpiony w procesie odchudzania. Pęcznieje w jelitach i sprawia, że znacznie dłużej odczuwamy sytość po posiłku. Jednak nawet najzdrowsza substancja w nadmiarze może szkodzić. Eksperci podkreślają, że optymalna dzienna dawka błonnika dla dorosłych to 20-40 g dziennie.

Objawy nadmiaru błonnika w diecie

Nawracające dolegliwości trawienne, zwłaszcza po spożyciu produktów roślinnych, mogą świadczyć o nadmiarze błonnika w diecie.

Bóle i skurcze brzucha

Błonnik usprawnia perystaltykę jelit, ale w nadmiarze może być zbyt obciążający dla tego narządu. W efekcie po posiłku możemy się zmagać z bolesnymi skurczami brzucha, zaparciami lub biegunką.

Wzdęcia i gazy

Wzdęcia i gazy to najczęstszy efekt spożywania zbyt dużej ilości błonnika, który podlega procesom fermentacji w jelitach. Skutkuje to uwalnianiem się gazów i różnych związków, powodujących wzdęcia. Warto wiedzieć, że zwykle lepiej tolerowany przez organizm jest błonnik rozpuszczalny (np. pochodzący z owsa) niż nierozpuszczalny (znajdujący się w warzywach).

Niedobory żywieniowe

Zbyt duże ilości błonnika mogą blokować wchłanianie się niektórych substancji odżywczych, np. wapnia, cynku czy żelaza. Błonnik wiąże też wodę, więc przy jego zwiększonym spożyciu należy pamiętać o regularnym przyjmowaniu płynów.

Błonnik przyspiesza pracę jelit, oczyszcza i odchudza. Ale niektórzy muszą go unikać 123RF/PICSEL

Co zrobić, gdy dokuczają nam objawy nadmiaru błonnika w diecie?

W pierwszej kolejności należy zrezygnować z ewentualnych suplementów z błonnikiem czy produktów wzbogaconych o błonnik. Kluczowe jest również picie dużych ilości wody, a także umiarkowana aktywność fizyczna, np. spacer. Zadbaj też o zróżnicowaną i zbilansowaną dietę - pamiętaj, by posiłki zawierały zarówno warzywa czy produkty pełnoziarniste, ale też chude białko i zdrowe tłuszcze roślinne.

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